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    • Haberler
    • 24.07.2023 13:02
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    • 24.07.2023 13:02
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    Yalova Üniversitesi bölümleri 2023! Yalova Üniversitesi taban puanları kontenjanları! YÜ 2 yıllık / 4 yıllık Sözel- Sayısal- EA bölümler başarı sıralaması

    Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları ve tercihleri için araştırmalar başladı. Bu dönemde, Yalova Üniversitesi’nde lisans eğitimine devam etmek isteyen adaylar, Yalova Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralaması hakkında araştırmalar yapıyor. Haberimizde, 2023 YKS üniversite sıralaması ve Yalova Üniversitesi taban puanlarına ve başarı sıralamasına dair bilgileri bulabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Yalova Üniversitesi bölümleri 2023!

    Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları ve tercihleri için araştırmalar başladı. Bu dönemde, Yalova Üniversitesi’nde lisans eğitimine devam etmek isteyen adaylar, Yalova Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralaması hakkında araştırmalar yapıyor. Haberimizde, 2023 YKS üniversite sıralaması ve Yalova Üniversitesi taban puanlarına ve başarı sıralamasına dair bilgileri bulabilirsiniz.

    YALOVA ÜNİVERSİTESİ'NDEKİ TÜM LİSANS PROGRAMLARI

    Bilgisayar Mühendisliği
    (Mühendislik Fakültesi)
    Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
    (Yalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
    Elektrik-Elektronik Mühendisliği
    (Mühendislik Fakültesi)
    Endüstri Mühendisliği
    (Mühendislik Fakültesi)
    Enerji Sistemleri Mühendisliği
    (Mühendislik Fakültesi)
    Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
    Grafik Tasarımı
    (Sanat ve Tasarım Fakültesi)
    Hemşirelik
    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
    Hukuk
    (Hukuk Fakültesi)
    İç Mimarlık
    (Sanat ve Tasarım Fakültesi)
    İktisat
    (Yalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
    İnşaat Mühendisliği
    (Mühendislik Fakültesi)
    İslami İlimler
    (İslami İlimler Fakültesi)
    İslami İlimler (Arapça)
    (İslami İlimler Fakültesi)
    İslami İlimler (Arapça) (M.T.O.K.)
    (İslami İlimler Fakültesi)
    İslami İlimler (M.T.O.K.)
    (İslami İlimler Fakültesi)
    İşletme
    (Yalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
    İşletme (İngilizce)
    (Yalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
    Kimya Mühendisliği
    (Mühendislik Fakültesi)
    Makine Mühendisliği
    (Mühendislik Fakültesi)
    Psikoloji
    (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
    Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
    (Yalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
    Sosyal Hizmet
    (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
    Sosyal Hizmet (İÖ)
    (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
    Tarih
    (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
    Tıp
    (Tıp Fakültesi)
    Uluslararası İlişkiler (İngilizce)
    (Yalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
    Uluslararası Ticaret ve Finansman
    (Yalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
    Yeni Medya ve İletişim
    (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

    YALOVA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR, KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI 2023

    Henüz taban puanları açıklanmadı. Geçen yıla ait puanlar şu şekildeydi;

