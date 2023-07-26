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İstanbul Okan Üniversitesi bölümleri 2023! Okan Üniversitesi taban puanları kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması

YKS'ye giren yüz binlerce aday, üniversite tercih dönemi için heyecanlı bekleyişte. İstanbul Okan Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler ise taban puanları ve başarı sıralamaları hakkında araştırmalarına başladı. İşte detaylar ve puanlar...

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Giriş Tarihi 26 Temmuz 2023, 14:03 Güncelleme 26 Temmuz 2023, 14:03
İstanbul Okan Üniversitesi bölümleri 2023! Okan Üniversitesi taban puanları kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması

YKS'ye giren yüz binlerce aday, üniversite tercih dönemi için heyecanlı bekleyişte. İstanbul Okan Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler ise taban puanları ve başarı sıralamaları hakkında araştırmalarına başladı. İşte detaylar ve puanlar...

İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ'NDEKİ TÜM LİSANS PROGRAMLARI

Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

Beslenme ve Diyetetik (Burslu)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 İndirimli)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)

(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)

(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (%50 İndirimli)

(Uygulamalı Bilimler Fakültesi)SAY

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Burslu)

(Uygulamalı Bilimler Fakültesi)SAY

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (İngilizce) (%50 İndirimli)

(Uygulamalı Bilimler Fakültesi)SAY

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (İngilizce) (Burslu)

(Uygulamalı Bilimler Fakültesi)SAY

Çince Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli)

(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)DİL

Çince Mütercim ve Tercümanlık (Burslu)

(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)DİL

Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)EA

Çocuk Gelişimi (Burslu)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)EA

Diş Hekimliği (%50 İndirimli)

(Diş Hekimliği Fakültesi)SAY

Diş Hekimliği (Burslu)

(Diş Hekimliği Fakültesi)SAY

Diş Hekimliği (İngilizce) (%50 İndirimli)

(Diş Hekimliği Fakültesi)SAY

Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu)

(Diş Hekimliği Fakültesi)SAY

Diş Hekimliği (İngilizce) (Ücretli)

(Diş Hekimliği Fakültesi)SAY

Diş Hekimliği (Ücretli)

(Diş Hekimliği Fakültesi)SAY

Ekonomi ve Finans (İngilizce) (%50 İndirimli)

(İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)EA

Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Burslu)

(İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)EA

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)

(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)

(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY

Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)

(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY

Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)

(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50 İndirimli)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli)

(Uygulamalı Bilimler Fakültesi)SÖZ

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu)

(Uygulamalı Bilimler Fakültesi)SÖZ

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 İndirimli)

(Uygulamalı Bilimler Fakültesi)SÖZ

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu)

(Uygulamalı Bilimler Fakültesi)SÖZ

Genetik ve Biyomühendislik (İngilizce) (%50 İndirimli)

(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY

Genetik ve Biyomühendislik (İngilizce) (Burslu)

(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY

Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli)

(Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)SÖZ

Görsel İletişim Tasarımı (Burslu)

(Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)SÖZ

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli)

(Uygulamalı Bilimler Fakültesi)SÖZ

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu)

(Uygulamalı Bilimler Fakültesi)SÖZ

Havacılık Yönetimi (%50 İndirimli)

(Uygulamalı Bilimler Fakültesi)EA

Havacılık Yönetimi (Burslu)

(Uygulamalı Bilimler Fakültesi)EA

Hemşirelik (%50 İndirimli)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

Hemşirelik (Burslu)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

Hemşirelik (İngilizce) (Burslu)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

Hukuk (%50 İndirimli)

(Hukuk Fakültesi)EA

Hukuk (Burslu)

(Hukuk Fakültesi)EA

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli)

(Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)EA

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu)

(Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)EA

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli)

(Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)EA

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu)

(Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)EA

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli)

(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)DİL

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu)

(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)DİL

İngilizce Öğretmenliği (%50 İndirimli)

(Eğitim Fakültesi)DİL

İngilizce Öğretmenliği (Burslu)

(Eğitim Fakültesi)DİL

İnşaat Mühendisliği (%50 İndirimli)

(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY

İnşaat Mühendisliği (Burslu)

(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY

İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)

(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY

İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)

(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY

İşletme (%50 İndirimli)

(İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)EA

İşletme (Burslu)

(İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)EA

İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli)

(İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)EA

İşletme (İngilizce) (Burslu)

(İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)EA

Lojistik Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli)

(İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)EA

Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Burslu)

(İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)EA

Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)

(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY

Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)

(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY

Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)

