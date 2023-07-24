YKS'ye giren yüz binlerce aday, üniversite tercih dönemi için heyecanlı bekleyişte. Doğuş Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler ise taban puanları ve başarı sıralamaları hakkında araştırmalarına başladı. İşte detaylar ve puanlar...
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ'NDEKİ TÜM LİSANS PROGRAMLARI
Sıralamalardaki Yeri
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
(Mühendislik Fakültesi)SAY
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
(Mühendislik Fakültesi)SAY
Dijital Oyun Tasarımı (%50 İndirimli)
(Sanat ve Tasarım Fakültesi)SAY
Dijital Oyun Tasarımı (Burslu)
(Sanat ve Tasarım Fakültesi)SAY
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu)
(Mühendislik Fakültesi)SAY
Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli)
(Mühendislik Fakültesi)SAY
Endüstri Mühendisliği (Burslu)
(Mühendislik Fakültesi)SAY
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
(Mühendislik Fakültesi)SAY
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
(Mühendislik Fakültesi)SAY
Endüstriyel Tasarım (%50 İndirimli)
(Sanat ve Tasarım Fakültesi)SAY
Endüstriyel Tasarım (Burslu)
(Sanat ve Tasarım Fakültesi)SAY
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli)
(Sanat ve Tasarım Fakültesi)SÖZ
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu)
(Sanat ve Tasarım Fakültesi)SÖZ
Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli)
(Sanat ve Tasarım Fakültesi)SÖZ
Görsel İletişim Tasarımı (Burslu)
(Sanat ve Tasarım Fakültesi)SÖZ
Hemşirelik (%50 İndirimli)
(Sağlık Bilimleri Yüksekokulu)SAY
Hemşirelik (Burslu)
(Sağlık Bilimleri Yüksekokulu)SAY
Hukuk (%50 İndirimli)
(Hukuk Fakültesi)EA