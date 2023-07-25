Jandarma astsubay alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? JGK astsubay alımı sonuçları açıklandı mı? jsga.edu.tr sorgulama ekranı!

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı, Jandarma astsubay alımı kapsamında 570 öğrenci alımı yapacak. Bu alıma dair tüm detaylar, resmi internet siteleri olan "www.jandarma.gov.tr" ve "www.jsga.edu.tr" adreslerinde yer alıyor. Ayrıca, T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının "https://kamuilan.sbb.gov.tr" adresinden de bilgi ve duyurulara ulaşmak mümkün. İşte detaylar...
BAŞVURULAR NE ZAMAN BİTECEK?
Başvurular 03-25 Temmuz 2023 tarihleri arasında https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/ Giris internet adresi JSGA Başkanlığı Personel Temin Sistemi (PTS) üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır.
İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
MUVAZZAF SUBAY VE ASTSUBAY ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI
a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b. Evli, hamile, çocuklu olmamak veya herhangi bir kadınla veya erkekle nikâhsız olarak birlikte yaşamamak,
c. Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre, müracaat yapılan yılın Ocak ayının biri (01 Ocak 2023) itibarıyla yirmi bir (21) yaşını bitirmemiş olmak, (1 Ocak 2002 ve sonrası doğumlular başvuru yapabilecektir.)