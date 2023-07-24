Muharrem ayının ilk günü, Müslümanlar tarafından dünyanın dört bir yanında hicri yılbaşı kutlanıyor. Peki, Hicri yılbaşı ne zaman, ayın kaçında? Hicri Takvim başlangıcı ne zaman, hangi gün? Muharrem ayı başladı mı? İşte haberin detayı!
HİCRİ YILBAŞI NE ZAMAN, AYIN KAÇINDA?
Muharrem ayı 19 Temmuz 2023 Çarşamba günü idrak edilecek. Bugün aynı zamanda Hicri yılın ilk günü dolayısıyla Hicri yılbaşı olacak.
AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?
Aşure Günü, hicri yılın ilk ayı muharremin 10'uncu gününe denk gelen 28 Temmuz Cuma günü idrak edilecek.