Üsküdar Üniversitesi bölümleri 2023! Üsküdar Üniversitesi taban puanları kontenjanları! 2 yıllık / 4 yıllık bölümler başarı sıralaması

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları ve tercihleri için araştırmalar başladı. Bu dönemde, Üsküdar Üniversitesi’nde lisans eğitimine devam etmek isteyen adaylar, Üsküdar Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralaması hakkında araştırmalar yapıyor. Haberimizde, 2023 YKS üniversite sıralaması ve Üsküdar Üniversitesi taban puanlarına ve başarı sıralamasına dair bilgileri bulabilirsiniz.
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ'NDEKİ TÜM LİSANS PROGRAMLARI
Adli Bilimler (%50 İndirimli)
(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY
Adli Bilimler (Burslu)
(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY
Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY
Beslenme ve Diyetetik (Burslu)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY
Beslenme ve Diyetetik (Ücretli)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY
Biyomühendislik (İngilizce) (%50 İndirimli)
(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY
Biyomühendislik (İngilizce) (Burslu)
(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY
Çizgi Film ve Animasyon (%50 İndirimli)
(İletişim Fakültesi)SÖZ
Çizgi Film ve Animasyon (Burslu)
(İletişim Fakültesi)SÖZ
Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)EA
Çocuk Gelişimi (Burslu)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)EA
Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İndirimli)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY
Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY
Dil ve Konuşma Terapisi (Ücretli)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY
Diş Hekimliği (%50 İndirimli)
(Diş Hekimliği Fakültesi)SAY
Diş Hekimliği (Burslu)
(Diş Hekimliği Fakültesi)SAY
Diş Hekimliği (Ücretli)
(Diş Hekimliği Fakültesi)SAY
Ebelik (%50 İndirimli)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY
Ebelik (Burslu)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY
Ebelik (Ücretli)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY
Ergoterapi (%50 İndirimli)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY
Ergoterapi (Burslu)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY
Felsefe (%50 İndirimli)
(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)EA
Felsefe (Burslu)
(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)EA
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY
Gazetecilik (%50 İndirimli)
(İletişim Fakültesi)SÖZ
Gazetecilik (Burslu)
(İletişim Fakültesi)SÖZ
Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli)
(İletişim Fakültesi)SÖZ
Görsel İletişim Tasarımı (Burslu)
(İletişim Fakültesi)SÖZ
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 İndirimli)
(İletişim Fakültesi)SÖZ
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu)
(İletişim Fakültesi)SÖZ
Hemşirelik (%50 İndirimli)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY
Hemşirelik (Burslu)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY
Hemşirelik (Ücretli)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli)
(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)DİL
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu)
(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)DİL
İş Sağlığı ve Güvenliği (%50 İndirimli)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY
İş Sağlığı ve Güvenliği (Burslu)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY
Kimya Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY
Kimya Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY
Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 İndirimli)
(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY
Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu)
(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli)
(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu)
(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY
Odyoloji (%50 İndirimli)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY
Odyoloji (Burslu)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY
Perfüzyon (%50 İndirimli)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY
Perfüzyon (Burslu)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY
Psikoloji (%25 İndirimli)
(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)EA
Psikoloji (Burslu)
(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)EA
Psikoloji (İngilizce) (%25 İndirimli)
(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)EA
Psikoloji (İngilizce) (Burslu)
(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)EA
Psikoloji (İngilizce) (Ücretli)
(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)EA
Psikoloji (Ücretli)
(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)EA
Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli)
(İletişim Fakültesi)SÖZ