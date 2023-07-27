SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
takvim.com.tr Haberler

Özyeğin Üniversitesi bölümleri 2023! Özyeğin Üniversitesi taban puanları kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması

YKS'ye giren yüz binlerce aday, üniversite tercih dönemi için heyecanlı bekleyişte. Özyeğin Üniversitesi'nce lisans eğitimine devam etmek isteyenler ise taban puanları ve başarı sıralamaları hakkında araştırmalarına başladı. İşte detaylar ve puanlar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 27 Temmuz 2023, 21:32 Güncelleme 27 Temmuz 2023, 21:32
Özyeğin Üniversitesi bölümleri 2023! Özyeğin Üniversitesi taban puanları kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması

YKS'ye giren yüz binlerce aday, üniversite tercih dönemi için heyecanlı bekleyişte. Özyeğin Üniversitesi'nce lisans eğitimine devam etmek isteyenler ise taban puanları ve başarı sıralamaları hakkında araştırmalarına başladı. İşte detaylar ve puanlar...

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ'NDEKİ TÜM LİSANS PROGRAMLARI

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)

(Mühendislik Fakültesi)SAY

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)

(Mühendislik Fakültesi)SAY

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)

(Mühendislik Fakültesi)SAY

Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli)

(İşletme Fakültesi)EA

Ekonomi (İngilizce) (Burslu)

(İşletme Fakültesi)EA

Ekonomi (İngilizce) (Ücretli)

(İşletme Fakültesi)EA

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)

(Mühendislik Fakültesi)SAY

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)

(Mühendislik Fakültesi)SAY

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)

(Mühendislik Fakültesi)SAY

Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)

(Mühendislik Fakültesi)SAY

Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)

(Mühendislik Fakültesi)SAY

Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)

(Mühendislik Fakültesi)SAY

Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (%50 İndirimli)

(Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)SAY

Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (Burslu)

(Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)SAY

Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (Ücretli)

(Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)SAY

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 İndirimli)

(Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)SÖZ

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu)

(Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)SÖZ

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Ücretli)

(Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)SÖZ

Girişimcilik (İngilizce) (%50 İndirimli)

(İşletme Fakültesi)EA

Girişimcilik (İngilizce) (Burslu)

(İşletme Fakültesi)EA

Havacılık Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli)

(Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi)EA

Havacılık Yönetimi (İngilizce) (Burslu)

(Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi)EA

Hukuk (%50 İndirimli)

(Hukuk Fakültesi)EA

Hukuk (Burslu)

(Hukuk Fakültesi)EA

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli)

(Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)EA

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu)

(Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)EA

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Ücretli)

(Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)EA

İletişim ve Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli)

(Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)SÖZ

İletişim ve Tasarımı (İngilizce) (Burslu)

(Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)SÖZ

İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)

(Mühendislik Fakültesi)SAY

İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)

(Mühendislik Fakültesi)SAY

İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli)

(İşletme Fakültesi)EA

İşletme (İngilizce) (Burslu)

(İşletme Fakültesi)EA

İşletme (İngilizce) (Ücretli)

(İşletme Fakültesi)EA

Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)

(Mühendislik Fakültesi)SAY

Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)

(Mühendislik Fakültesi)SAY

Makine Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)

(Mühendislik Fakültesi)SAY

Mimarlık (%50 İndirimli)

(Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)SAY

Mimarlık (Burslu)

(Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)SAY

Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli)

(Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)SAY

Mimarlık (İngilizce) (Burslu)

(Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)SAY

Mimarlık (İngilizce) (Ücretli)

(Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)SAY

Otel Yöneticiliği (İngilizce) (%50 İndirimli)

(Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)EA

Otel Yöneticiliği (İngilizce) (Burslu)

(Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)EA

Pilotaj (İngilizce) (Burslu)

(Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi)SAY

Pilotaj (İngilizce) (Ücretli)

(Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi)SAY

Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli)

(Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

Psikoloji (İngilizce) (Burslu)

(Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

Psikoloji (İngilizce) (Ücretli)

(Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

Uluslararası Finans (İngilizce) (%50 İndirimli)

(İşletme Fakültesi)EA

Uluslararası Finans (İngilizce) (Burslu)

(İşletme Fakültesi)EA

Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli)

(Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu)

(Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (%50 İndirimli)

(İşletme Fakültesi)EA

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Burslu)

(İşletme Fakültesi)EA

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Ücretli)

(İşletme Fakültesi)EA

Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 İndirimli)

(İşletme Fakültesi)EA

Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu)

(İşletme Fakültesi)EA

Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Ücretli)

(İşletme Fakültesi)

2023 ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ YKS KONTENJANLAR PUAN TÜRÜ KILAVUZ BURSU KONTENJANLAR

Henüz taban puanları açıklanmadı. Geçen yıla ait puanlar şu şekildeydi;

En Düşük Puan (Yerleşen) En Yüksek Puan (Yerleşen) En Düşük Sıralama (Yerleşen) En Yüksek Sıralama (Yerleşen)

