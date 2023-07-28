Piri Reis Üniversitesi bölümleri 2023! Piri Reis Üniversitesi taban puanları kontenjanları! 2 yıllık / 4 yıllık bölümler başarı sıralaması

YKS'ye giren yüz binlerce aday, üniversite tercih dönemi için heyecanlı bekleyişte. Piri Reis Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler ise taban puanları ve başarı sıralamaları hakkında araştırmalarına başladı. İşte detaylar ve puanlar...

PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ'NDEKİ TÜM LİSANS PROGRAMLARI Bilişim Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)

(Mühendislik Fakültesi)

Bilişim Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)

(Mühendislik Fakültesi)

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)

(Denizcilik Fakültesi)

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)

(Denizcilik Fakültesi)

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)

(Denizcilik Fakültesi)

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (İngilizce) (Burslu)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (İngilizce) (Ücretli)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Ekonomi ve Finans (İngilizce) (%50 İndirimli)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Burslu)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)

(Mühendislik Fakültesi)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)

(Mühendislik Fakültesi)

Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)

(Mühendislik Fakültesi)

Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)

(Mühendislik Fakültesi)

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)

(Mühendislik Fakültesi)

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)

(Mühendislik Fakültesi)

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)

(Mühendislik Fakültesi)

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)

(Denizcilik Fakültesi)

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)

(Denizcilik Fakültesi)

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)

(Denizcilik Fakültesi)