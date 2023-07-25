YKS'ye giren yüz binlerce aday, üniversite tercih dönemi için heyecanlı bekleyişte. Bezmialem Vakıf Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler ise taban puanları ve başarı sıralamaları hakkında araştırmalarına başladı. İşte detaylar ve puanlar...
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ'NDEKİ TÜM LİSANS PROGRAMLARI
Sıralamalardaki Yeri
Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY
Beslenme ve Diyetetik (Burslu)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY
Diş Hekimliği (%25 İndirimli)
(Diş Hekimliği Fakültesi)SAY
Diş Hekimliği (Burslu)
(Diş Hekimliği Fakültesi)SAY
Diş Hekimliği (Ücretli)
(Diş Hekimliği Fakültesi)SAY
Eczacılık (%25 İndirimli)
(Eczacılık Fakültesi)SAY
Eczacılık (Burslu)
(Eczacılık Fakültesi)SAY
Eczacılık (Ücretli)
(Eczacılık Fakültesi)SAY
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY
Hemşirelik (%50 İndirimli)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY
Hemşirelik (Burslu)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY
Odyoloji (%50 İndirimli)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY
Odyoloji (Burslu)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY
Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)EA
Sağlık Yönetimi (Burslu)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)EA
Tıp (%50 İndirimli)
(Tıp Fakültesi)SAY
Tıp (Burslu)
(Tıp Fakültesi)
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023
Henüz taban puanları açıklanmadı. Geçen yıla ait puanlar şu şekildeydi;
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli)TYT30210,921287715
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu)TYT5306,90322403
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli)TYT34198,231480244
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Ameliyathane Hizmetleri (Burslu)TYT6287,51438735
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Anestezi (%25 İndirimli)TYT38210,971286930
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Anestezi (Burslu)TYT7331,99217446
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Beslenme ve Diyetetik (%25 İndirimli)SAY55224,04381300
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Beslenme ve Diyetetik (Burslu)SAY10361,3879451
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Diş Hekimliği (%25 İndirimli)SAY81374,2766406
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Diş Hekimliği (Burslu)SAY14451,0311536
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Eczacılık (%25 İndirimli)SAY46349,5092499
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Eczacılık (Burslu)SAY11411,4434389
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Eczacılık (Ücretli)SAY13347,2295139
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Eczane Hizmetleri (%50 İndirimli)TYT20204,381386088
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Eczane Hizmetleri (Burslu)TYT5299,92359918
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Elektronörofizyoloji (%50 İndirimli)TYT20DolmadıDolmadı
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Elektronörofizyoloji (Burslu)TYT5274,10543807
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Ergoterapi (%50 İndirimli)SAY16298,32166678