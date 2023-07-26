MEF Üniversitesi bölümleri 2023! MEF Üniversitesi taban puanları kontenjanları! 2 yıllık / 4 yıllık bölümler başarı sıralaması

YKS'ye giren yüz binlerce aday, üniversite tercih dönemi için heyecanlı bekleyişte. MEF Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler ise taban puanları ve başarı sıralamaları hakkında araştırmalarına başladı. İşte detaylar ve puanlar...
YKS'ye giren yüz binlerce aday, üniversite tercih dönemi için heyecanlı bekleyişte. MEF Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler ise taban puanları ve başarı sıralamaları hakkında araştırmalarına başladı. İşte detaylar ve puanlar...
MEF ÜNİVERSİTESİ'NDEKİ TÜM LİSANS PROGRAMLARI
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
(Mühendislik Fakültesi)SAY
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
(Mühendislik Fakültesi)SAY
Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA
Ekonomi (İngilizce) (Burslu)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
(Mühendislik Fakültesi)SAY
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
(Mühendislik Fakültesi)SAY
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
(Mühendislik Fakültesi)SAY
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
(Mühendislik Fakültesi)SAY
Hukuk (%50 İndirimli)
(Hukuk Fakültesi)EA
Hukuk (Burslu)
(Hukuk Fakültesi)EA
İç Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli)
(Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)SAY
İç Mimarlık (İngilizce) (Burslu)
(Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)SAY
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
(Eğitim Fakültesi)SAY
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu)
(Eğitim Fakültesi)SAY
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
(Eğitim Fakültesi)DİL
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu)
(Eğitim Fakültesi)DİL
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
(Mühendislik Fakültesi)SAY
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
(Mühendislik Fakültesi)SAY
İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA
İşletme (İngilizce) (Burslu)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA
Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
(Mühendislik Fakültesi)SAY
Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
(Mühendislik Fakültesi)SAY
Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli)
(Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)SAY
Mimarlık (İngilizce) (Burslu)
(Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)SAY
Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA
Psikoloji (İngilizce) (Burslu)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (%50 İndirimli)
(Eğitim Fakültesi)EA
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Burslu)
(Eğitim Fakültesi)EA
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
MEF ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI 202
Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)SAY11/11515,678.619
Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)SAY13/13485,9927.210
Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)SAY8/8477,3733.803
Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)SAY7/7468,2341.147
Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İşletme (İngilizce) (Burslu)EA5/5454,927.341
Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Ekonomi (İngilizce) (Burslu)EA4/4450,798.404
Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu)DİL8/8450,779.334
Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)SAY4/4442,763.108
Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)SAY62/62440,2165.433
Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Hukuk (Burslu)EA21/21439,4512.391
Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (İngilizce) (Burslu)EA13/13435,7114.192
Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Mimarlık (İngilizce) (Burslu)SAY11/11432,3172.641
Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu)SAY4/4423,9480.823
Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu)EA3/3421,1126.195
Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Burslu)EA4/4408,9542.752
Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İç Mimarlık (İngilizce) (Burslu)SAY7/7406,1799.329
Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)SAY76/76392,16115.141
Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)SAY48/48377,7133.381
Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Hukuk (%50 İndirimli)EA121/121371,66116.611
Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)SAY42/42357,55163.070
Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli)DİL47/47343,0445.022
Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli)SAY65/65335,03204.680
Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli)EA76/76332,24240.414
Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (%50 İndirimli)EA25/19320,08295.056
Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli)SAY25/25316,84246.416
Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli)EA31/31315,97315.789
Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)SAY25/25311,19261.137
Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli)EA25/25300,55406.347
Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İç Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli)SAY39/39296,81303.611
Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli)EA20/20291,59468.581