YÖK ATLAS YKS TERCİH ROBOTU! 2023 Lisans, Ön lisans tercih SİHİRBAZI! YÖK Atlas tercih sihirbazı nedir, tercih robotu nasıl kullanılır?

Üniversiteye girmek isteyen öğrenciler doğru tercihi yapabilmek istiyor. Puanına göre tercih yapmak isteyen öğrenciler de YÖK Atlas tercih robotunu kullanıyor. YÖK tarafından hazırlanan robot ile 2 ve 4 yıllık üniversitelerin puanlarını görüntüleyebilirsiniz.