Kadir Has Üniversitesi bölümleri 2023! Kadir Has Üniversitesi taban puanları kontenjanları! KHAS 2 yıllık / 4 yıllık bölümler başarı sıralaması

Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Hukuk (Ücretli)EA3312,09118913
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli)EA51239,57456956
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu)EA9343,3357605
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)SAY5335,72109108
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli)EA31228,78538743
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İşletme (İngilizce) (Burslu)EA5371,5624382
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)SAY15255,38273600
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)SAY10387,9853652
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli)SAY30264,47245333
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Mimarlık (İngilizce) (Burslu)SAY5370,7569878
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli)SAY20262,74250382
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu)SAY5380,5860385
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli)EA63287,82191199
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (İngilizce) (Burslu)EA12385,5114797
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (İngilizce) (Ücretli)EA5263,91297203
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli)SÖZ25242,93399588
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu)SÖZ5407,042447
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Reklamcılık (İngilizce) (%50 İndirimli)SÖZ25229,81499805
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Reklamcılık (İngilizce) (Burslu)SÖZ5402,442974
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli)EA21225,22556802
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu)EA4347,5351530
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli)EA38227,23547304
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu)EA7355,0841539
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (%50 İndirimli)EA31224,59559306
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Burslu)EA5354,6442083
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Yeni Medya (İngilizce) (%50 İndirimli)SÖZ25241,23412387
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Yeni Medya (İngilizce) (Burslu)SÖZ5405,672578
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 İndirimli)EA42246,68403868
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu)EA8384,2215535