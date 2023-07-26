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İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi bölümleri 2023! İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi taban puanları kontenjanları! 2 yıllık / 4 yıllık bölümler başarı sıralaması

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları ve tercihleri için araştırmalar başladı. Bu dönemde, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi’nde lisans eğitimine devam etmek isteyen adaylar, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralaması hakkında araştırmalar yapıyor. Haberimizde, 2023 YKS üniversite sıralaması ve İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi taban puanlarına ve başarı sıralamasına dair bilgileri bulabilirsiniz.

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Giriş Tarihi 26 Temmuz 2023, 13:02 Güncelleme 26 Temmuz 2023, 13:02
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi bölümleri 2023! İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi taban puanları kontenjanları! 2 yıllık / 4 yıllık bölümler başarı sıralaması

YKS'ye giren yüz binlerce aday, üniversite tercih dönemi için heyecanlı bekleyişte. İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler ise taban puanları ve başarı sıralamaları hakkında araştırmalarına başladı. İşte detaylar ve puanlar...

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ'NDEKİ TÜM LİSANS PROGRAMLARI

Arapça Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli)
(Edebiyat Fakültesi)
Arapça Mütercim ve Tercümanlık (Burslu)
(Edebiyat Fakültesi)
Arapça Öğretmenliği (%50 İndirimli)
(Eğitim Fakültesi)
Arapça Öğretmenliği (Burslu)
(Eğitim Fakültesi)
Bilgi ve Belge Yönetimi (%50 İndirimli)
(Edebiyat Fakültesi)
Bilgi ve Belge Yönetimi (Burslu)
(Edebiyat Fakültesi)
Ekonomi (İngilizce) (Burslu)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Felsefe (%50 İndirimli)
(Edebiyat Fakültesi)
Felsefe (Burslu)
(Edebiyat Fakültesi)
Hukuk (%50 İndirimli)
(Hukuk Fakültesi)
Hukuk (Burslu)
(Hukuk Fakültesi)
İlahiyat (%50 İndirimli)
(İlahiyat Fakültesi)
İlahiyat (Burslu)


(İlahiyat Fakültesi)
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli)
(Eğitim Fakültesi)
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu)
(Eğitim Fakültesi)
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli)
(Edebiyat Fakültesi)
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu)
(Edebiyat Fakültesi)
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli)
(Edebiyat Fakültesi)
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu)
(Edebiyat Fakültesi)
İngilizce Öğretmenliği (%50 İndirimli)
(Eğitim Fakültesi)
İngilizce Öğretmenliği (Burslu)
(Eğitim Fakültesi)
Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli)
(Eğitim Fakültesi)
Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu)
(Eğitim Fakültesi)
Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli)
(Eğitim Fakültesi)
Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu)
(Eğitim Fakültesi)
Psikoloji (%50 İndirimli)
(Edebiyat Fakültesi)
Psikoloji (Burslu)
(Edebiyat Fakültesi)
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli)
(Eğitim Fakültesi)
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu)
(Eğitim Fakültesi)
Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli)
(Eğitim Fakültesi)
Sınıf Öğretmenliği (Burslu)
(Eğitim Fakültesi)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Sosyal Hizmet (%50 İndirimli)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Sosyal Hizmet (Burslu)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Tarih (%50 İndirimli)
(Edebiyat Fakültesi)
Tarih (Burslu)
(Edebiyat Fakültesi)
Türk Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli)
(Edebiyat Fakültesi)
Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu)
(Edebiyat Fakültesi)
Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli)
(Eğitim Fakültesi)
Türkçe Öğretmenliği (Burslu)
(Eğitim Fakültesi)
Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu)

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI 202

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf)İlahiyat (Burslu)SÖZ8/8497,88251

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf)İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu)DİL4/4481,654.272

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf)Arapça Mütercim ve Tercümanlık (Burslu)DİL4/4469,795.852

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf)Tarih (Burslu)SÖZ5/5461,611.578

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf)İngilizce Öğretmenliği (Burslu)DİL6/6453,648.758

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf)Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu)SÖZ5/5451,42.443

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf)İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu)DİL7/7450,039.469

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf)İlahiyat (%50 İndirimli)SÖZ42/42444,893.270

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf)Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu)SÖZ7/7441,43.820

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf)Arapça Öğretmenliği (Burslu)DİL6/6438,6812.079

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf)Hukuk (Burslu)EA22/22426,7620.530

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf)Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu)SÖZ6/6426,597.397

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf)Türkçe Öğretmenliği (Burslu)SÖZ7/7411,8614.035

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf)Psikoloji (Burslu)EA9/9404,5349.844

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf)İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu)SAY6/6404,43101.166

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf)İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli)DİL21/21388,9127.750

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf)Hukuk (%50 İndirimli)EA123/123386,4583.567

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf)İngilizce Öğretmenliği (%50 İndirimli)DİL34/34384,8529.245

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf)Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu)EA7/7384,5287.589

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf)Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli)SÖZ34/34379,8946.224

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf)Sınıf Öğretmenliği (Burslu)EA5/5379,3198.885

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf)Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli)SÖZ38/38376,7351.145

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf)Felsefe (Burslu)EA3/3376,4105.477

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf)Ekonomi (İngilizce) (Burslu)EA5/5372,12115.505

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu)EA7/7371,9116.023

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf)Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu)EA5/5371,6116.744

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf)Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli)EA25/25350,79173.912

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf)İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli)DİL38/38344,6444.366

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf)Psikoloji (%50 İndirimli)EA51/51339,82210.803

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf)Sosyal Hizmet (Burslu)EA5/5337,56219.231

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf)İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli)SAY34/34330,45214.382

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli)EA38/35319,78296.558

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf)Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli)SÖZ38/32311,52278.606

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf)Bilgi ve Belge Yönetimi (Burslu)EA3/3309,66350.362

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf)Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli)EA38/38309,35352.156

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf)Arapça Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli)DİL21/21309,1358.759

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf)Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli)EA25/25273,18624.395

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf)Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli)EA25/25267,37681.715

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf)Türk Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli)SÖZ30/30264,36663.400

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf)Sosyal Hizmet (%50 İndirimli)EA25/25249,98877.848

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf)Tarih (%50 İndirimli)SÖZ25/25247,66845.187

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf)Bilgi ve Belge Yönetimi (%50 İndirimli)EA17/17244,04952.770

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf)Arapça Öğretmenliği (%50 İndirimli)DİL34/34209,37106.155

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf)Felsefe (%50 İndirimli)EA17/13206,121.480.358


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