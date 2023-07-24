YKS tercih yapıp gelmezse puan kırılır mı 2023? Tercih yapıp yerleşemeyince puan düşüyor mu? YKS AYT-TYT OBP hesaplama 2023!

YKS tercihlerine az bir zaman kala üniversite hayali kuran milyonlarca öğrenci üniversite taban puanlarını araştırmaya başladı. Öğrenciler bazı konularda bilgi sahibi olmak istiyor. Peki, YKS tercih yapıp gelmezse puan kırılır mı 2023? Tercih yapıp yerleşemeyince puan düşüyor mu? İşte konu hakkında detaylar...
TERCİH YAPIP YERLEŞEMEYİNCE PUAN DÜŞER Mİ?
Puan kaybı yaşanmayan durumlar;
Herhangi bir biçimde tercih ettiğiniz bölüme yerleşemezseniz okul puanınız düşmez
Sınavsız hakkınızı kullanarak sınava girdiniz ön lisans veya lisans bölümü kazandınız ancak kayıt yaptırmadıysanız bu durumda puan kaybı yaşanmaz çünkü yedek olarak belirlenen aday kayıt yaptırır kontenjan ölmez,
Ek yerleştirmelerde tercih yaptığınız ve yerleşemediğiniz için puanınız kesilmez
ÖSYM'nin yayınladığı konuya dair bilgi sık sorulan sorular kılavuzunda şu şekilde verilmiştir;