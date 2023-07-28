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Ağustos celbi askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Sevk tarihleri ne zaman? MSB Ağustos 2023 sınıflandırma sonuçları sorgulama!

Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından açıklanacak olan Ağustos ayı askerlik sevk ve celp tarihleri merak ediliyor. Yapılan duyuruya göre, askerlik hizmetini yerine getirecek olan yükümlülerin seçim ve sınıflandırma sonuçları e-Devlet üzerinden erişime açılacak. Peki, Askerlik ağustos celbi ne zaman açıklanacak 2023? Askerlik yerleri açıklandı mı, sevk tarihleri ne zaman? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 28 Temmuz 2023, 09:28 Güncelleme 28 Temmuz 2023, 09:29
Ağustos celbi askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Sevk tarihleri ne zaman? MSB Ağustos 2023 sınıflandırma sonuçları sorgulama!

Ağustos ayı itibarıyla askerlik hizmetini yerine getirecek olan gençler sevk ve celp tarihlerini merakla bekliyor. Askerlik sürecine girecek olan yükümlülerin seçim ve sınıflandırma sonuçları, e-Devlet sistemi üzerinden erişime açılacak. Peki, Askerlik ağustos celbi ne zaman açıklanacak 2023? Askerlik yerleri açıklandı mı, sevk tarihleri ne zaman? İşte Ağustos 2023 sınıflandırma sonuçları sorgula!

Ağustos 2023 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmet tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili ayrıntılar belli oldu.

TEMMUZ AYINDA AÇIKLANACAK

Seçim ve sınıflandırma sonuçları 28 Temmuz 2023 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak.

YÜKÜMLÜ SEVK TARİHLERİ

Er (1'inci Grup) - 10 Ağustos 2023

Er (2'nci Grup) - 07 Eylül 2023

Er (3'üncü Grup) - 05 Ekim 2023

Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecek.

ASKERLİK YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

E-devlet sistemine girdikten sonra hizmetler bölümüne tıklayın.

Sayfanın üst bölümünde yer alan 'Hizmet Adı' kutucuğuna kısa dönem askerler 'Yedek Subay Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama', uzun dönem askerler ise 'Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama' ifadesini yazdıktan sonra, karşılarına çıkacak olan linke tıklayacak.



Linkin tıklanmasının ardından karşılarına çıkacak 'Yedek Subay Sınıflandırma Sonucu' ya da 'Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama' butonuna tıklayacak olan asker adayları, askerlik yapacağı birliği kolayca öğrenebilecek.


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