(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY

Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)

(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY

Mimarlık (%50 İndirimli)

(Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)SAY

Mimarlık (Burslu)

(Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)SAY

Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli)

(Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)SAY

Mimarlık (İngilizce) (Burslu)

(Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)SAY

Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli)

(Eğitim Fakültesi)SÖZ

Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu)

(Eğitim Fakültesi)SÖZ

Otomotiv Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)

(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY

Otomotiv Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)

(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY

Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli)

(Eğitim Fakültesi)SÖZ

Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu)

(Eğitim Fakültesi)SÖZ

Pilotaj (İngilizce) (Burslu)

(Uygulamalı Bilimler Fakültesi)SAY

Pilotaj (İngilizce) (Ücretli)

(Uygulamalı Bilimler Fakültesi)SAY

Psikoloji (%50 İndirimli)

(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)EA

Psikoloji (Burslu)

(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)EA

Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli)

(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)EA

Psikoloji (İngilizce) (Burslu)

(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)EA

Psikoloji (İngilizce) (Ücretli)

(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)EA

Psikoloji (Ücretli)

(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)EA

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli)

(Eğitim Fakültesi)EA

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu)

(Eğitim Fakültesi)EA

Rusça Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli)

(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)DİL

Rusça Mütercim ve Tercümanlık (Burslu)

(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)DİL

Sinema ve Televizyon (%50 İndirimli)

(Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)SÖZ

Sinema ve Televizyon (Burslu)

(Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)SÖZ

Tıp (Burslu)

(Tıp Fakültesi)SAY

Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli)

(Tıp Fakültesi)SAY

Tıp (İngilizce) (Burslu)

(Tıp Fakültesi)SAY

Tıp (İngilizce) (Ücretli)

(Tıp Fakültesi)SAY

Tıp (Ücretli)

(Tıp Fakültesi)SAY

Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli)

(İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)EA

Uluslararası İlişkiler (Burslu)

(İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)EA

Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli)

(İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)EA

Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu)

(İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)EA

Uluslararası Ticaret (%50 İndirimli)

(İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)EA

Uluslararası Ticaret (Burslu)

(İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)EA

Uluslararası Ticaret (İngilizce) (%50 İndirimli)

(İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)EA

Uluslararası Ticaret (İngilizce) (Burslu)

(İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)EA

Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)

(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY

Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)

(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

İstanbul Okan Üniversitesi taban puanları 2023!

Henüz taban puanları açıklanmadı. Geçen yıla ait puanlar şu şekildeydi;

İstanbul Okan Üni. (Vakıf) Pilotaj (İng) (Burslu)SAY519,0007.153

İstanbul Okan Üni. (Vakıf) Tıp (Burslu)SAY499,99017.537

İstanbul Okan Üni. (Vakıf) Tıp (İng) (Burslu)SAY498,70018.412

İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Diş Hekimliği (İng) (Burslu)SAY479,46032.178

İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Diş Hekimliği (Burslu)SAY478,73032.731

İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Bilgisayar Mühendisliği (İng) (Burslu)SAY478,38033.002

İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Tıp (İng) (%50 İnd)SAY476,78034.260

İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Yazılım Mühendisliği (İng) (Burslu)SAY470,36039.365

İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Tıp (İng) (Ücretli)SAY459,60048.337

İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Tıp (Ücretli)SAY457,92049.746

İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Diş Hekimliği (%50 İnd)SAY456,75050.724

İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (İng) (Burslu)SAY454,69052.476

İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Çince Mütercim ve Tercümanlık (Burslu)DİL454,2608.657

İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Diş Hekimliği (İng) (%50 İnd)SAY453,43053.576

İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İng) (Burslu)SAY451,97054.886

İstanbul Okan Üni. (Vakıf)İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu)DİL442,68011.052

İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Genetik ve Biyomühendislik (İng) (Burslu)SAY438,21067.202

İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Rusça Mütercim ve Tercümanlık (Burslu)DİL435,89012.769

İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Makine Mühendisliği (İng) (Burslu)SAY430,34074.536

İstanbul Okan Üni. (Vakıf)İngilizce Öğretmenliği (Burslu)DİL429,73014.434

İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Diş Hekimliği (İng) (Ücretli)SAY424,96079.793

İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Diş Hekimliği (Ücretli)SAY424,87079.895

İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Mekatronik Mühendisliği (İng) (Burslu)SAY423,00081.825

İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Hukuk (Burslu)EA420,49026.950

İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu)SÖZ417,99010.792

İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İng) (Burslu)SÖZ417,82010.855

İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu)SÖZ412,60013.588

İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Otomotiv Mühendisliği (İng) (Burslu)SAY407,54097.802

İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu)SÖZ400,11022.577

İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Psikoloji (İng) (Burslu)EA399,45058.568

İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Mimarlık (İng) (Burslu)SAY398,020108.338

İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Görsel İletişim Tasarımı (Burslu)SÖZ397,89024.557

İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Mimarlık (Burslu)SAY393,210113.948

İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Psikoloji (Burslu)EA381,15094.844

İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (İng) (Burslu)SAY378,390132.443

İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Beslenme ve Diyetetik (İng) (Burslu)SAY376,880134.500

İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Sinema ve Televizyon (Burslu)SÖZ376,30051.885

İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Burslu)SAY369,310145.140

İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu)EA369,100122.888

İstanbul Okan Üni. (Vakıf) Hukuk (%50 İnd)EA368,630124.044

İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu)SÖZ366,99068.808

İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Beslenme ve Diyetetik (Burslu)SAY366,700148.992

İstanbul Okan Üni. (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu)EA365,830131.282

İstanbul Okan Üni. (Vakıf)İşletme (İng) (Burslu)EA364,380135.070

İstanbul Okan Üni. (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İng) (Burslu)EA364,070135.886

İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Hemşirelik (Burslu)SAY361,000157.554

İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Uluslararası Ticaret (İng) (Burslu)EA356,160157.798

İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İnd)SÖZ354,16099.139

İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Hemşirelik (İng) (Burslu)SAY354,100168.899

İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Uluslararası İlişkiler (İng) (Burslu)EA353,630165.249

İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu)SAY351,060174.124

İstanbul Okan Üni. (Vakıf)İşletme (Burslu)EA344,660193.765

İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Bilgisayar Mühendisliği (İng) (%50 İnd)SAY343,710187.488

İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Havacılık Yönetimi (Burslu)EA342,970199.603

İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Yazılım Mühendisliği (İng) (%50 İnd)SAY341,200192.195

İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Ekonomi ve Finans (İng) (Burslu)EA341,160205.928

İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Lojistik Yönetimi (İng) (Burslu)EA340,940206.729

İstanbul Okan Üni. (Vakıf)İnşaat Mühendisliği (Burslu)SAY340,650193.267

İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Uluslararası Ticaret (Burslu)EA337,370219.950

İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Uluslararası İlişkiler (Burslu)EA336,510223.197

İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İng) (Burslu)SAY336,340201.998

İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Mimarlık (%50 İnd)SAY336,320202.043

İstanbul Okan Üni. (Vakıf)İnşaat Mühendisliği (İng) (Burslu)SAY336,220202.232

İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İnd)EA332,200240.571

İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Çocuk Gelişimi (Burslu)EA330,030249.539

İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İnd)SÖZ328,130191.366

İstanbul Okan Üni. (Vakıf)İnşaat Mühendisliği (%50 İnd)SAY326,860222.393

İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Mimarlık (İng) (%50 İnd)SAY317,640244.358

İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (İng) (%50 İnd)SAY314,520252.216

İstanbul Okan Üni. (Vakıf)İngilizce Öğretmenliği (%50 İnd)DİL309,31058.693

İstanbul Okan Üni. (Vakıf)İnşaat Mühendisliği (İng) (%50 İnd)SAY305,920275.887

İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Genetik ve Biyomühendislik (İng) (%50 İnd)SAY305,190278.082

İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İng) (%50 İnd)SAY303,970281.639

İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Psikoloji (İng) (%50 İnd)EA300,720405.225

İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Makine Mühendisliği (İng) (%50 İnd)SAY300,380292.376

İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Otomotiv Mühendisliği (İng) (%50 İnd)SAY298,580297.950

İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Mekatronik Mühendisliği (İng) (%50 İnd)SAY298,520298.147

İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Psikoloji (%50 İnd)EA293,970451.258

İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (İng) (%50 İnd)SAY277,870372.666

İstanbul Okan Üni. (Vakıf)İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İnd)DİL274,66073.587

İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (%50 İnd)SAY272,630395.351

İstanbul Okan Üni. (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İng) (%50 İnd)EA272,590629.935

İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Psikoloji (İng) (Ücretli)EA272,590629.983

İstanbul Okan Üni. (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İnd)EA269,760657.355

İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Psikoloji (Ücretli)EA269,090664.164

İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Hemşirelik (%50 İnd)SAY268,010417.134

İstanbul Okan Üni. (Vakıf)İşletme (İng) (%50 İnd)EA265,350702.700

İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İnd)SÖZ264,830658.550

İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Uluslararası Ticaret (İng) (%50 İnd)EA261,530743.385

İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Pilotaj (İng) (Ücretli)SAY258,330468.465

İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Beslenme ve Diyetetik (%50 İnd)SAY256,480479.237

İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İng) (%50 İnd)SÖZ255,950752.468

İstanbul Okan Üni. (Vakıf)İşletme (%50 İnd)EA255,530811.018

İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Beslenme ve Diyetetik (İng) (%50 İnd)SAY252,230506.194

İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Çince Mütercim ve Tercümanlık (%50 İnd)DİL251,89084.482

İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Uluslararası Ticaret (%50 İnd)EA247,730905.751

İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İnd)SAY246,530546.108

İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Hemşirelik (İng) (%50 İnd)SAY246,530546.122

İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Çocuk Gelişimi (%50 İnd)EA243,440960.693

İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İng) (%50 İnd)SAY243,050572.741

İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Ekonomi ve Finans (İng) (%50 İnd)EA242,550972.328

İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Lojistik Yönetimi (İng) (%50 İnd)EA241,490986.517

İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Havacılık Yönetimi (%50 İnd)EA240,960993.525

İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Görsel İletişim Tasarımı (%50 İnd)SÖZ235,920979.739

İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Uluslararası İlişkiler (İng) (%50 İnd)EA232,8801.104.048

İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Uluslararası İlişkiler (%50 İnd)EA225,3101.211.913

İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İnd)SÖZ212,5701.233.693

İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Sinema ve Televizyon (%50 İnd)SÖZ210,3401.255.379

İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Rusça Mütercim ve Tercümanlık (%50 İnd)DİL159,100122.626

İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (Burslu)TYT378,270260.870

İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Uçak Teknolojisi (Burslu)TYT362,900327.522

İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Mekatronik (Burslu)TYT346,620414.661

İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Grafik Tasarımı (Burslu)TYT344,310428.751

İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Mobil Teknolojileri (Burslu)TYT343,910431.253

İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Optisyenlik (İÖ) (Burslu)TYT343,490433.877

İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Dış Ticaret (İng) (Burslu)TYT342,160442.114

İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Anestezi (Burslu)TYT341,280447.737

İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İng) (Burslu)TYT340,140455.165

İstanbul Okan Üni. (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (Burslu)TYT338,970462.946

İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Adalet (Burslu)TYT335,460486.949

İstanbul Okan Üni. (Vakıf)İş Sağlığı ve Güvenliği (Uzaktan Öğretim) (Burslu)TYT334,720492.091

İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Anestezi (İÖ) (Burslu)TYT334,080496.653

İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Makine (Burslu)TYT333,510500.795

İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Aşçılık (Burslu)TYT329,350531.160

İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İng) (Burslu)TYT328,010541.339

İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Uçuş Harekat Yöneticiliği (Burslu)TYT327,060548.698

İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Odyometri (Burslu)TYT323,330578.423

İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Burslu)TYT323,130580.071

İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu)TYT322,680583.879

İstanbul Okan Üni. (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Burslu)TYT322,470585.635

İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Elektrik (Burslu)TYT320,380603.082

İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu)TYT320,040605.973

İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Dış Ticaret (Burslu)TYT319,310612.301

İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Mimari Restorasyon (Burslu)TYT318,380620.389

İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Optisyenlik (Burslu)TYT318,200622.012

İstanbul Okan Üni. (Vakıf)İnşaat Teknolojisi (Burslu)TYT316,700635.402

İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Ameliyathane Hizmetleri (Burslu)TYT316,580636.435

İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Harita ve Kadastro (Burslu)TYT315,250648.504

İstanbul Okan Üni. (Vakıf)İç Mekan Tasarımı (Burslu)TYT315,010650.802

İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Burslu)TYT310,830689.691

İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Radyoterapi (Burslu)TYT309,680700.725

İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Odyometri (İÖ) (Burslu)TYT309,230705.151

İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Spor Yönetimi (Burslu)TYT308,670710.622

İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (Burslu)TYT308,190715.368

İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Elektronörofizyoloji (Burslu)TYT307,260724.636

İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Çocuk Gelişimi (Burslu)TYT306,800729.264

İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Burslu)TYT306,470732.505

İstanbul Okan Üni. (Vakıf)İnşaat Teknolojisi (İÖ) (Burslu)TYT306,310734.186

İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Diyaliz (Burslu)TYT304,120756.872

İstanbul Okan Üni. (Vakıf)İşletme Yönetimi (Burslu)TYT300,680793.415

İstanbul Okan Üni. (Vakıf)İş Sağlığı ve Güvenliği (Burslu)TYT300,130799.235

İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Burslu)TYT299,640804.585

İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (%50 İnd)TYT296,750836.052

İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Anestezi (%50 İnd)TYT275,8501.098.987

İstanbul Okan Üni. (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (%50 İnd)TYT273,5501.131.408

İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Uçak Teknolojisi (%50 İnd)TYT263,8701.276.904

İstanbul Okan Üni. (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (İÖ) (%50 İnd)TYT262,9401.291.512

İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Anestezi (İÖ) (%50 İnd)TYT257,4201.382.439

İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Grafik Tasarımı (%50 İnd)TYT254,8501.426.558

İstanbul Okan Üni. (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (Ücretli)TYT242,7201.651.292

İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Mekatronik (%50 İnd)TYT239,8201.709.239

İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Anestezi (Ücretli)TYT239,3501.718.937

İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İnd)TYT239,3401.719.199

İstanbul Okan Üni. (Vakıf)İş Sağlığı ve Güvenliği (Uzaktan Öğretim) (%50 İnd)TYT236,8501.770.782

İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Adalet (%50 İnd)TYT236,0101.788.825

İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Spor Yönetimi (%50 İnd)TYT234,9701.810.923

İstanbul Okan Üni. (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli)TYT234,9601.811.224

İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Aşçılık (%50 İnd)TYT234,8401.813.955

İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Anestezi (İÖ) (Ücretli)TYT233,1701.850.013

İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Makine (%50 İnd)TYT231,5401.886.226

İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Dış Ticaret (%50 İnd)TYT230,5401.908.618

İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Ameliyathane Hizmetleri (%50 İnd)TYT229,7701.926.077

İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli)TYT228,7701.949.177

İstanbul Okan Üni. (Vakıf)İç Mekan Tasarımı (%50 İnd)TYT226,0502.013.032

İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Elektrik (%50 İnd)TYT225,7102.021.269

İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Radyoterapi (%50 İnd)TYT223,6702.069.842

İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İnd)TYT222,7702.091.593

İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Optisyenlik (%50 İnd)TYT222,5002.098.105

İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%50 İnd)TYT222,4102.100.508

İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (%50 İnd)TYT222,3002.103.009

İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%50 İnd)TYT222,2402.104.677

İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Optisyenlik (İÖ) (%50 İnd)TYT221,3502.125.982

İstanbul Okan Üni. (Vakıf)İşletme Yönetimi (%50 İnd)TYT221,1002.132.185

İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Dış Ticaret (İng) (%50 İnd)TYT220,9002.137.146

İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%50 İnd)TYT219,6302.168.839

İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Harita ve Kadastro (%50 İnd)TYT219,6302.169.035

İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Odyometri (%50 İnd)TYT216,8302.238.225

İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Mobil Teknolojileri (%50 İnd)TYT216,1802.254.397

İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Diyaliz (%50 İnd)TYT215,4102.273.396

İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%50 İnd)TYT214,3202.300.620

İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Odyometri (İÖ) (%50 İnd)TYT214,1202.305.783

İstanbul Okan Üni. (Vakıf)İnşaat Teknolojisi (%50 İnd)TYT212,6902.341.592

İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Uçuş Harekat Yöneticiliği (%50 İnd)TYT212,4602.347.659

İstanbul Okan Üni. (Vakıf)İş Sağlığı ve Güvenliği (%50 İnd)TYT211,9302.360.932

İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Çocuk Gelişimi (%50 İnd)TYT211,6402.368.350

İstanbul Okan Üni. (Vakıf)İnşaat Teknolojisi (İÖ) (%50 İnd)TYT207,1302.478.934

İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İng) (%50 İnd)TYT206,1002.503.388

İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Mimari Restorasyon (%50 İnd)TYT202,2902.590.360

İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Elektronörofizyoloji (%50 İnd)TYT198,0402.677.901

İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İng) (%50 İnd)TYTDolmadı


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