    TYT İLE ALAN BÖLÜMLER

    İlk ve Acil Yardım TYT 70/72 332,79 505.887

    Bilgisayar Programcılığı TYT 60/62 328,1 540.662

    Deniz Ulaştırma ve İşletme TYT 60/62 319,88 607.371

    Fizyoterapi TYT 75/77 312,83 670.882

    Bilgisayar Programcılığı (İÖ) TYT 50/52 304,23 755.784

    Gemi İnşaatı TYT 40/41 300,22 798.210

    Adalet TYT 70/72 300,09 799.599

    Aşçılık TYT 60/62 294,46 862.281

    Deniz Ulaştırma ve İşletme (İÖ) TYT 40/41 293,8 869.994

    Sivil Savunma ve İtfaiyecilik (Erkek) TYT 45/47 293,47 873.728

    Çocuk Gelişimi TYT 70/72 289,56 920.287

    Sivil Savunma ve İtfaiyecilik (Kız) TYT 20/21 286,84 953.320

    Adalet (İÖ) TYT 70/72 279,36 1.050.697

    Sosyal Hizmetler TYT 60/62 271,22 1.165.160

    Çocuk Gelişimi (İÖ) TYT 60/62 270,85 1.170.635

    Deniz ve Liman İşletmeciliği TYT 60/62 269,74 1.187.041

    Marina ve Yat İşletmeciliği TYT 40/41 269,52 1.190.418

    Medya ve İletişim TYT 50/52 261,06 1.322.091

    Sağlık Kurumları İşletmeciliği TYT 60/62 260,15 1.337.000

    Gıda Teknolojisi TYT 40/41 259,17 1.353.105

    Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 50/52 258,33 1.367.050

    Lojistik TYT 60/62 256,34 1.400.748

    Deniz ve Liman İşletmeciliği (İÖ) TYT 50/52 253,81 1.444.488

    Polimer Teknolojisi TYT 25/26 252,48 1.467.957

    Yaşlı Bakımı TYT 70/72 251,01 1.494.345

    Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 65/67 250,85 1.497.265

    Sosyal Hizmetler (İÖ) TYT 60/62 250,77 1.498.736

    Marina ve Yat İşletmeciliği (İÖ) TYT 30/31 250,41 1.505.357

    Özel Güvenlik ve Koruma TYT 50/52 247,68 1.555.677

    Tekstil Teknolojisi TYT 25/26 246,63 1.575.649

    İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi TYT 30/31 244,39 1.618.573

    Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 50/52 243,6 1.634.222

    Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi TYT 40/41 243,34 1.639.190

    Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 40/41 241,02 1.684.810

    Pazarlama TYT 60/62 238,39 1.738.856

    Kaynak Teknolojisi TYT 30/31 237,84 1.750.431

    Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği TYT 40/41 237,54 1.756.668

    Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) TYT 40/41 236,95 1.768.675

    Halkla İlişkiler ve Tanıtım TYT 55/57 233,67 1.839.191

    Medya ve İletişim (İÖ) TYT 50/52 232,46 1.865.689

    Yerel Yönetimler TYT 50/52 228,75 1.949.627

    Özel Güvenlik ve Koruma (İÖ) TYT 50/52 228,37 1.958.433

    Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) TYT 40/41 226,88 1.993.479

    Su Ürünleri İşleme Teknolojisi TYT 20/21 224,54 2.049.044

    Pazarlama (KKTC Uyruklu) TYT 1/—

        EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ

        Hukuk EA 240/246 406,81 46.168

        Psikoloji EA 60/62 370,91 118.432

        Grafik Tasarımı EA 50/52 312,39 334.905

        Uluslararası İlişkiler (İngilizce) EA 60/62 305,97 372.075

        İşletme (İngilizce) EA 60/62 298,82 417.827

        Sosyal Hizmet EA 60/62 296,41 434.238

        Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 60/62 280,6 557.077

        Sosyal Hizmet (İÖ) EA 50/52 279,09 570.223

        Uluslararası Ticaret ve Finansman EA 60/62 271,48 640.485

        İşletme EA 60/62 270,95 645.655

        İktisat EA 60/62 259,79 762.624

        Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri EA 60/62 253,55 834.481

        SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER

        Tıp SAY 40/41 497,14 19.420

        Bilgisayar Mühendisliği SAY 80/82 423,18 81.634

        Endüstri Mühendisliği SAY 60/62 369,89 144.287

        Hemşirelik SAY 70/72 351,37 173.596

        Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 65/67 343,82 187.311

        Kimya Mühendisliği SAY 25/26 320,95 236.242

        Makine Mühendisliği SAY 50/52 315,75 249.174

        Fizyoterapi ve Rehabilitasyon SAY 60/62 306,06 275.447

        Enerji Sistemleri Mühendisliği SAY 30/9 300,06 293.348

        İnşaat Mühendisliği SAY 50/21 298,59 297.938

        İç Mimarlık SAY 60/62 298,37 298.637

        SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER

        Yeni Medya ve İletişim SÖZ 60/62 309,96 288.325

        İslami İlimler SÖZ 80/82 307,14 305.774

        Tarih SÖZ 60/62 290,76 422.975

        İslami İlimler (M.T.O.K.) SÖZ 10/10 284,8 471.542

        İslami İlimler (Arapça) SÖZ 70/72 283,76 480.226

        İslami İlimler (Arapça) (M.T.O.K.) SÖZ 10/10 265,69 649.948
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        Haberler Haberler Yalova Üniversitesi bölümleri 2023! Yalova Üniversitesi taban puanları kontenjanları! YÜ 2 yıllık / 4 yıllık Sözel- Sayısal- EA bölümler başarı sıralaması
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