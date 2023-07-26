İzmir Bakırçay Üniversitesi bölümleri 2023! İzmir Bakırçay Üniversitesi taban puanları kontenjanları ve 2-4 yıllık bölümler

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS), TYT, AYT ve YDT oturumları tamamlandı ve milyonlarca aday gözlerini tercih dönemine çevirdi. Sonuçlara göre taban puanları araştıran milyonlar hangi üniversitede hangi bölümün kaç puanla öğrenci aldığını merak ediyor. Bu kapsamda da İzmir Bakırçay Üniversitesi bölümleri 2023 merak konusu oluyor. İşte İzmir Bakırçay Üniversitesi taban puanları kontenjanları ve 2-4 yıllık bölümler!

YKS 2022 TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR? YKS tercihlerinde adayların 24 hakkı bulunuyor. Yök Atlas sisteminden yararlanacak öğrenci adayları YKS tercih robotu ile listelerini hazırlayabilir. İstedikleri puan türünde üniversite tercihlerini gerçekleştirecek öğrenciler kılavuz dahilinde ÖSYM AİS sisteminde olacak. Yine kılavuz ile birlikte ÖSYM tarafından yayımlanan üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları tercihlerde belirleyici olacak.