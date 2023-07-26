Anadolu Üniversitesi açıköğretim bölümleri 2023! ATA AÖF taban puanları - kontenjanları! 2 yıllık-4 yıllık açıköğretim bölümleri YKS başarı sıralaması

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR, TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI
2023 yılı taban puanları henüz açıklanmadı. Geçen yıla ait puanlar şu şekilde;
TYT İLE ALAN BÖLÜMLER
Adalet TYT 60/62 339,02 462.579
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 80/82 331,34 516.440
Aşçılık TYT 70/72 330,37 523.501
Bilgisayar Programcılığı (Açıköğretim) TYT 600/615 324,97 565.285
Çocuk Gelişimi TYT 80/82 322,61 584.445
Eczane Hizmetleri TYT 80/82 321,73 591.721
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim) TYT 1000/1025 310,43 693.482
Dış Ticaret TYT 65/67 309,36 703.859
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri TYT 65/67 307,31 724.139
Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 60/62 301 789.940
Pazarlama TYT 65/67 291,66 895.007
İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) TYT 1200/1230 290,25 911.900
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 65/67 286,8 953.917
Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) TYT 2800/2870 283,93 990.448
Acil Durum ve Afet Yönetimi (Açıköğretim) TYT 1200/1230 283,87 991.219
Web Tasarımı ve Kodlama (Açıköğretim) TYT 1200/1230 281,96 1.016.022
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı (Açıköğretim) TYT 800/820 279,42 1.049.878
Yaşlı Bakımı TYT 80/82 277,95 1.069.952
Emlak Yönetimi TYT 60/62 276,48 1.090.086
İlahiyat (Arapça) (Önlisans) (Açıköğretim) TYT 300/308 275,03 1.110.328
Turizm ve Otel İşletmeciliği (Açıköğretim) TYT 400/410 274,46 1.118.349
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Açıköğretim) TYT 600/615 274,09 1.123.661
Spor Yönetimi (Açıköğretim) TYT 500/513 274,04 1.124.337
Tarım Teknolojisi (Açıköğretim) TYT 600/615 273,96 1.125.563
Aşçılık (Açıköğretim) TYT 1500/1538 272,73 1.143.349
İnsan Kaynakları Yönetimi (Açıköğretim) TYT 1100/1128 271,71 1.158.069
Emlak Yönetimi (Açıköğretim) TYT 450/462 271,44 1.162.075
Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim) TYT 1700/1743 270,2 1.180.223
Dış Ticaret (Açıköğretim) TYT 900/923 269,58 1.189.432
Lojistik (Açıköğretim) TYT 850/872 268,64 1.203.678
Çağrı Merkezi Hizmetleri (Açıköğretim) TYT 400/410 267,62 1.219.159
Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası (Açıköğretim) TYT 200/205 266,95 1.229.366
Yerel Yönetimler (Açıköğretim) TYT 400/410 263,76 1.278.781
İşletme Yönetimi (Açıköğretim) TYT 1400/1435 263,72 1.279.394
Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi (Açıköğretim) TYT 400/410 263,71 1.279.443
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Açıköğretim) TYT 1450/1487 262,51 1.298.616
Kültürel Miras ve Turizm (Açıköğretim) TYT 300/308 262,47 1.299.201
Bankacılık ve Sigortacılık (Açıköğretim) TYT 1400/1435 262,36 1.301.081
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Açıköğretim) TYT 1000/1025 261,91 1.308.101
Medya ve İletişim (Açıköğretim) TYT 500/513 261,12 1.321.132
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Açıköğretim) TYT 650/667 261,01 1.322.904
Radyo ve Televizyon Programcılığı (Açıköğretim) TYT 600/615 260,16 1.336.816
Coğrafi Bilgi Sistemleri (Açıköğretim) TYT 500/513 258,28 1.367.950
Marka İletişimi (Açıköğretim) TYT 450/462 256,97 1.389.942
Sosyal Medya Yöneticiliği (Açıköğretim) TYT 1100/1128 255,88 1.408.725
Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) TYT 5700/5843 255,59 1.413.752
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) TYT 3400/3485 255,32 1.418.321
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) TYT 2550/2614 252,89 1.460.824
İlahiyat (Önlisans) (Açıköğretim) TYT 14500/14863 249,91 1.514.301
Yaşlı Bakımı (Açıköğretim) TYT 1900/1948 249,04 1.530.294
Ev İdaresi (Açıköğretim) TYT 1000/1025 248,82 1.534.486
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (Açıköğretim) TYT 1700/1743 248,29 1.544.152