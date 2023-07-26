İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi bölümleri 2023! İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi taban puanları kontenjanları! 2 yıllık / 4 yıllık bölümler başarı sıralaması

YKS'ye giren yüz binlerce aday, üniversite tercih dönemi için heyecanlı bekleyişte. İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler ise taban puanları ve başarı sıralamaları hakkında araştırmalarına başladı. İşte detaylar ve puanlar...

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ'NDEKİ TÜM LİSANS PROGRAMLARI Arapça Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) (Edebiyat Fakültesi) Arapça Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) (Edebiyat Fakültesi) Arapça Öğretmenliği (%50 İndirimli) (Eğitim Fakültesi) Arapça Öğretmenliği (Burslu) (Eğitim Fakültesi) Bilgi ve Belge Yönetimi (%50 İndirimli) (Edebiyat Fakültesi) Bilgi ve Belge Yönetimi (Burslu) (Edebiyat Fakültesi) Ekonomi (İngilizce) (Burslu) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) Felsefe (%50 İndirimli) (Edebiyat Fakültesi) Felsefe (Burslu) (Edebiyat Fakültesi) Hukuk (%50 İndirimli) (Hukuk Fakültesi) Hukuk (Burslu) (Hukuk Fakültesi) İlahiyat (%50 İndirimli) (İlahiyat Fakültesi) İlahiyat (Burslu)



(İlahiyat Fakültesi)

İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli)

(Eğitim Fakültesi)

İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu)

(Eğitim Fakültesi)

İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli)

(Edebiyat Fakültesi)

İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu)

(Edebiyat Fakültesi)

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli)

(Edebiyat Fakültesi)

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu)

(Edebiyat Fakültesi)

İngilizce Öğretmenliği (%50 İndirimli)

(Eğitim Fakültesi)

İngilizce Öğretmenliği (Burslu)

(Eğitim Fakültesi)

Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli)

(Eğitim Fakültesi)

Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu)

(Eğitim Fakültesi)

Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli)

(Eğitim Fakültesi)

Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu)

(Eğitim Fakültesi)

Psikoloji (%50 İndirimli)

(Edebiyat Fakültesi)

Psikoloji (Burslu)

(Edebiyat Fakültesi)

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli)

(Eğitim Fakültesi)

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu)

(Eğitim Fakültesi)

Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli)

(Eğitim Fakültesi)

Sınıf Öğretmenliği (Burslu)

(Eğitim Fakültesi)

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Sosyal Hizmet (%50 İndirimli)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Sosyal Hizmet (Burslu)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Tarih (%50 İndirimli)

(Edebiyat Fakültesi)

Tarih (Burslu)

(Edebiyat Fakültesi)

Türk Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli)

(Edebiyat Fakültesi)

Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu)

(Edebiyat Fakültesi)

Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli)

(Eğitim Fakültesi)

Türkçe Öğretmenliği (Burslu)

(Eğitim Fakültesi)

Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu)