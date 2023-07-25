Üsküdar Üniversitesi bölümleri 2023! Üsküdar Üniversitesi taban puanları kontenjanları! 2 yıllık / 4 yıllık bölümler başarı sıralaması

Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu)
(İletişim Fakültesi)SÖZ
Reklamcılık (%50 İndirimli)
(İletişim Fakültesi)SÖZ
Reklamcılık (Burslu)
(İletişim Fakültesi)SÖZ
Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)EA
Sağlık Yönetimi (Burslu)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)EA
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli)
(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)EA
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu)
(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)EA
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli)
(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)EA
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu)
(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)EA
Sosyal Hizmet (%50 İndirimli)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)EA
Sosyal Hizmet (Burslu)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)EA
Sosyoloji (%50 İndirimli)
(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)EA
Sosyoloji (Burslu)
(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)EA
Tarih (%50 İndirimli)
(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)SÖZ
Tarih (Burslu)
(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)SÖZ
Tıp (%50 İndirimli)
(Tıp Fakültesi)SAY
Tıp (Burslu)
(Tıp Fakültesi)SAY
Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli)
(Tıp Fakültesi)SAY
Tıp (İngilizce) (Burslu)
(Tıp Fakültesi)SAY
Tıp (İngilizce) (Ücretli)
(Tıp Fakültesi)SAY
Tıp (Ücretli)
(Tıp Fakültesi)SAY
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY
Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli)
(İletişim Fakültesi)SÖZ
Yeni Medya ve İletişim (Burslu)
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023
Henüz taban puanları açıklanmadı. Geçen yıla ait puanlar şu şekildeydi;
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Adli Bilimler (%50 İndirimli)SAY68223,47381924
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Adli Bilimler (Burslu)SAY12354,3087069
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli)SAY36246,71304212
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Beslenme ve Diyetetik (Burslu)SAY12316,10136395
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Beslenme ve Diyetetik (Ücretli)SAY32220,83383847
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)SAY77288,73185671
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)SAY13397,1845910
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Biyomühendislik (İngilizce) (%50 İndirimli)SAY16258,40263799
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Biyomühendislik (İngilizce) (Burslu)SAY4346,8895549
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Çizgi Film ve Animasyon (%50 İndirimli)SÖZ64218,41550377
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Çizgi Film ve Animasyon (Burslu)SÖZ11339,7935807
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli)EA68206,87584154
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Çocuk Gelişimi (Burslu)EA12274,77243460
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İndirimli)SAY51230,55368176
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu)SAY12367,2273444
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Dil ve Konuşma Terapisi (Ücretli)SAY17235,42349906
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Diş Hekimliği (%50 İndirimli)SAY27404,8339557
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Diş Hekimliği (Burslu)SAY6419,5528740
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Diş Hekimliği (Ücretli)SAY7382,2358880
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Ebelik (%50 İndirimli)SAY68241,83323038
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Ebelik (Burslu)SAY12280,63203637
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)SAY37249,65293450
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)SAY9344,3298673
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)SAY59248,74296752
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)SAY11359,5681284
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Ergoterapi (%50 İndirimli)SAY51227,98374987
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Ergoterapi (Burslu)SAY9290,99181065
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Felsefe (%50 İndirimli)EA10235,39490616
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Felsefe (Burslu)EA10237,83470886
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli)SAY68212,03387216
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu)SAY12283,85196358
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Gazetecilik (%50 İndirimli)SÖZ23227,74513148
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Gazetecilik (Burslu)SÖZ4309,5888346
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli)SÖZ68217,00552727
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Görsel İletişim Tasarımı (Burslu)SÖZ12345,7329322
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 İndirimli)SÖZ42219,65547689
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu)SÖZ8310,9685083
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Hemşirelik (%50 İndirimli)SAY68265,15243387
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Hemşirelik (Burslu)SAY14318,91132195
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Hemşirelik (Ücretli)SAY13223,61381791
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli)DİL34251,3460229
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu)DİL6397,1513284
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İş Sağlığı ve Güvenliği (Burslu)SAY5233,96355862
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Kimya Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)SAY18248,48297680
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Kimya Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)SAY5335,18109777
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 İndirimli)SAY42206,02389200
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu)SAY8348,0894151
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli)SAY64222,80382493
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu)SAY11372,2668410
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Odyoloji (%50 İndirimli)SAY68225,07380100
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Odyoloji (Burslu)SAY12241,65323798
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Ortez ve Protez (%50 İndirimli)SAY38——
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Ortez ve Protez (Burslu)SAY7259,50260365
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Perfüzyon (%50 İndirimli)SAY60224,54380740
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Perfüzyon (Burslu)SAY10275,39216312
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (%25 İndirimli)EA30271,85257052
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (Burslu)EA12361,8633650
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (İngilizce) (%25 İndirimli)EA48258,60326929
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (İngilizce) (Burslu)EA12364,6730764
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (İngilizce) (Ücretli)EA20230,25529344
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (Ücretli)EA38237,32474932
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli)SÖZ68222,10540470
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu)SÖZ12321,3663206
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Reklamcılık (%50 İndirimli)SÖZ34199,82563569
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Reklamcılık (Burslu)SÖZ6317,4170904
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli)EA51239,87454633
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Sağlık Yönetimi (Burslu)EA9250,91375084
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli)EA34226,53550781
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu)EA6274,25245883
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli)EA34231,24522424
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu)EA6291,33178808
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Sosyal Hizmet (%50 İndirimli)EA59222,96564915
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Sosyal Hizmet (Burslu)EA11261,69309242
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Sosyoloji (%50 İndirimli)EA38228,58539915
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Sosyoloji (Burslu)EA7284,45203717
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Tarih (%50 İndirimli)SÖZ27219,48548114
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Tarih (Burslu)SÖZ4319,3167109
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Tıp (%50 İndirimli)SAY39425,3624984
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Tıp (Burslu)SAY11448,0412788
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli)SAY27412,6433558
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Tıp (İngilizce) (Burslu)SAY6446,6713411
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Tıp (İngilizce) (Ücretli)SAY7402,0641801
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Tıp (Ücretli)SAY20404,3739942
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)SAY51305,66153489
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)SAY9397,1745916
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli)SÖZ68217,89551322
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Yeni Medya ve İletişim (Burslu)SÖZ12336,0340384