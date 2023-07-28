İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi bölümleri 2023! İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi taban puanları kontenjanları! 2 yıllık / 4 yıllık bölümler başarı sıralaması

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI 202
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf)İlahiyat (Burslu)SÖZ8/8497,88251
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf)İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu)DİL4/4481,654.272
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf)Arapça Mütercim ve Tercümanlık (Burslu)DİL4/4469,795.852
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf)Tarih (Burslu)SÖZ5/5461,611.578
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf)İngilizce Öğretmenliği (Burslu)DİL6/6453,648.758
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf)Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu)SÖZ5/5451,42.443
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf)İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu)DİL7/7450,039.469
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf)İlahiyat (%50 İndirimli)SÖZ42/42444,893.270
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf)Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu)SÖZ7/7441,43.820
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf)Arapça Öğretmenliği (Burslu)DİL6/6438,6812.079
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf)Hukuk (Burslu)EA22/22426,7620.530
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf)Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu)SÖZ6/6426,597.397
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf)Türkçe Öğretmenliği (Burslu)SÖZ7/7411,8614.035
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf)Psikoloji (Burslu)EA9/9404,5349.844
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf)İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu)SAY6/6404,43101.166
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf)İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli)DİL21/21388,9127.750
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf)Hukuk (%50 İndirimli)EA123/123386,4583.567
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf)İngilizce Öğretmenliği (%50 İndirimli)DİL34/34384,8529.245
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf)Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu)EA7/7384,5287.589
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf)Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli)SÖZ34/34379,8946.224
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf)Sınıf Öğretmenliği (Burslu)EA5/5379,3198.885
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf)Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli)SÖZ38/38376,7351.145
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf)Felsefe (Burslu)EA3/3376,4105.477
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf)Ekonomi (İngilizce) (Burslu)EA5/5372,12115.505
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu)EA7/7371,9116.023
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf)Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu)EA5/5371,6116.744
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf)Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli)EA25/25350,79173.912
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf)İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli)DİL38/38344,6444.366
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf)Psikoloji (%50 İndirimli)EA51/51339,82210.803
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf)Sosyal Hizmet (Burslu)EA5/5337,56219.231
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf)İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli)SAY34/34330,45214.382
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli)EA38/35319,78296.558
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf)Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli)SÖZ38/32311,52278.606
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf)Bilgi ve Belge Yönetimi (Burslu)EA3/3309,66350.362
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf)Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli)EA38/38309,35352.156
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf)Arapça Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli)DİL21/21309,1358.759
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf)Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli)EA25/25273,18624.395
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf)Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli)EA25/25267,37681.715
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf)Türk Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli)SÖZ30/30264,36663.400
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf)Sosyal Hizmet (%50 İndirimli)EA25/25249,98877.848
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf)Tarih (%50 İndirimli)SÖZ25/25247,66845.187
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf)Bilgi ve Belge Yönetimi (%50 İndirimli)EA17/17244,04952.770
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf)Arapça Öğretmenliği (%50 İndirimli)DİL34/34209,37106.155
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf)Felsefe (%50 İndirimli)EA17/13206,121.480.358