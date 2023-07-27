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Nargile kafeler kapatılıyor mu? Kafelerde nargile yasaklandı mı, neden? İstanbul'da nargile yasaklandı mı son dakika?

Nargile yasağı hakkında aramalar hız kazandı. Sosyal medyada dolaşan bazı iddialara göre nargilenin yasaklandığı iddia edildi. Peki, İstanbul'da nargile yasaklandı mı son dakika? Kafelerde nargile yasaklandı mı, neden? Nargile kafeler kapatılıyor mu? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 27 Temmuz 2023, 08:32 Güncelleme 27 Temmuz 2023, 08:32
Nargile kafeler kapatılıyor mu? Kafelerde nargile yasaklandı mı, neden? İstanbul’da nargile yasaklandı mı son dakika?

Son dakika nargile yasağı hakkında aramalar hız kazandı. Sosyal medyada yer alan bazı haberlere göre nargilenin yasaklandığı iddia edildi. Peki, İstanbul'da nargile yasaklandı mı son dakika? Kafelerde nargile yasaklandı mı, neden? Nargile kafeler kapatılıyor mu? İşte detaylar...

İstanbul'da nargile yasaklandı mı son dakika?

İSTANBUL Valisi Davut Gül, "İstanbul'da plajlar, sahiller, ormanlar, mesire alanları ve parklarda nargile içilmesi yasaklanmıştır" dedi.

Vali Gül, sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu. Gül, "İstanbul'da; plajlar, sahiller,ormanlar,mesire alanları ve parklarda nargile içilmesi yasaklanmıştır. Buraların dışındaki ruhsatlı nargile salonlarıyla ilgili bir kısıtlamaya gidilmemiştir" bilgisine yer verdi.

Nargile, sigaraya göre daha mı az zararlıdır?

Nargiledeki arsenik, nikel, kobalt, krom ve kurşun miktarı, sigara dumanındaki miktarlara göre çok daha yüksektir. Bir nargile içiminde alınan nikotin miktarı, bir sigaradan alınan nikotin miktarının %70 fazlasıdır.

Sigara içen bir kişi ortalama 8-12 kez dumanı içine çekerken bir nargile içiminde ise ortalama 20-200 kez duman çekilir. 1 saatlik bir nargile içiminin ortalama 50 sigaraya denk olduğu düşünülmektedir.

Bu bilgiler doğrultusunda nargilenin sigaradan daha zararsız olduğunu düşünmek yanlıştır.

Ayrıca nargile hijyen açısından da ciddi tehlike yaratmaktadır. Tek kullanımlık ağızlıklar (sipsi) takılsa bile marpucun duvarında bulunan tabakadan, koronavirüs, tüberküloz, herpes simpleks virüsü, bazı viral enfeksiyonlar, egzama ve mantar enfeksiyonlarının bulaşma riskinin olduğu görülmüştür.


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