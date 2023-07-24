Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi bölümleri 2023! Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi taban puanları kontenjanları! 2 yıllık / 4 yıllık bölümler başarı sıralaması



Maliye

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Maliye (İÖ)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Matematik

(Fen Fakültesi)

Moleküler Biyoloji ve Genetik

(Fen Fakültesi)

Okul Öncesi Öğretmenliği

(Ereğli Eğitim Fakültesi)

Özel Eğitim Öğretmenliği

(Ereğli Eğitim Fakültesi)

Psikoloji

(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

Psikoloji (İÖ)

(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(Ereğli Eğitim Fakültesi)

Sınıf Öğretmenliği

(Ereğli Eğitim Fakültesi)

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

(Ereğli Eğitim Fakültesi)

Sosyal Hizmet

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Sosyoloji

(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

Sosyoloji (İÖ)

(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

Tarih

(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

Tarih (İÖ)

(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)