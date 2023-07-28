Anadolu Üniversitesi açıköğretim bölümleri 2023! ATA AÖF taban puanları - kontenjanları! 2 yıllık-4 yıllık açıköğretim bölümleri YKS başarı sıralaması

YKS'ye giren yüz binlerce aday üniversite taban ve tavan puanları için araştırmalara başladı. Tercih dönemi öğrenciler tarafından heyecanla beklenirken Anadolu Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler Anadolu Üniversitesi taban puanları başarı sıralaması hakkında araştırma yapıyor. Peki, AÖF taban punları kaç? İşte detaylar...

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.