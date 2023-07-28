Liseye Geçiş Sınavı (LGS) kapsamında 3-19 Temmuz tarihleri arasında sınavla öğrenci alan okullar ve yerel yerleştirme için tercih yapan 1 milyon 14 bin 675 öğrencinin yüzde 95'i tercihlerine yerleşti. Yerleştirmeye esas nakil işlemleri için heyecanla bekleyen öğrenci ve veliler araştırmalarına devam ediyor. Peki, LGS nakil sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? Lise 1. nakil sonuçları açıklandı mı? 2. nakiller ne zaman alınacak? İşte detaylar...
KİMLER NAKİL BAŞVURUSU YAPABİLİR?
İlk yerleştirmede yerel yerleştirme tercihine kayıt hakkı kazanan öğrencilerin yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak ancak tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek suretiyle en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek.
Yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler de nakil talebinde bulunabilecek.
Yapılan tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek.
1. NAKİL TAKVİMİ
Yerleştirmeye esas 1. nakil için tercihler 28 Temmuz'a kadar yapılacak ve sonuçlar 31 Temmuz'da açıklanacak.