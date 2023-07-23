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    • Haberler
    • 23.07.2023 15:02
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    • 23.07.2023 15:02
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    Yerleştirmeye esas nakil başvurusu ne demek? LGS yerleşemeyenler ne olacak? MEB 2023 nakil TAKVİMİ ve LGS esas kontenjan tabloları...

    MEB 2023 LGS yerleştirme sonuçlarını 25 Temmuz'da açıklayacak. Yerleştirmeye esas nakiller, bu yıl da iki dönemde yapılacak. Yerel yerleştirmeye esas nakilde, öğrencilerin "mezun oldukları okulda geçirdikleri dönem sayısı"na bakılmayacak. Peki, Yerleştirmeye esas nakil başvurusu ne demek? LGS yerleşemeyenler ne olacak? MEB 2023 nakil TAKVİMİ ve LGS esas kontenjan tabloları...

    Yerleştirmeye esas nakil başvurusu ne demek?

    Esas nakil başvurusunda bulunmak isteyen daylar ise e okul üzerinden işlemlerini geçekleştirebilecekler. Lise taban puanları ve boş kontenjanlar MEB tarafından yayımlanıyor. Peki, Yerleştirmeye esas nakil başvurusu ne demek? LGS yerleşemeyenler ne olacak? MEB 2023 nakil TAKVİMİ ve LGS esas kontenjan tabloları...

    YERLEŞTİRMEYE ESAS NAKİL NEDİR?

    LGS ilk tercihleri sonrasında istedikleri okula yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için yerleştirmeye esas nakil işlemleri yapılacak.

    Millî Eğitim Bakanlığınca yayımlanan "Yerleştirmeye Esas Nakil Kılavuzu"na göre, yerel yerleştirmeye esas nakilde, öğrencilerin "mezun oldukları okulda geçirdikleri dönem sayısı"na bakılmayacak. Yerel yerleştirmeye esas nakil sırasıyla, ortaöğretim kayıt alanı, ortaokul başarı puanı (OBP), devam-devamsızlık ve yaş kriterleri göz önünde bulundurularak yapılacak.

    Buna göre, 8´inci sınıfı başarıyla tamamlayan, açık öğretim ortaokulundan mezun durumda olanlar ile herhangi bir ortaöğretim kurumuna yerleşen veya yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil başvurusunda bulunabilecek. Öğrenciler, ayrıca istemeleri hâlinde yerleştirmeye esas nakil başvuru dönemlerinde Mesleki Eğitim Merkezleri veya Açık Öğretim Kurumlarını da tercih edebileceklerdir.

        LGS'de kaç lise tercihi yapılacak?

        Öğrenciler, ilk olarak yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ekranından tercihte bulunabilecek. Yerel yerleştirmede tercihlerinden ilk 3 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla öğrenciler en fazla 5 okul tercihi gerçekleştirebilecek.

        Tercihlerde, aynı okul türünden (Anadolu lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi, Anadolu imam hatip lisesi) en fazla 3'ü seçilebilecek.

        Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar için tercihlerini yaparak kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler, merkezi sınavla öğrenci alan okullar ekranından en fazla 10, pansiyonlu okullar tercih ekranından da en fazla 5 olmak üzere toplamda 20 tercihte bulunabilecek.

        Yerel yerleştirme tercih ekranındaki "yeşil" renk öğrenci için ikamet adresinin bulunduğu kayıt alanındaki okulları; "mavi" renk komşu kayıt alanında yer alan okulları; "kırmızı" renk ise il içindeki diğer kayıt alanları ile il dışındaki kayıt alanlarını tarif edecek.

        LGS tercihleri nereden, nasıl yapılacak?

        Tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır.

        LGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Özel ortaöğretim kurumlarının kayıt işlemleri ile yetenek sınavıyla öğrenci alan okulların işlemleri ve kayıtları, 19 Temmuz'a kadar gerçekleşecek.

        Özel öğretim kurumlarına kayıt işlemini tamamlayan öğrencilere tercih ekranı açılmayacak. Öğrenciler, tercih süresi içinde kayıtlarını iptal ettirmeleri durumunda tercihte bulunabilecek.

        Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar, 24 Temmuz'da "meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek.

        Nakille yerleştirme nasıl ve ne zaman yapılacak?

        Açık Öğretim Ortaokulu öğrencilerinin yerleştirme işlemleri, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar için e-Okul sisteminde açılan tercih sisteminde tercih yapamayacak olup, yerleştirme talebinde bulunmaları hâlinde, ikamet adresleri dikkate alınarak İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca 08-16 Ağustos 2023 tarihlerinde yapılacaktır.

        LGS nakilleri kaç kez yapılacak?

        Yerleştirmeye esas nakiller, "Ortaöğretim Kurumlarına Tercih ve Yerleştirme Takviminde" belirtilen tarih ve sürelerde 2 (iki) dönemde yapılacaktır. Her dönemde; Merkezî Sınav Puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3 (üç), yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3 (üç), pansiyonlu okullar için de en fazla 3 (üç) okul tercihi yapılabilecektir.
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