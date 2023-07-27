Iğdır Üniversitesi bölümleri 2023! Iğdır Üniversitesi taban puanları kontenjanları ve 2-4 yıllık bölümler

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tamamlandı ve adaylar tercih dönemine odaklandı. Son günlerde milyonlarca adayın dikkatini üniversite tercihleri çekiyor. Bu noktada birçok adayın merak ettiği konulardan birisi de Iğdır Üniversitesi'nin bölümleri ve taban puanları oldu. İşte 2023 yılında Iğdır Üniversitesi'nde yer alan bölümler ve taban puanları!

YKS 2022 TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR? YKS tercihlerinde adayların 24 hakkı bulunuyor. Yök Atlas sisteminden yararlanacak öğrenci adayları YKS tercih robotu ile listelerini hazırlayabilir. İstedikleri puan türünde üniversite tercihlerini gerçekleştirecek öğrenciler kılavuz dahilinde ÖSYM AİS sisteminde olacak. Yine kılavuz ile birlikte ÖSYM tarafından yayımlanan üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları tercihlerde belirleyici olacak.