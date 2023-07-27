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Doğuş Üniversitesi bölümleri 2023! Doğuş Üniversitesi taban puanları kontenjanları! 2 yıllık / 4 yıllık bölümler başarı sıralaması

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları ve tercihleri için araştırmalar başladı. Bu dönemde, Doğuş Üniversitesi’nde lisans eğitimine devam etmek isteyen adaylar, Doğuş Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralaması hakkında araştırmalar yapıyor. Haberimizde, 2023 YKS üniversite sıralaması ve Doğuş Üniversitesi taban puanlarına ve başarı sıralamasına dair bilgileri bulabilirsiniz.

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Giriş Tarihi 27 Temmuz 2023, 22:02 Güncelleme 27 Temmuz 2023, 22:02
Doğuş Üniversitesi bölümleri 2023! Doğuş Üniversitesi taban puanları kontenjanları! 2 yıllık / 4 yıllık bölümler başarı sıralaması

YKS'ye giren yüz binlerce aday, üniversite tercih dönemi için heyecanlı bekleyişte. Doğuş Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler ise taban puanları ve başarı sıralamaları hakkında araştırmalarına başladı. İşte detaylar ve puanlar...

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ'NDEKİ TÜM LİSANS PROGRAMLARI

Sıralamalardaki Yeri

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)

(Mühendislik Fakültesi)SAY

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)

(Mühendislik Fakültesi)SAY

Dijital Oyun Tasarımı (%50 İndirimli)

(Sanat ve Tasarım Fakültesi)SAY

Dijital Oyun Tasarımı (Burslu)

(Sanat ve Tasarım Fakültesi)SAY

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu)

(Mühendislik Fakültesi)SAY

Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli)

(Mühendislik Fakültesi)SAY

Endüstri Mühendisliği (Burslu)

(Mühendislik Fakültesi)SAY

Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)

(Mühendislik Fakültesi)SAY

Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)

(Mühendislik Fakültesi)SAY

Endüstriyel Tasarım (%50 İndirimli)

(Sanat ve Tasarım Fakültesi)SAY

Endüstriyel Tasarım (Burslu)

(Sanat ve Tasarım Fakültesi)SAY

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli)

(Sanat ve Tasarım Fakültesi)SÖZ

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu)

(Sanat ve Tasarım Fakültesi)SÖZ

Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli)

(Sanat ve Tasarım Fakültesi)SÖZ

Görsel İletişim Tasarımı (Burslu)

(Sanat ve Tasarım Fakültesi)SÖZ

Hemşirelik (%50 İndirimli)

(Sağlık Bilimleri Yüksekokulu)SAY

Hemşirelik (Burslu)

(Sağlık Bilimleri Yüksekokulu)SAY

Hukuk (%50 İndirimli)

(Hukuk Fakültesi)EA

Hukuk (Burslu)

(Hukuk Fakültesi)EA

İç Mimarlık (%50 İndirimli)

(Sanat ve Tasarım Fakültesi)SAY

İç Mimarlık (Burslu)

(Sanat ve Tasarım Fakültesi)SAY

İktisat (%50 İndirimli)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)EA

İktisat (Burslu)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)EA

İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)EA

İktisat (İngilizce) (Burslu)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)EA

İletişim Bilimleri (%50 İndirimli)

(Fen-Edebiyat Fakültesi)SÖZ

İletişim Bilimleri (Burslu)

(Fen-Edebiyat Fakültesi)SÖZ

İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli)

(Fen-Edebiyat Fakültesi)DİL

İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu)

(Fen-Edebiyat Fakültesi)DİL

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu)

(Fen-Edebiyat Fakültesi)DİL

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli)

(Fen-Edebiyat Fakültesi)DİL

İnşaat Mühendisliği (%50 İndirimli)

(Mühendislik Fakültesi)SAY

İnşaat Mühendisliği (Burslu)

(Mühendislik Fakültesi)SAY

İşletme (%50 İndirimli)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)EA

İşletme (Burslu)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)EA

İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)EA

İşletme (İngilizce) (Burslu)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)EA

Makine Mühendisliği (%50 İndirimli)

(Mühendislik Fakültesi)SAY

Makine Mühendisliği (Burslu)

(Mühendislik Fakültesi)SAY

Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)

(Mühendislik Fakültesi)SAY

Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)

(Mühendislik Fakültesi)SAY

Mimarlık (%50 İndirimli)

(Sanat ve Tasarım Fakültesi)SAY

Mimarlık (Burslu)

(Sanat ve Tasarım Fakültesi)SAY

Psikoloji (%50 İndirimli)

(Fen-Edebiyat Fakültesi)EA

Psikoloji (Burslu)

(Fen-Edebiyat Fakültesi)EA

Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli)

(Fen-Edebiyat Fakültesi)EA

Psikoloji (İngilizce) (Burslu)

(Fen-Edebiyat Fakültesi)EA

Psikoloji (İngilizce) (Ücretli)

(Fen-Edebiyat Fakültesi)EA

Psikoloji (Ücretli)

(Fen-Edebiyat Fakültesi)EA

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)EA

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)EA

Sosyoloji (%50 İndirimli)

(Fen-Edebiyat Fakültesi)EA

Sosyoloji (Burslu)

(Fen-Edebiyat Fakültesi)EA

Türk Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli)

(Fen-Edebiyat Fakültesi)SÖZ

Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu)

(Fen-Edebiyat Fakültesi)SÖZ

Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)EA

Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)EA

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (%50 İndirimli)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)EA

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Burslu)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)EA

Yazılım Mühendisliği (%50 İndirimli)

(Mühendislik Fakültesi)SAY

Yazılım Mühendisliği (Burslu)

(Mühendislik Fakültesi)SAY

Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)EA

Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

DOĞUŞ ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI KONTENJANLARI 2023!

Henüz taban puanları açıklanmadı. Geçen yıla ait puanlar şu şekildeydi;



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