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MEF Üniversitesi bölümleri 2023! MEF Üniversitesi taban puanları kontenjanları! 2 yıllık / 4 yıllık bölümler başarı sıralaması

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları ve tercihleri için araştırmalar başladı. Bu dönemde, MEF Üniversitesi’nde lisans eğitimine devam etmek isteyen adaylar, MEF Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralaması hakkında araştırmalar yapıyor. Haberimizde, 2023 YKS üniversite sıralaması ve MEF Üniversitesi taban puanlarına ve başarı sıralamasına dair bilgileri bulabilirsiniz.

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Giriş Tarihi 28 Temmuz 2023, 10:02 Güncelleme 28 Temmuz 2023, 10:02
MEF Üniversitesi bölümleri 2023! MEF Üniversitesi taban puanları kontenjanları! 2 yıllık / 4 yıllık bölümler başarı sıralaması

YKS'ye giren yüz binlerce aday, üniversite tercih dönemi için heyecanlı bekleyişte. MEF Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler ise taban puanları ve başarı sıralamaları hakkında araştırmalarına başladı. İşte detaylar ve puanlar...

MEF ÜNİVERSİTESİ'NDEKİ TÜM LİSANS PROGRAMLARI

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)

(Mühendislik Fakültesi)SAY

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)

(Mühendislik Fakültesi)SAY

Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli)

(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

Ekonomi (İngilizce) (Burslu)

(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)

(Mühendislik Fakültesi)SAY

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)

(Mühendislik Fakültesi)SAY

Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)

(Mühendislik Fakültesi)SAY

Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)

(Mühendislik Fakültesi)SAY

Hukuk (%50 İndirimli)

(Hukuk Fakültesi)EA

Hukuk (Burslu)

(Hukuk Fakültesi)EA

İç Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli)

(Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)SAY

İç Mimarlık (İngilizce) (Burslu)

(Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)SAY

İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli)

(Eğitim Fakültesi)SAY

İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu)

(Eğitim Fakültesi)SAY

İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli)

(Eğitim Fakültesi)DİL

İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu)

(Eğitim Fakültesi)DİL

İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)

(Mühendislik Fakültesi)SAY

İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)

(Mühendislik Fakültesi)SAY

İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli)

(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

İşletme (İngilizce) (Burslu)

(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)

(Mühendislik Fakültesi)SAY

Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)

(Mühendislik Fakültesi)SAY

Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli)

(Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)SAY

Mimarlık (İngilizce) (Burslu)

(Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)SAY

Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli)

(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

Psikoloji (İngilizce) (Burslu)

(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (%50 İndirimli)

(Eğitim Fakültesi)EA

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Burslu)

(Eğitim Fakültesi)EA

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli)

(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu)

(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

MEF ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI 202

Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)SAY11/11515,678.619

Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)SAY13/13485,9927.210

Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)SAY8/8477,3733.803

Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)SAY7/7468,2341.147

Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İşletme (İngilizce) (Burslu)EA5/5454,927.341

Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Ekonomi (İngilizce) (Burslu)EA4/4450,798.404

Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu)DİL8/8450,779.334

Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)SAY4/4442,763.108

Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)SAY62/62440,2165.433

Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Hukuk (Burslu)EA21/21439,4512.391

Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (İngilizce) (Burslu)EA13/13435,7114.192

Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Mimarlık (İngilizce) (Burslu)SAY11/11432,3172.641

Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu)SAY4/4423,9480.823

Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu)EA3/3421,1126.195

Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Burslu)EA4/4408,9542.752

Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İç Mimarlık (İngilizce) (Burslu)SAY7/7406,1799.329

Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)SAY76/76392,16115.141

Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)SAY48/48377,7133.381

Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Hukuk (%50 İndirimli)EA121/121371,66116.611

Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)SAY42/42357,55163.070

Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli)DİL47/47343,0445.022

Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli)SAY65/65335,03204.680

Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli)EA76/76332,24240.414

Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (%50 İndirimli)EA25/19320,08295.056

Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli)SAY25/25316,84246.416

Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli)EA31/31315,97315.789

Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)SAY25/25311,19261.137

Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli)EA25/25300,55406.347

Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İç Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli)SAY39/39296,81303.611

Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli)EA20/20291,59468.581


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