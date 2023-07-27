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Aşure günü oruç tutulur mu, ne zaman tutulur? Aşure orucuna nasıl niyet edilir? 28 Temmuz aşure günü iftar ve sahur vakitleri...

Aşure günü, İslam takvimine göre Muharrem ayının 10. günüdür. Muharrem ayı İslam takviminin ilk ayıdır ve aşure günü, Müslümanlar için önemli bir dini gündür. Öte yandan, aşure orucu tutacak milyonlar, ''Aşure günü faziletleri neler, aşure orucu ne zaman tutulur?'' sorusunu yöneltiliyor. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 27 Temmuz 2023, 23:23 Güncelleme 27 Temmuz 2023, 23:23
Aşure günü oruç tutulur mu, ne zaman tutulur? Aşure orucuna nasıl niyet edilir? 28 Temmuz aşure günü iftar ve sahur vakitleri...

İslam dünyasının en faziletli zamanlarından Muharrem ayı eda ediliyor. Hicri takvimin ilk ayı Muharrem'de aşure günü yer alıyor. Aşure günü oruç tutulması önerilir. Peki, Aşure günü oruç tutulur mu, ne zaman tutulur? Aşure orucuna nasıl niyet edilir? İşte detaylar...

2023 AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

Bu sene İslam alemi, Muharrem'in 10'uncu gününe denk gelen aşure günü 28 Temmuz Cuma günü idrak edecek.

AŞURE ORUCU KAÇ GÜN, NE ZAMAN TUTULUR, FAZİLETİ NEDİR?

Diyanet, Muharrem ayı ve aşure gününe dair detaylı bilgiyi paylaşıyor. Buna göre aşure günü orucu farklı rivayetlere göre bir gün veya birkaç gün tutulabiliyor.

Diyanet'e göre: Muharrem ayı içerisinde oruç tutmak ise, müstehabtır. Bu ayın başında, sonunda veya ortasında yani 13, 14, 15'inci günlerinde ya da 9, 10 veya 10 ve 11'inci günlerinde oruç tutulabilir.

Resûl-i Ekrem (s.a.s.) şöyle buyurmuşlardır: "Ramazan orucu dışında en faziletli oruç, Allah'ın ayı Muharremde tutulan oruçtur. Farzlar dışında en faziletli namaz da gece namazıdır." (Müslim, Sıyâm, 202-203; Ebû Dâvûd, Savm 55; Tirmizî, Salât, 212; Nesâî, Kıyâmü'l-leyl, 6)
42023 AŞURE GÜNÜ: Aşure orucu ne zaman tutulur Aşure günü orucu faziletleri...
Muharrem ayının onuncu gününe de, âşûrâ günü denmektedir. Resûlullah (s.a.s.), "Âşûrâ günü orucunun önceki yılın (küçük) günahlarına keffâret olacağını umarım." (Tirmizî, Savm, 48) buyurarak, ümmetine bu günde oruç tutmayı tavsiye etmişlerdir.

Bazı rivayetlerde ise bir öncesine ve bir sonrasına ilave ederek üç gün oruç tutulmasını tavsiye etmiştir (Müttekî, Kenzü'l-ummâl, VIII, 570). Bu nedenle âşûrâ günü oruç tutulurken önemli olan âşûrâ gününü yalnız tutmamaktır. Bir önceki veya sonraki günü ilaveyle iki gün oruç tutulabileceği gibi her ikisini de ilave ederek üç gün de tutulabilir.


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