İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi bölümleri 2023! İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi taban puanları kontenjanları! 2 yıllık / 4 yıllık bölümler başarı sıralaması

YKS'ye giren yüz binlerce aday, üniversite tercih dönemi için heyecanlı bekleyişte. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler ise taban puanları ve başarı sıralamaları hakkında araştırmalarına başladı. İşte detaylar ve puanlar...
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ'NDEKİ TÜM LİSANS PROGRAMLARI
Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 İndirimli)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY
Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY
Biyomedikal Mühendisliği (%50 İndirimli)
(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)SAY
Biyomedikal Mühendisliği (Burslu)
(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)SAY
Diş Hekimliği (%25 İndirimli)
(Diş Hekimliği Fakültesi)SAY
Diş Hekimliği (Burslu)
(Diş Hekimliği Fakültesi)SAY
Eczacılık (%25 İndirimli)
(Eczacılık Fakültesi)SAY
Eczacılık (Burslu)
(Eczacılık Fakültesi)SAY
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli)
(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)SAY
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu)
(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)SAY
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY
Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli)
(İletişim Fakültesi)SÖZ
Görsel İletişim Tasarımı (Burslu)
(İletişim Fakültesi)SÖZ
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli)
(İletişim Fakültesi)SÖZ
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu)
(İletişim Fakültesi)SÖZ
Hemşirelik (%50 İndirimli)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY
Hemşirelik (Burslu)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY
Hukuk (%25 İndirimli)
(Hukuk Fakültesi)EA
Hukuk (Burslu)
(Hukuk Fakültesi)EA
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli)
(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)EA
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu)
(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)EA
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)DİL
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)DİL
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)DİL
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)DİL
İş Sağlığı ve Güvenliği (%50 İndirimli)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY
İş Sağlığı ve Güvenliği (Burslu)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY
İşletme (%50 İndirimli)