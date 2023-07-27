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Acıbadem Üniversitesi taban puanları kontenjanları, 2 yıllık / 4 yıllık bölümler başarı sıralaması 2023! Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi bölümleri

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi’nde lisans eğitimine devam etmek isteyen adaylar, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralaması hakkında araştırmalar yapıyor. Haberimizde, 2023 YKS üniversite sıralaması ve Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi taban puanlarına ve başarı sıralamasına dair bilgileri bulabilirsiniz.

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Giriş Tarihi 27 Temmuz 2023, 10:02 Güncelleme 27 Temmuz 2023, 10:02
Acıbadem Üniversitesi taban puanları kontenjanları, 2 yıllık / 4 yıllık bölümler başarı sıralaması 2023! Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi bölümleri

YKS'ye giren yüz binlerce aday, üniversite tercih dönemi için heyecanlı bekleyişte. Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler ise taban puanları ve başarı sıralamaları hakkında araştırmalarına başladı. İşte detaylar ve puanlar...

ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ'NDEKİ TÜM LİSANS PROGRAMLARI

Beslenme ve Diyetetik (%25 İndirimli)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

Beslenme ve Diyetetik (Burslu)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%25 İndirimli)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)

(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)

(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY

Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)

(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY

Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)

(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY

Eczacılık (İngilizce) (%25 İndirimli)

(Eczacılık Fakültesi)SAY

Eczacılık (İngilizce) (Burslu)

(Eczacılık Fakültesi)SAY

Eczacılık (İngilizce) (Ücretli)

(Eczacılık Fakültesi)SAY

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

Hemşirelik (%50 İndirimli)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

Hemşirelik (Burslu)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

Hemşirelik (İngilizce) (Burslu)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli)

(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY

Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu)

(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY

Psikoloji (%25 İndirimli)

(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)EA

Psikoloji (Burslu)

(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)EA

Psikoloji (İngilizce) (%25 İndirimli)

(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)EA

Psikoloji (İngilizce) (Burslu)

(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)EA

Psikoloji (İngilizce) (Ücretli)

(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)EA

Psikoloji (Ücretli)

(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)EA

Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)EA

Sağlık Yönetimi (Burslu)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)EA

Sosyoloji (%50 İndirimli)

(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)EA

Sosyoloji (Burslu)

(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)EA

Tıp (İngilizce) (Burslu)

(Tıp Fakültesi)

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI KONTENJANLARI 2023

Henüz taban puanları açıklanmadı. Geçen yıla ait puanlar şu şekildeydi;

4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

ACIBADEM M.Ali AYDINLAR ÜNİ. Puan Türü Başarı Sıra Taban Puan

Beslenme ve Diyetetik (%25 İnd.) SAY 505.774 252,292

Beslenme ve Diyetetik (%25 İnd.)(İng.) SAY 451.365 261,345

Beslenme ve Diyetetik (Burslu) SAY 88.115 416,620

Beslenme ve Diyetetik (Burslu)(İng.) SAY 77.948 426,816

Bilgisayar Mühendisliği (%50 İnd.)(İng.) SAY 115.279 392,051

Bilgisayar Mühendisliği (Burslu)(İng.) SAY 22.178 492,976

Biyomedikal Mühendisliği (%50 İnd.)(İng.) SAY Dolmadı Dolmadı

Biyomedikal Mühendisliği (Burslu)(İng.) SAY 49.180 458,580

Eczacılık (%25 İnd.)(İng.) SAY 80.503 424,271

Eczacılık (Burslu)(İng.) SAY 23.906 490,504

Eczacılık (Ücretli)(İng.) SAY 91.960 413,044

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İnd.) SAY 470.500 257,982

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) SAY 78.011 426,755

Hemşirelik (%50 İnd.) SAY 411.412 269,195

Hemşirelik (%50 İnd.)(İng.) SAY 293.481 300,017

Hemşirelik (Burslu) SAY 79.744 425,018

Hemşirelik (Burslu)(İng.) SAY 84.810 419,860

Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 İnd.)(İng.) SAY 184.348 345,353

Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu)(İng.) SAY 23.182 491,557

Psikoloji(%25 İnd.) EA 270.602 325,236

Psikoloji(%25 İnd.)(İng.) EA 192.578 345,020

Psikoloji(Burslu) EA 23.731 423,465

Psikoloji(Burslu)(İng.) EA 16.220 432,271

Psikoloji(Ücretli) EA 650.710 270,437

Psikoloji(Ücretli)(İng.) EA 492.633 288,471

Sağlık Yönetimi(%50 İnd.) EA 886.965 249,254

Sağlık Yönetimi(Burslu) EA 207.484 340,739

Sosyoloji(%50 İnd.) EA 928.310 245,953

Sosyoloji(Burslu) EA 167.924 352,752

Tıp (Burslu)(İng.) SAY 396 546,549

2 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İnd. İ.Ö.) TYT 2.181.339 219,141

Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İnd.) TYT 1.493.520 251,055

Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu İ.Ö.) TYT 496.321 334,130

Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) TYT 326.822 363,036

Ameliyathane Hizmetleri (%50 İnd.) TYT 1.789.617 235,972

Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) TYT 437.597 342,886

Anestezi (%50 İnd. İ.Ö.) TYT 1.176.671 270,436

Anestezi (%50 İnd.) TYT 840.138 296,404

Anestezi (Burslu İ.Ö.) TYT 283.220 372,740

Anestezi (Burslu) TYT 197.947 396,608

Aşçılık (%50 İnd.) TYT 1.372.433 258,009

Aşçılık (Burslu) TYT 272.017 375,443

Bilgisayar Programcılığı (%50 İnd.) TYT 991.005 283,895

Bilgisayar Programcılığı (Burslu) TYT 272.216 375,393

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (%50 İnd.) TYT 2.249.623 216,370

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Burslu) TYT 378.265 352,936

Diyaliz (%50 İnd.) TYT 2.690.311 197,405

Diyaliz (Burslu) TYT 525.561 330,093

Elektronörofizyoloji (%50 İnd.) TYT 2.364.700 211,778

Elektronörofizyoloji (Burslu) TYT 494.804 334,339

Fizyoterapi (%50 İnd.) TYT 1.195.245 269,202

Fizyoterapi (Burslu) TYT 326.455 363,108

İlk ve Acil Yardım (%50 İnd. İ.Ö.) TYT 1.487.661 251,385

İlk ve Acil Yardım (%50 İnd.) TYT 1.114.575 274,718

İlk ve Acil Yardım (Burslu İ.Ö.) TYT 382.264 352,225

İlk ve Acil Yardım (Burslu) TYT 256.727 379,339

Odyometri (%50 İnd.) TYT 2.562.979 203,533

Odyometri (Burslu) TYT 492.314 334,691

Optisyenlik (%50 İnd.) TYT 1.794.117 235,763

Optisyenlik (Burslu) TYT 567.478 324,685

Ortopedik Protez ve Ortez (%50 İnd.) TYT 1.783.442 236,259

Ortopedik Protez ve Ortez (Burslu) TYT 332.913 361,753

Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%50 İnd. İ.Ö.) TYT 2.388.672 210,818

Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%50 İnd.) TYT 1.951.163 228,694

Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Burslu İ.Ö.) TYT 531.779 329,274

Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Burslu) TYT 427.559 344,502

Podoloji (%50 İnd. İ.Ö.) TYT 1.761.392 237,296

Podoloji (%50 İnd.) TYT 1.470.760 252,326

Podoloji (Burslu İ.Ö.) TYT 427.220 344,549

Podoloji (Burslu) TYT 490.646 334,933

Radyoterapi (%50 İnd.) TYT 2.498.587 206,303

Radyoterapi (Burslu) TYT 523.557 330,367

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 İnd. İ.Ö.) TYT 2.254.525 216,170

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 İnd.) TYT 1.844.875 233,407

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu İ.Ö.) TYT 540.152 328,171

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu) TYT 338.711 360,550

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İnd. İ.Ö.) TYT 1.919.292 230,074

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İnd.) TYT 1.605.506 245,069

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu İ.Ö.) TYT 473.924 337,349

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) TYT 256.046 379,523

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İnd. İ.Ö.) TYT 2.520.734 205,361

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İnd.) TYT 1.889.180 231,408

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu İ.Ö.) TYT 513.019 331,821

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) TYT 341.826 359,906


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