Haliç Üniversitesi bölümleri 2023! Haliç Üniversitesi taban puanları kontenjanları! 2 yıllık / 4 yıllık bölümler başarı sıralaması

HALİÇ ÜNİVERSİTESİ'NDEKİ TÜM LİSANS PROGRAMLARI
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (%50 İndirimli)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)DİL
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (Burslu)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)DİL
Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY
Beslenme ve Diyetetik (Burslu)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY
Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 İndirimli)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY
Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
(Mühendislik Fakültesi)SAY
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
(Mühendislik Fakültesi)SAY
Çizgi Film ve Animasyon (%50 İndirimli)
(Güzel Sanatlar Fakültesi)SÖZ
Çizgi Film ve Animasyon (Burslu)
(Güzel Sanatlar Fakültesi)SÖZ
Ebelik (%50 İndirimli)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY
Ebelik (Burslu)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
(Mühendislik Fakültesi)SAY
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
(Mühendislik Fakültesi)SAY
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
(Mühendislik Fakültesi)SAY
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
(Mühendislik Fakültesi)SAY
Endüstriyel Tasarım (%50 İndirimli)
(Mimarlık Fakültesi)SAY
Endüstriyel Tasarım (Burslu)
(Mimarlık Fakültesi)SAY
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50 İndirimli)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli)
(Güzel Sanatlar Fakültesi)SÖZ
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu)
(Güzel Sanatlar Fakültesi)SÖZ
Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli)
(Güzel Sanatlar Fakültesi)SÖZ
Görsel İletişim Tasarımı (Burslu)
(Güzel Sanatlar Fakültesi)SÖZ
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 İndirimli)
(İşletme Fakültesi)SÖZ
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu)
(İşletme Fakültesi)SÖZ
Hemşirelik (%50 İndirimli)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY
Hemşirelik (Burslu)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY
Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY
Hemşirelik (İngilizce) (Burslu)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY
İç Mimarlık (%50 İndirimli)
(Mimarlık Fakültesi)SAY
İç Mimarlık (Burslu)
(Mimarlık Fakültesi)SAY
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)DİL
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)DİL
İşletme (%50 İndirimli)
(İşletme Fakültesi)EA
İşletme (Burslu)
(İşletme Fakültesi)EA
İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli)
(İşletme Fakültesi)EA
İşletme (İngilizce) (Burslu)
(İşletme Fakültesi)EA
Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
(Mühendislik Fakültesi)SAY
Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
(Mühendislik Fakültesi)SAY
Matematik (%50 İndirimli)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)SAY
Matematik (Burslu)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)SAY
Mimarlık (%50 İndirimli)
(Mimarlık Fakültesi)SAY
Mimarlık (Burslu)
(Mimarlık Fakültesi)SAY
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)SAY
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)SAY
Psikoloji (%25 İndirimli)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)EA
Psikoloji (Burslu)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)EA
Psikoloji (İngilizce) (%25 İndirimli)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)EA
Psikoloji (İngilizce) (Burslu)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)EA
Psikoloji (İngilizce) (Ücretli)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)EA
Psikoloji (Ücretli)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)EA
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli)
(İşletme Fakültesi)EA
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu)
(İşletme Fakültesi)EA
Tıp (%25 İndirimli)
(Tıp Fakültesi)SAY
Tıp (Burslu)
(Tıp Fakültesi)SAY
Tıp (İngilizce) (%25 İndirimli)
(Tıp Fakültesi)SAY
Tıp (İngilizce) (Burslu)
(Tıp Fakültesi)SAY
Türk Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)SÖZ
Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)SÖZ
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (%50 İndirimli)
(İşletme Fakültesi)EA
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Burslu)
(İşletme Fakültesi)EA
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
(Mühendislik Fakültesi)SAY
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
(Mühendislik Fakültesi)SAY
Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 İndirimli)
(İşletme Fakültesi)EA
Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu)
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023
Henüz taban puanları açıklanmadı. Geçen yıla ait puanlar şu şekildeydi;
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (%50 İndirimli)DİL51221,6970000
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (Burslu)DİL9371,6320630
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli)SAY68230,33368844
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Beslenme ve Diyetetik (Burslu)SAY12323,48125527
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 İndirimli)SAY51200,00390096
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu)SAY9323,27125828
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)SAY51305,66153484
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)SAY9387,9253689
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Çizgi Film ve Animasyon (%50 İndirimli)SÖZ33228,04511380
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Çizgi Film ve Animasyon (Burslu)SÖZ5347,3827700
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Ebelik (%50 İndirimli)SAY46227,97374999
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Ebelik (Burslu)SAY9279,71205772
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)SAY44248,86296315
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)SAY7354,9286360
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)SAY42274,49218581
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)SAY8365,0475666
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Endüstriyel Tasarım (%50 İndirimli)SAY42222,45382789
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Endüstriyel Tasarım (Burslu)SAY8296,36170361
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli)SAY51225,43379601
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu)SAY9281,86200835
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu)SAY10280,00205043
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli)SÖZ51245,10383733
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu)SÖZ9345,6729404
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli)SÖZ34225,86523676
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Görsel İletişim Tasarımı (Burslu)SÖZ6329,7449191
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 İndirimli)SÖZ57220,00546869