Altınbaş Üniversitesi bölümleri 2023! Altınbaş Üniversitesi taban puanları kontenjanları! 2 yıllık / 4 yıllık bölümler başarı sıralaması

ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI 2023
Henüz taban puanları açıklanmadı. Geçen yıla ait puanlar şu şekildeydi;
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Tıp (İngilizce) (Burslu)SAY11/11494,0521.459
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Hukuk (UOLP-Köln Üniversitesi) (Burslu)EA3/3486,52.182
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Diş Hekimliği (Burslu)SAY12/12476,8134.229
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli)SAY59/59470,839.014
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Eczacılık (İngilizce) (Burslu)SAY12/12457,8549.795
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)SAY12/12456,3951.020
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)SAY12/12452,6954.262
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Diş Hekimliği (%25 İndirimli)SAY68/68442,4863.308
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Eczacılık (İngilizce) (%25 İndirimli)SAY36/36427,3877.414
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Eczacılık (İngilizce) (Ücretli)SAY32/32416,0988.663
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Hukuk (Burslu)EA60/60411,8238.395
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)SAY15/15409,9195.299
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)SAY13/13407,7297.613
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu)SÖZ5/5404,6318.904
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (İngilizce) (Burslu)EA11/11385,4985.532
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)SAY28/28382,75126.734
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)SAY30/30377,67133.429
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Hukuk (%50 İndirimli)EA60/60377,04104.078
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)SAY15/15374,78137.463
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Hukuk (UOLP-Köln Üniversitesi) (%50 İndirimli)EA20/20374,63109.590
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu)EA5/5374,6109.650
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu)EA6/6357,14154.983
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Mimarlık (İngilizce) (Burslu)SAY15/15356,26165.222
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu)EA6/6354,76161.912
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu)SÖZ10/10353,73100.370
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)SAY5/5332,27210.523
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)SAY17/17330,68213.886
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İşletme (İngilizce) (Burslu)EA15/15329,56251.495
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu)EA15/15325,15271.027
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Ekonomi (İngilizce) (Burslu)EA15/15323,74277.477
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Burslu)EA15/15321,73286.900
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli)SAY5/3319,43239.991
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Burslu)EA15/15316,27314.216
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli)SÖZ30/30314,76259.498
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)SAY15/15313,98253.568
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu)EA15/15313,7327.841
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli)EA2/2312,58333.872
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Sosyoloji (İngilizce) (Burslu)EA15/15310,18347.358
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli)EA59/59307,82360.970
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Lojistik Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli)EA2/2306,25370.332
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli)EA25/25305,58374.397
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)SAY5/5305,45277.300
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli)EA2/2303,66386.287
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (%50 İndirimli)EA2/2302,52393.498
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli)EA2/2299,27414.839
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli)EA2/2298,37420.891
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli)EA2/2298,03423.234
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli)EA34/34290,57476.388
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Takı Tasarımı (Burslu)EA10/10288,01496.199
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli)EA34/34280,99553.734
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli)SÖZ10/10280,64507.564
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Anestezi (Burslu)TYT11/11342,92437.403
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (Burslu)TYT12/12334,89490.901
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Optisyenlik (Burslu)TYT8/8330,82520.261
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Fizyoterapi (Burslu)TYT6/6326,15555.741
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Burslu)TYT8/8322,54585.044
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu)TYT8/8315,58645.631
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu)TYT10/10313,42665.565
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Odyometri (Burslu)TYT5/5313,29666.709
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu)TYT10/10311,76680.910
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Ameliyathane Hizmetleri (Burslu)TYT10/10309,85699.093
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Radyoterapi (Burslu)TYT6/6306,72730.060
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu)TYT5/5301,75781.863
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (%25 İndirimli)TYT68/68282,291.011.789
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Anestezi (%25 İndirimli)TYT59/59281,781.018.323
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (İÖ) (%25 İndirimli)TYT42/42271,151.166.214
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli)TYT58/58265,611.249.837
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli)TYT55/55262,531.298.323
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 İndirimli)TYT10/10261,821.309.697
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Optisyenlik (%50 İndirimli)TYT44/44259,61.346.065
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli)TYT48/48259,161.353.262
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli)TYT56/56257,711.377.431
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Fizyoterapi (%25 İndirimli)TYT35/35252,081.475.221
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Odyometri (%50 İndirimli)TYT20/20250,411.505.351
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Radyoterapi (%50 İndirimli)TYT34/34250,141.510.127