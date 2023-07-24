YKS'ye giren yüz binlerce aday, üniversite tercih dönemi için heyecanlı bekleyişte. İstanbul Okan Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler ise taban puanları ve başarı sıralamaları hakkında araştırmalarına başladı. İşte detaylar ve puanlar...
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ'NDEKİ TÜM LİSANS PROGRAMLARI
Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY
Beslenme ve Diyetetik (Burslu)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY
Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 İndirimli)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY
Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (%50 İndirimli)
(Uygulamalı Bilimler Fakültesi)SAY
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Burslu)
(Uygulamalı Bilimler Fakültesi)SAY
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (İngilizce) (%50 İndirimli)
(Uygulamalı Bilimler Fakültesi)SAY
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (İngilizce) (Burslu)
(Uygulamalı Bilimler Fakültesi)SAY
Çince Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli)
(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)DİL
Çince Mütercim ve Tercümanlık (Burslu)
(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)DİL
Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)EA
Çocuk Gelişimi (Burslu)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)EA
Diş Hekimliği (%50 İndirimli)
(Diş Hekimliği Fakültesi)SAY
Diş Hekimliği (Burslu)
(Diş Hekimliği Fakültesi)SAY
Diş Hekimliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
(Diş Hekimliği Fakültesi)SAY
Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu)
(Diş Hekimliği Fakültesi)SAY
Diş Hekimliği (İngilizce) (Ücretli)
(Diş Hekimliği Fakültesi)SAY
Diş Hekimliği (Ücretli)
(Diş Hekimliği Fakültesi)SAY
Ekonomi ve Finans (İngilizce) (%50 İndirimli)
(İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)EA
Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Burslu)
(İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)EA
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50 İndirimli)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli)
(Uygulamalı Bilimler Fakültesi)SÖZ
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu)
(Uygulamalı Bilimler Fakültesi)SÖZ
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 İndirimli)
(Uygulamalı Bilimler Fakültesi)SÖZ
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu)
(Uygulamalı Bilimler Fakültesi)SÖZ
Genetik ve Biyomühendislik (İngilizce) (%50 İndirimli)
(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY
Genetik ve Biyomühendislik (İngilizce) (Burslu)
(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY
Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli)
(Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)SÖZ
Görsel İletişim Tasarımı (Burslu)
(Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)SÖZ
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli)
(Uygulamalı Bilimler Fakültesi)SÖZ
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu)
(Uygulamalı Bilimler Fakültesi)SÖZ
Havacılık Yönetimi (%50 İndirimli)
(Uygulamalı Bilimler Fakültesi)EA
Havacılık Yönetimi (Burslu)
(Uygulamalı Bilimler Fakültesi)EA
Hemşirelik (%50 İndirimli)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY
Hemşirelik (Burslu)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY
Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY
Hemşirelik (İngilizce) (Burslu)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY
Hukuk (%50 İndirimli)
(Hukuk Fakültesi)EA
Hukuk (Burslu)
(Hukuk Fakültesi)EA
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli)
(Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)EA
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu)
(Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)EA
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli)
(Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)EA
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu)
(Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)EA
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli)
(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)DİL
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu)
(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)DİL
İngilizce Öğretmenliği (%50 İndirimli)
(Eğitim Fakültesi)DİL
İngilizce Öğretmenliği (Burslu)
(Eğitim Fakültesi)DİL
İnşaat Mühendisliği (%50 İndirimli)
(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY
İnşaat Mühendisliği (Burslu)
(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY
İşletme (%50 İndirimli)
(İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)EA
İşletme (Burslu)
(İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)EA
İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli)
(İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)EA
İşletme (İngilizce) (Burslu)
(İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)EA
Lojistik Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli)
(İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)EA
Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Burslu)
(İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)EA
Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY
Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY
Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY
Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY
Mimarlık (%50 İndirimli)
(Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)SAY
Mimarlık (Burslu)
(Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)SAY
Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli)
(Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)SAY
Mimarlık (İngilizce) (Burslu)
(Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)SAY
Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli)
(Eğitim Fakültesi)SÖZ
Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu)
(Eğitim Fakültesi)SÖZ
Otomotiv Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY
Otomotiv Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY
Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli)
(Eğitim Fakültesi)SÖZ
Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu)
(Eğitim Fakültesi)SÖZ
Pilotaj (İngilizce) (Burslu)
(Uygulamalı Bilimler Fakültesi)SAY
Pilotaj (İngilizce) (Ücretli)
(Uygulamalı Bilimler Fakültesi)SAY
Psikoloji (%50 İndirimli)
(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)EA
Psikoloji (Burslu)
(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)EA
Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli)
(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)EA
Psikoloji (İngilizce) (Burslu)
(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)EA
Psikoloji (İngilizce) (Ücretli)
(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)EA
Psikoloji (Ücretli)
(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)EA
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli)
(Eğitim Fakültesi)EA
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu)
(Eğitim Fakültesi)EA
Rusça Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli)
(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)DİL
Rusça Mütercim ve Tercümanlık (Burslu)
(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)DİL
Sinema ve Televizyon (%50 İndirimli)
(Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)SÖZ
Sinema ve Televizyon (Burslu)
(Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)SÖZ
Tıp (Burslu)
(Tıp Fakültesi)SAY
Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli)
(Tıp Fakültesi)SAY
Tıp (İngilizce) (Burslu)
(Tıp Fakültesi)SAY
Tıp (İngilizce) (Ücretli)
(Tıp Fakültesi)SAY
Tıp (Ücretli)
(Tıp Fakültesi)SAY
Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli)
(İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)EA
Uluslararası İlişkiler (Burslu)
(İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)EA
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli)
(İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)EA
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu)
(İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)EA
Uluslararası Ticaret (%50 İndirimli)
(İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)EA
Uluslararası Ticaret (Burslu)
(İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)EA
Uluslararası Ticaret (İngilizce) (%50 İndirimli)
(İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)EA
Uluslararası Ticaret (İngilizce) (Burslu)
(İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)EA
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)