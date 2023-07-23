Yalova Üniversitesi bölümleri 2023! Yalova Üniversitesi taban puanları kontenjanları! YÜ 2 yıllık / 4 yıllık Sözel- Sayısal- EA bölümler başarı sıralaması

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları ve tercihleri için araştırmalar başladı. Bu dönemde, Yalova Üniversitesi’nde lisans eğitimine devam etmek isteyen adaylar, Yalova Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralaması hakkında araştırmalar yapıyor. Haberimizde, 2023 YKS üniversite sıralaması ve Yalova Üniversitesi taban puanlarına ve başarı sıralamasına dair bilgileri bulabilirsiniz.
YALOVA ÜNİVERSİTESİ'NDEKİ TÜM LİSANS PROGRAMLARI
Bilgisayar Mühendisliği
(Mühendislik Fakültesi)
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
(Yalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(Mühendislik Fakültesi)
Endüstri Mühendisliği
(Mühendislik Fakültesi)
Enerji Sistemleri Mühendisliği
(Mühendislik Fakültesi)
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)
Grafik Tasarımı
(Sanat ve Tasarım Fakültesi)
Hemşirelik
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)
Hukuk
(Hukuk Fakültesi)
İç Mimarlık
(Sanat ve Tasarım Fakültesi)
İktisat
(Yalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
İnşaat Mühendisliği
(Mühendislik Fakültesi)
İslami İlimler
(İslami İlimler Fakültesi)
İslami İlimler (Arapça)
(İslami İlimler Fakültesi)
İslami İlimler (Arapça) (M.T.O.K.)
(İslami İlimler Fakültesi)
İslami İlimler (M.T.O.K.)
(İslami İlimler Fakültesi)
İşletme
(Yalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
İşletme (İngilizce)
(Yalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Kimya Mühendisliği
(Mühendislik Fakültesi)
Makine Mühendisliği
(Mühendislik Fakültesi)
Psikoloji
(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(Yalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Sosyal Hizmet
(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
Sosyal Hizmet (İÖ)
(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
Tarih
(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
Tıp
(Tıp Fakültesi)
Uluslararası İlişkiler (İngilizce)
(Yalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Uluslararası Ticaret ve Finansman
(Yalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Yeni Medya ve İletişim
(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
YALOVA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR, KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI 2023
Henüz taban puanları açıklanmadı. Geçen yıla ait puanlar şu şekildeydi;
TYT İLE ALAN BÖLÜMLER
İlk ve Acil Yardım TYT 70/72 332,79 505.887
Bilgisayar Programcılığı TYT 60/62 328,1 540.662
Deniz Ulaştırma ve İşletme TYT 60/62 319,88 607.371
Fizyoterapi TYT 75/77 312,83 670.882
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) TYT 50/52 304,23 755.784
Gemi İnşaatı TYT 40/41 300,22 798.210
Adalet TYT 70/72 300,09 799.599
Aşçılık TYT 60/62 294,46 862.281
Deniz Ulaştırma ve İşletme (İÖ) TYT 40/41 293,8 869.994
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik (Erkek) TYT 45/47 293,47 873.728
Çocuk Gelişimi TYT 70/72 289,56 920.287
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik (Kız) TYT 20/21 286,84 953.320
Adalet (İÖ) TYT 70/72 279,36 1.050.697
Sosyal Hizmetler TYT 60/62 271,22 1.165.160
Çocuk Gelişimi (İÖ) TYT 60/62 270,85 1.170.635
Deniz ve Liman İşletmeciliği TYT 60/62 269,74 1.187.041
Marina ve Yat İşletmeciliği TYT 40/41 269,52 1.190.418
Medya ve İletişim TYT 50/52 261,06 1.322.091
Sağlık Kurumları İşletmeciliği TYT 60/62 260,15 1.337.000
Gıda Teknolojisi TYT 40/41 259,17 1.353.105
Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 50/52 258,33 1.367.050
Lojistik TYT 60/62 256,34 1.400.748
Deniz ve Liman İşletmeciliği (İÖ) TYT 50/52 253,81 1.444.488
Polimer Teknolojisi TYT 25/26 252,48 1.467.957
Yaşlı Bakımı TYT 70/72 251,01 1.494.345
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 65/67 250,85 1.497.265
Sosyal Hizmetler (İÖ) TYT 60/62 250,77 1.498.736
Marina ve Yat İşletmeciliği (İÖ) TYT 30/31 250,41 1.505.357
Özel Güvenlik ve Koruma TYT 50/52 247,68 1.555.677
Tekstil Teknolojisi TYT 25/26 246,63 1.575.649
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi TYT 30/31 244,39 1.618.573
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 50/52 243,6 1.634.222
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi TYT 40/41 243,34 1.639.190
Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 40/41 241,02 1.684.810
Pazarlama TYT 60/62 238,39 1.738.856
Kaynak Teknolojisi TYT 30/31 237,84 1.750.431
Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği TYT 40/41 237,54 1.756.668
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) TYT 40/41 236,95 1.768.675
Halkla İlişkiler ve Tanıtım TYT 55/57 233,67 1.839.191
Medya ve İletişim (İÖ) TYT 50/52 232,46 1.865.689
Yerel Yönetimler TYT 50/52 228,75 1.949.627
Özel Güvenlik ve Koruma (İÖ) TYT 50/52 228,37 1.958.433
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) TYT 40/41 226,88 1.993.479
Su Ürünleri İşleme Teknolojisi TYT 20/21 224,54 2.049.044
Pazarlama (KKTC Uyruklu) TYT 1/—