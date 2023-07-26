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YÖK ATLAS YKS TERCİH ROBOTU! 2023 Lisans, Ön lisans tercih SİHİRBAZI! YÖK Atlas tercih sihirbazı nedir, tercih robotu nasıl kullanılır?

2023 üniversite taban puanları kontenjan bilgileri merak konusu oldu. Üniversite taban puanları ve kontenjanları ÖSYM tarafından hazırlanan kılavuzla duyuruluyor. YÖK Atlas tercih robotu ile aldığınız puana göre hangi üniversiteye yerleşebileceğinizi öğrenebilirsiniz. İşte, YÖK Atlas tercih robotu giriş ekranı!

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Giriş Tarihi 26 Temmuz 2023, 22:11 Güncelleme 26 Temmuz 2023, 22:11
YÖK ATLAS YKS TERCİH ROBOTU! 2023 Lisans, Ön lisans tercih SİHİRBAZI! YÖK Atlas tercih sihirbazı nedir, tercih robotu nasıl kullanılır?

Üniversiteye girmek isteyen öğrenciler doğru tercihi yapabilmek istiyor. Puanına göre tercih yapmak isteyen öğrenciler de YÖK Atlas tercih robotunu kullanıyor. YÖK tarafından hazırlanan robot ile 2 ve 4 yıllık üniversitelerin puanlarını görüntüleyebilirsiniz.

YKS ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN 2023?

YKS Tercih süreci 27 Temmuz'da başlıyor

YKS Tercih Klavuzu'nun açıklamasının ardından üniversite hayali kuran milyonlarca aday için tercih süreci başlayacak.

Tercih işlemlerinin 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacak.

YKS TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU NASIL ÇALIŞIYOR?

Son 4 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı, aşağıdaki linke tıkladıktan sonra karşınıza çıkacak olan "Puan Türü Seçin" alanını doldurduktan sonra kolayca görüntülenebilecek.

YKS tercih robotunu kullanabilmek için öncelikle aşağıdaki linke tıklanması gerekecek. Karşınıza çıkan ekrandan detaylı ve hızlı tercih robotu bilgilerine ulaşmanız mümkün olacak.

Buradan detaylı tercih robotu ekranını seçmeniz halinde başarı sıralamasını ve üniversite bilgilerini girerek filtreleme yapabilirsiniz.

YÖK ATLAS TERCİH SİHİRBAZI İÇİN TIKLAYINIZ

YKS BAŞARI SIRALAMASI NEDİR?

Öğrencilerin katıldıkları oturumlardan başarı sıralamaları Türkiye genelinde kaçıncı olduklarını ifade eder.

2023-YKS sonuç ekranında adayların AYT, TYT ve YDT puanları yer alacak. Adayların başarı sıralamaları tercih döneminde belirleyici olacak.

ÖSYM tarafından açıklanacak YKS tercih kılavuzunda üniversite taban puanları yer alırken adaylar okulların en son alım yaptığı tavan ve taban puanlara göre tercihlerini şekillendirecek.


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