Aşure günü yapılacak ibadetler, Muharrem ayının 10. günüyle beraber öne çıkan konulardan oldu. Peki, Aşure Günü gül suyuna 7 Fatiha okumanın fazileti nedir? Aşure Günü gül suyuna Fatiha okumanın önemi nedir? Muharrem ayı ibadetleri...
Aşure günü yapılacak ibadetler, Muharrem ayının 10. günüyle beraber öne çıkan konulardan oldu. Peki, Aşure Günü gül suyuna 7 Fatiha okumanın fazileti nedir? Aşure Günü gül suyuna Fatiha okumanın önemi nedir? Muharrem ayı ibadetleri...
AŞURE GÜNÜ GÜL SUYUNA 7 FATİHA OKUMANIN ÖNEMİ NEDİR?
İslam inancına göre, bir sene boyunca hasta olmamak için Aşure Günü gül suyuna 7 Fatiha okunuyor.
Aşure günü bir miktar gül suyuna her birinin başında besmele çekilerek ve suya bakılarak 7 Fatiha okunup sonra o gül suyu başa ve yüze sürülürse o kişi bir dahaki seneye kadar illet ve dert görmez. Bu husus tecrübeyle sabit olmuştur. (Muhammed Ebul-Yüsr Abidin, el Evradüd-daime,sh-93)
AŞURE GÜNÜ OKUNACAK DUA NEDİR?
Elhamdulillahi rabbil alemin... vessaletü vesselamü ala seyyidina muhammedin ve ala elahi ve sahbihi ecmain...
Allahümme entel bediyül gadim....el hayyul kerim...el hannanül mennan...ve hezihi senetün tecidetün es elüke fihel ismete mineşşeytanirracim...
Vel avna ala hezihil nefsil emmareti bissü i vel iştiğale bima yugarribüni ileyke ya zel celali vel ikram...
Bi ramhmetike ya erhamer rahimin...ve salllahü ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin ve ala elahi ve sahbihi ve ehli beytihi ecmain...