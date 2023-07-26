Hicri Yılbaşı önemi nedir Diyanet? HİCRİ YILBAŞI TARİHİ 2023! Muharrem ayında ne oldu?

MUHARREM AYI ÖNEMİ NEDİR?

Muharrem kelimesi sözlükte "haram olan, yasak kılınan" anlamına gelmektedir. Haram aylardan biri olduğu için bu aya muharrem adının verildiği düşünülmektedir. Muharrem ayı hicrî yılın başlangıcı olmasının yanı sıra Peygamber Efendimiz'in (sav) torunu Hz. Hüseyin ve taraflarının şehit edilmesi yani Kerbelâ Hadisesi'ne şahit olması ve aşure şenliklerine ev sahipliği yapması açısından da önemlidir. Muharrem ayının 9, 10 ve 11. günlerinde oruç tutmak, Resulullah'ın (sav) özellikle tavsiye ettiği ve uyguladığı bir sünnettir. Muharrem orucunun önemi ile alakalı olarak şöyle bir hadis-i şerif nakledilmektedir: