Nişantaşı Üniversitesi bölümleri 2023! Nişantaşı Üniversitesi taban puanları kontenjanları! 2 yıllık / 4 yıllık bölümler başarı sıralaması

Endüstriyel Tasarım (Ücretli)
(Sanat ve Tasarım Fakültesi)SAY
Finans ve Bankacılık (%50 İndirimli)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA
Finans ve Bankacılık (Burslu)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA
Finans ve Bankacılık (Ücretli)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli)
(Sanat ve Tasarım Fakültesi)SÖZ
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu)
(Sanat ve Tasarım Fakültesi)SÖZ
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ücretli)
(Sanat ve Tasarım Fakültesi)SÖZ
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)SÖZ
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)SÖZ
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Ücretli)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)SÖZ
Havacılık Elektrik ve Elektroniği (%50 İndirimli)
(Sivil Havacılık Yüksekokulu)SAY
Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Burslu)
(Sivil Havacılık Yüksekokulu)SAY
Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Ücretli)
(Sivil Havacılık Yüksekokulu)SAY
Havacılık Yönetimi (%50 İndirimli)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA
Havacılık Yönetimi (Burslu)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA
Havacılık Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA
Havacılık Yönetimi (İngilizce) (Burslu)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA
Havacılık Yönetimi (İngilizce) (Ücretli)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA
Havacılık Yönetimi (Ücretli)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA
Hemşirelik (%50 İndirimli)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY
Hemşirelik (Burslu)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY
Hemşirelik (Ücretli)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY
İç Mimarlık (%50 İndirimli)
(Sanat ve Tasarım Fakültesi)SAY
İç Mimarlık (Burslu)
(Sanat ve Tasarım Fakültesi)SAY
İç Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli)
(Sanat ve Tasarım Fakültesi)SAY
İç Mimarlık (İngilizce) (Burslu)
(Sanat ve Tasarım Fakültesi)SAY
İç Mimarlık (Ücretli)
(Sanat ve Tasarım Fakültesi)SAY
İletişim ve Tasarımı (%50 İndirimli)
(Sanat ve Tasarım Fakültesi)SÖZ
İletişim ve Tasarımı (Burslu)
(Sanat ve Tasarım Fakültesi)SÖZ
İletişim ve Tasarımı (Ücretli)
(Sanat ve Tasarım Fakültesi)SÖZ
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)DİL
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)DİL
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Ücretli)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)DİL
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)DİL
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)DİL
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Ücretli)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)DİL
İnşaat Mühendisliği (Burslu)
(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)SAY
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)SAY
İşletme (%50 İndirimli)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA
İşletme (Burslu)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA
İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA
İşletme (İngilizce) (Burslu)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA
İşletme (İngilizce) (Ücretli)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA
İşletme (Ücretli)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA
Mekatronik Mühendisliği (Burslu)
(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)SAY
Mimarlık (Burslu)
(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)SAY
Mimarlık (İngilizce) (Burslu)
(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)SAY
Pilotaj (İngilizce) (Burslu)
(Sivil Havacılık Yüksekokulu)SAY
Pilotaj (İngilizce) (Ücretli)
(Sivil Havacılık Yüksekokulu)SAY
Psikoloji (%50 İndirimli)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA
Psikoloji (Burslu)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA
Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA
Psikoloji (İngilizce) (Burslu)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA
Psikoloji (İngilizce) (Ücretli)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA
Psikoloji (Ücretli)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA
Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli)
(Sanat ve Tasarım Fakültesi)SÖZ
Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu)
(Sanat ve Tasarım Fakültesi)SÖZ
Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli)
(Sanat ve Tasarım Fakültesi)SÖZ
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Ücretli)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA
Sosyal Hizmet (%50 İndirimli)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA
Sosyal Hizmet (Burslu)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA
Sosyal Hizmet (Ücretli)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA
Sosyoloji (%50 İndirimli)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA
Sosyoloji (Burslu)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA
Sosyoloji (Ücretli)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA
Tıp (Burslu)
(Tıp Fakültesi)SAY
Tıp (Ücretli)
(Tıp Fakültesi)SAY
Turizm Rehberliği (%50 İndirimli)
(Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)DİL
Turizm Rehberliği (Burslu)
(Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)DİL
Turizm Rehberliği (Ücretli)
(Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)DİL
Uçak Bakım ve Onarım (%50 İndirimli)
(Sivil Havacılık Yüksekokulu)SAY
Uçak Bakım ve Onarım (Burslu)
(Sivil Havacılık Yüksekokulu)SAY
Uçak Bakım ve Onarım (Ücretli)
(Sivil Havacılık Yüksekokulu)SAY
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (%50 İndirimli)
(Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)EA
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Burslu)
(Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)EA
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Ücretli)
(Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)EA
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (%50 İndirimli)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Burslu)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Ücretli)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)SAY
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)SAY
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)SAY
Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)SÖZ
Yeni Medya ve İletişim (Burslu)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)SÖZ
Yeni Medya ve İletişim (Ücretli)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)SÖZ
Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)SÖZ
Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)SÖZ
Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Ücretli)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)SÖZ
Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA
Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA
Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 İndirimli)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA
Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA
Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Ücretli)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA
Yönetim Bilişim Sistemleri (Ücretli)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)