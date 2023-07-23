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    • Haberler
    • 23.07.2023 12:31
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    • 23.07.2023 12:31
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    Yozgat Bozok Üniversitesi bölümleri 2023! Yozgat Bozok Üniversitesi taban puanları kontenjanları! 2 yıllık / 4 yıllık bölümler başarı sıralaması

    Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları ve tercihleri için araştırmalar başladı. Bu dönemde, Yozgat Bozok Üniversitesi’nde lisans eğitimine devam etmek isteyen adaylar, Yozgat Bozok Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralaması hakkında araştırmalar yapıyor. Haberimizde, 2023 YKS üniversite sıralaması ve Yozgat Bozok Üniversitesi taban puanlarına ve başarı sıralamasına dair bilgileri bulabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Yozgat Bozok Üniversitesi bölümleri 2023!

    Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları ve tercihleri için araştırmalar başladı. Bu dönemde, Yozgat Bozok Üniversitesi’nde lisans eğitimine devam etmek isteyen adaylar, Yozgat Bozok Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralaması hakkında araştırmalar yapıyor. Haberimizde, 2023 YKS üniversite sıralaması ve Yozgat Bozok Üniversitesi taban puanlarına ve başarı sıralamasına dair bilgileri bulabilirsiniz.

    YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ'NDEKİ TÜM LİSANS PROGRAMLARI

    Bahçe Bitkileri
    (Ziraat Fakültesi)
    Bilgisayar Mühendisliği
    (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)
    Bitki Koruma
    (Ziraat Fakültesi)
    Çocuk Gelişimi
    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
    Diş Hekimliği
    (Diş Hekimliği Fakültesi)
    Ebelik
    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
    Elektrik-Elektronik Mühendisliği
    (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)
    Fen Bilgisi Öğretmenliği
    (Eğitim Fakültesi)
    Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
    (Sarıkaya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu)
    Gazetecilik
    (İletişim Fakültesi)
    Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
    (İletişim Fakültesi)
    Hemşirelik
    (Akdağmadeni Sağlık Yüksekokulu)
    Hemşirelik
    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
    İktisat
    (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
    İlahiyat
    (İlahiyat Fakültesi)
    İlahiyat (İÖ)
    (İlahiyat Fakültesi)
    İlahiyat (M.T.O.K.)
    (İlahiyat Fakültesi)
    İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ)
    (İlahiyat Fakültesi)
    İlköğretim Matematik Öğretmenliği
    (Eğitim Fakültesi)
    İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce)
    (Fen-Edebiyat Fakültesi)
    İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)
    (Eğitim Fakültesi)
    İnşaat Mühendisliği
    (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)
    İş Sağlığı ve Güvenliği
    (Akdağmadeni Sağlık Yüksekokulu)
    İşletme
    (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
    Maliye
    (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
    Matematik
    (Fen-Edebiyat Fakültesi)
    Mimarlık
    (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)
    Moleküler Biyoloji ve Genetik
    (Fen-Edebiyat Fakültesi)
    Okul Öncesi Öğretmenliği
    (Eğitim Fakültesi)
    Radyo, Televizyon ve Sinema
    (İletişim Fakültesi)
    Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
    (Eğitim Fakültesi)
    Sağlık Yönetimi
    (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
    Sağlık Yönetimi (İÖ)
    (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
    Sanat Tarihi
    (Fen-Edebiyat Fakültesi)
    Sınıf Öğretmenliği
    (Eğitim Fakültesi)
    Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
    (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
    Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
    (Eğitim Fakültesi)
    Sosyoloji
    (Fen-Edebiyat Fakültesi)
    Şehir ve Bölge Planlama
    (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)
    Tarım Ekonomisi
    (Ziraat Fakültesi)
    Tarih
    (Fen-Edebiyat Fakültesi)
    Tıp
    (Tıp Fakültesi)
    Türk Dili ve Edebiyatı
    (Fen-Edebiyat Fakültesi)
    Türkçe Öğretmenliği
    (Eğitim Fakültesi)
    Uluslararası İlişkiler
    (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
    Veterinerlik
    (Veteriner Fakültesi)

    YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR, KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

    TYT İLE ALAN BÖLÜMLER

    Anestezi TYT 80/82 336,58 479.179

    İlk ve Acil Yardım TYT 50/52 332,12 510.806

    İlk ve Acil Yardım TYT 40/41 322,08 588.760

    Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 30/31 320,24 604.226

    Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 50/52 298,98 811.755

    Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 49/51 285,47 970.635

    Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri TYT 80/82 282,99 1.002.675

    Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) TYT 40/41 279,66 1.046.579

    Sivil Savunma ve İtfaiyecilik TYT 30/31 277,52 1.075.756

    Optisyenlik TYT 60/62 276,16 1.094.622

    Çocuk Gelişimi TYT 80/82 275,15 1.108.684

    Adalet TYT 85/88 272,05 1.153.115

    Bilgisayar Programcılığı TYT 60/62 267,62 1.219.170

    Çocuk Gelişimi TYT 50/52 262,55 1.298.001

    Ormancılık ve Orman Ürünleri TYT 40/41 261,23 1.319.257

    Çocuk Gelişimi TYT 80/82 260,82 1.326.013

    Laborant ve Veteriner Sağlık TYT 50/52 260,31 1.334.424

    Laborant ve Veteriner Sağlık TYT 40/41 259,52 1.347.372

    Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Uzaktan Öğretim) TYT 113/116 259,23 1.352.177

    Aşçılık TYT 50/52 259 1.355.901

    Tapu ve Kadastro TYT 40/41 254,93 1.425.169

    Bilgisayar Programcılığı TYT 50/52 252,5 1.467.564

    Çocuk Gelişimi (İÖ) TYT 60/62 251,16 1.491.543

    Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) TYT 94/97 250,33 1.506.702

    Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) TYT 100/103 250,11 1.510.778

    Bilgisayar Programcılığı TYT 50/52 243,49 1.636.288

    Sağlık Kurumları İşletmeciliği TYT 75/77 242,78 1.650.125

    Sosyal Güvenlik TYT 72/74 242,75 1.650.789

    Elektrik TYT 50/52 241,45 1.676.284

    Bankacılık ve Sigortacılık TYT 30/31 240,19 1.701.641

    Yaşlı Bakımı TYT 60/62 239,84 1.708.843

    Raylı Sistemler Makine Teknolojisi TYT 40/41 239,58 1.714.277

    Makine TYT 40/41 239,1 1.724.037

    Otomotiv Teknolojisi TYT 35/36 238,35 1.739.512

    Grafik Tasarımı TYT 40/41 236,99 1.768.003

    Özel Güvenlik ve Koruma TYT 50/52 236,35 1.781.467

    Elektrik TYT 35/36 235,67 1.795.932

    Elektronik Teknolojisi TYT 30/31 234,89 1.812.791

    İç Mekan Tasarımı TYT 30/31 233,05 1.852.555

    Yaşlı Bakımı TYT 60/62 232,13 1.873.159

    Otomotiv Teknolojisi TYT 40/41 231,63 1.884.066

    Çağrı Merkezi Hizmetleri TYT 20/21 231,59 1.885.026

    Özel Güvenlik ve Koruma TYT 40/41 229,61 1.929.796

    Tarım Makineleri TYT 20/21 229,43 1.933.992

    Makine TYT 35/36 228,98 1.944.269

    Grafik Tasarımı TYT 30/31 228,36 1.958.614

    Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 40/41 227,18 1.986.283

    Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon TYT 50/52 226,18 2.009.987