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi

Havacılık Yönetimi (İngilizce) EA 100% 5 432,48006 476.45757 16098 3287

EA 50% 31 268,21135 427,79773 673014 19620

Pilotaj (İngilizce) SAY 100% 6 537,71229 545,13008 1450 467

SAY Ücretli 37 328,4191 507,49477 218873 12918

Hukuk Fakültesi

Hukuk (Türkçe) EA 100% 26 496,63723 528,05113 1389 166

EA 50% 150 368,58821 479,86184 124172 2874

İşletme Fakültesi

Ekonomi (İngilizce) EA 100% 6 498,42311 525,62551 1278 212

EA 50% 29 348,12546 474,64891 182338 3555

EA Ücretli 8 325,82073 343,67755 267956 197144

Girişimcilik (İngilizce) EA 100% 3 483,88584 487,22078 2425 2113

EA 50% 18 312,78451 434,67253 332754 14780

İşletme (İngilizce) EA 100% 10 497,43568 510,25293 1340 674

EA 50% 47 351,66084 479,00897 171187 2974

EA Ücretli 12 328,29777 347,00268 256842 185942

Uluslararası Finans (İngilizce) EA 100% 4 490,09818 495,975 1867 1425

EA 50% 25 318,01022 340,46241 305322 208476

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) EA 100% 13 491,69068 496,34904 1746 1404

EA 50% 68 332,80873 451,66384 237975 8180

EA Ücretli 8 322,92281 329,24019 281231 252803

Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) EA 100% 5 503,81241 514,69022 973 492

EA 50% 19 367,67758 492,11892 126488 1711

EA Ücretli 12 320,52095 363,49579 292844 137353

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Endüstriyel Tasarım(İngilizce) SAY 100% 5 460,20154 468,82388 47811 40647

SAY 50% 26 341,23711 419,27708 192125 85426

SAY Ücretli 5 312,94937 331,17662 256315 212867

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) EA 100% 6 441,31934 459,5509 11597 6211

EA 50% 29 321,48502 439,79235 288083 12252

EA Ücretli 8 303,98002 316,10026 384294 315144

İletişim ve Tasarımı (İngilizce) SÖZ 100% 5 494,09368 510,96785 323 104

SÖZ 50% 31 319,41249 448,93842 233835 2750

Mimarlık (İngilizce) SAY 100% 12 458,97447 488,652 48864 25244

SAY 50% 56 366,67811 442,24091 149034 63533

SAY Ücretli 12 336,04734 360,73519 202580 157973

Mimarlık (Türkçe) SAY 100% 9 448,46197 458,56588 57939 49195

SAY 50% 54 326,77825 407,13159 222555 98266

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) SAY 100% 10 538,40974 540,79216 1326 933

SAY 50% 29 498,93736 533,77801 18256 2198

SAY Ücretli 30 454.19718 484,82789 52897 28058

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) SAY 100% 9 533,08774 536,3441 2358 1689

SAY 50% 38 446,04808 521,62098 60128 6008

SAY Ücretli 16 403,11383 436,72734 102610 68566

Endüstri Mühendisliği (İngilizce) SAY 100% 16 528,18132 533,50888 3646 2254

SAY 50% 63 457,7174 519,09626 49918 7104

SAY Ücretli 30 410,45505 456.81813 94714 50662

İnşaat Mühendisliği (İngilizce) SAY 100% 8 452,94983 498,19382 54016 18715

SAY 50% 48 326,53691 408,08856 223096 97215

Makina Mühendisliği (İngilizce) SAY 100% 8 517,29253 525,59243 7876 4495

SAY 50% 39 414,20919 486,92687 90685 26511

SAY Ücretli 9 398,50505 408,42612 107777 96867

Sosyal Bilimler Fakültesi

Psikoloji (İngilizce) EA 100% 11 496,65302 512,33892 1388 586

EA 50% 45 362,14746 465,73586 141038 4924

EA Ücretli 19 338,88653 362,00648 214216 141450

Uluslararası İlişkiler (İngilizce) EA 100% 7 487,3632 494,91846 2102 1507

EA 50% 42 316,02755 450,28861 315524 8559

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) SÖZ 100% 9 488,87597 526,81859 446 36

SÖZ 50% 30 388,19586 462,0432 34913 1548

SÖZ Ücretli 24 291,50916 360,33038 417121 83337

Otel Yöneticiliği (İngilizce) EA 100% 3 415,88164 427,88825 32703 19563

EA 50% 17 279,29635 311,44694 568486 340098

YÖK KARARI KAPSAMINDA;

Hukuk, Mimarlık ve Mühendislik programlarına yerleşmek için ÖSYM tarafından yayınlanan 2022 YKS kılavuzunda yer alan en düşük başarı sıralaması koşulunun sağlanması gerekir.


SON DAKİKA