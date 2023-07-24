Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi bölümleri 2023! Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi taban puanları, kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS), TYT, AYT ve YDT oturumları tamamlandı ve milyonlarca aday gözlerini tercih dönemine çevirdi. YKS'ye giren yüz binlerce aday, üniversite tercih dönemi için heyecanlı bekleyişte. Bu dönemde, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Üniversitesi’nde lisans eğitimine devam etmek isteyen adaylar, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralaması hakkında araştırmalar yapıyor. İşte, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi taban puanları, kontenjanları...