    Elektronik Teknolojisi TYT 30/31 224,4 2.052.325

    Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 20/21 222,92 2.088.106

    Radyo ve Televizyon Programcılığı TYT 50/52 222,05 2.109.064

    İşletme Yönetimi TYT 30/31 221,02 2.134.193

    Bankacılık ve Sigortacılık TYT 50/52 220,7 2.142.042

    Gıda Teknolojisi TYT 30/31 220,66 2.143.214

    Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 40/41 220,35 2.150.954

    İnşaat Teknolojisi TYT 40/41 219,19 2.180.012

    Mimari Restorasyon TYT 20/21 218,52 2.196.588

    Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama TYT 30/31 218,48 2.197.435

    Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) TYT 60/62 215,91 2.260.862

    Mimari Restorasyon TYT 20/21 214,58 2.294.134

    İnşaat Teknolojisi TYT 30/31 212,61 2.343.636

        EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ

        Sınıf Öğretmenliği EA 50/52 358,3 151.640

        Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 60/62 344,61 193.962

        Çocuk Gelişimi EA 80/82 313,27 330.131

        Tarım Ekonomisi EA 30/31 269,98 655.211

        Sağlık Yönetimi EA 60/62 246,75 918.266

        İşletme EA 20/21 231,32 1.126.207

        Sağlık Yönetimi (İÖ) EA 40/41 230,82 1.133.183

        İktisat EA 20/21 227,65 1.178.481

        Uluslararası İlişkiler EA 30/31 221,9 1.261.073

        Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 60/62 219,09 1.301.215

        Maliye EA 40/41 218,92 1.303.750

        Sosyoloji EA 70/72 217,54 1.323.746

        SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER

        Tıp SAY 120/123 482,5 29.789

        Diş Hekimliği SAY 50/52 466,16 42.873

        İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 50/52 385,86 122.849

        Veterinerlik SAY 60/62 367,38 148.000

        Hemşirelik SAY 100/103 335,67 203.338

        Hemşirelik SAY 70/72 331,94 211.208

        Bilgisayar Mühendisliği SAY 75/77 331,56 212.008

        Ebelik SAY 70/72 320,44 237.495

        Mimarlık SAY 60/2 317,06 245.847

        İnşaat Mühendisliği SAY 20/2 301,86 287.811

        Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 40/8 298,33 298.765

        Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 20/14 298,22 299.125

        Fizyoterapi ve Rehabilitasyon SAY 70/72 287,1 336.966

        Matematik SAY 25/26 270,73 404.112

        Bitki Koruma SAY 30/31 256,28 480.483

        Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 30/31 255,87 483.007

        Bahçe Bitkileri SAY 20/21 238,91 607.227

        İş Sağlığı ve Güvenliği SAY 20/21 221,11 791.024

        Şehir ve Bölge Planlama SAY 70/72 215,59 859.040

        SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER

        Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60/62 390,2 32.530

        Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50/52 376,28 51.909

        Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 40/41 345,68 124.084

        İlahiyat SÖZ 117/120 291,12 420.158

        Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 80/82 264,2 665.125

        İlahiyat (İÖ) SÖZ 108/111 250,12 817.483

        İlahiyat (M.T.O.K.) SÖZ 13/13 243 898.222

        Tarih SÖZ 80/82 241,72 912.901

        Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZ 80/82 221,21 1.144.784

        Halkla İlişkiler ve Reklamcılık SÖZ 60/62 218,39 1.174.682

        İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) SÖZ 12/12 216,05 1.198.835

        Sanat Tarihi SÖZ 60/62 209,94 1.259.117

        Gazetecilik SÖZ 60/62 206,74 1.288.679


        YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER

        İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) DİL 60/62 391,65 26.785

        İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) DİL 70/72 337,06 47.347
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        Haberler Haberler Yozgat Bozok Üniversitesi bölümleri 2023! Yozgat Bozok Üniversitesi taban puanları kontenjanları! 2 yıllık / 4 yıllık bölümler başarı sıralaması
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