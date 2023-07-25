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Işık Üniversitesi bölümleri 2023! Işık Üniversitesi taban puanları kontenjanları! 2 yıllık / 4 yıllık bölümler başarı sıralaması

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları ve tercihleri için araştırmalar başladı. Bu dönemde, Işık Üniversitesi’nde lisans eğitimine devam etmek isteyen adaylar, Işık Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralaması hakkında araştırmalar yapıyor. Haberimizde, 2023 YKS üniversite sıralaması ve Işık Üniversitesi taban puanlarına ve başarı sıralamasına dair bilgileri bulabilirsiniz.

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Giriş Tarihi 25 Temmuz 2023, 13:32 Güncelleme 25 Temmuz 2023, 13:32
Işık Üniversitesi bölümleri 2023! Işık Üniversitesi taban puanları kontenjanları! 2 yıllık / 4 yıllık bölümler başarı sıralaması

YKS'ye giren yüz binlerce aday, üniversite tercih dönemi için heyecanlı bekleyişte. Işık Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler ise taban puanları ve başarı sıralamaları hakkında araştırmalarına başladı. İşte detaylar ve puanlar...

IŞIK ÜNİVERSİTESİ'NDEKİ TÜM LİSANS PROGRAMLARI

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)

(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)

(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)

(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY

Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)

(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY

Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)

(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)

(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)

(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY

Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)

(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY

Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)

(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY

Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)

(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY

Endüstriyel Tasarım (%50 İndirimli)

(Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)SAY

Endüstriyel Tasarım (Burslu)

(Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)SAY

Endüstriyel Tasarım (Ücretli)

(Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)SAY

Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli)

(Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)SÖZ

Görsel İletişim Tasarımı (Burslu)

(Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)SÖZ

Görsel İletişim Tasarımı (Ücretli)

(Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)SÖZ

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli)

(Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)EA

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu)

(Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)EA

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli)

(Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)EA

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu)

(Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)EA

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Ücretli)

(Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)EA

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli)

(Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)EA

İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli)

(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

İktisat (İngilizce) (Burslu)

(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)

(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY

İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli)

(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

İşletme (İngilizce) (Burslu)

(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)

(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY

Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)

(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY

Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)

(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY

Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)

(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY

Mimarlık (%50 İndirimli)

(Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)SAY

Mimarlık (Burslu)

(Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)SAY

Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli)

(Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)SAY

Mimarlık (İngilizce) (Burslu)

(Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)SAY

Mimarlık (İngilizce) (Ücretli)

(Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)SAY

Mimarlık (Ücretli)

(Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)SAY

Psikoloji (%50 İndirimli)

(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

Psikoloji (Burslu)

(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli)

(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

Psikoloji (İngilizce) (Burslu)

(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

Psikoloji (İngilizce) (Ücretli)

(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

Psikoloji (Ücretli)

(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

Sinema ve Televizyon (%50 İndirimli)

(Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)SÖZ

Sinema ve Televizyon (Burslu)

(Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)SÖZ

Sinema ve Televizyon (Ücretli)

(Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)SÖZ

Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli)

(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu)

(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (%50 İndirimli)

(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Burslu)

(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)

(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY

Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)

(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY

Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)

(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY

Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli)

(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu)

(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 İndirimli)

(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu)

(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Ücretli)

(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

Yönetim Bilişim Sistemleri (Ücretli)

(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

IŞIK ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI KONTENJANLARI 2023

Henüz taban puanları açıklanmadı. Geçen yıla ait puanlar için aşağıdaki linke tıklanıyınız...

YKS 2022 TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ


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