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    • Haberler
    • 23.07.2023 11:01
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    • 23.07.2023 11:01
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    Uşak Üniversitesi bölümleri 2023! Uşak Üniversitesi taban puanları kontenjanları! ÖSYM 2 yıllık / 4 yıllık bölümler başarı sıralaması

    Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları ve tercihleri için araştırmalar başladı. Bu dönemde, Uşak Üniversitesi’nde lisans eğitimine devam etmek isteyen adaylar, Uşak Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralaması hakkında araştırmalar yapıyor. Haberimizde, 2023 YKS üniversite sıralaması ve Uşak Üniversitesi taban puanlarına ve başarı sıralamasına dair bilgileri bulabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Uşak Üniversitesi bölümleri 2023!

    Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları ve tercihleri için araştırmalar başladı. Bu dönemde, Uşak Üniversitesi’nde lisans eğitimine devam etmek isteyen adaylar, Uşak Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralaması hakkında araştırmalar yapıyor. Haberimizde, 2023 YKS üniversite sıralaması ve Uşak Üniversitesi taban puanlarına ve başarı sıralamasına dair bilgileri bulabilirsiniz.

    UŞAK ÜNİVERSİTESİ'ndeki Tüm Lisans Programları

    Antrenörlük Eğitimi
    (Spor Bilimleri Fakültesi)
    Arkeoloji
    (Fen-Edebiyat Fakültesi)
    Bahçe Bitkileri
    (Ziraat Fakültesi)
    Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
    (Spor Bilimleri Fakültesi)
    Bitki Koruma
    (Ziraat Fakültesi)
    Coğrafya
    (Fen-Edebiyat Fakültesi)
    Coğrafya (İÖ)
    (Fen-Edebiyat Fakültesi)
    Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
    (Fen-Edebiyat Fakültesi)
    Diş Hekimliği
    (Diş Hekimliği Fakültesi)
    Elektrik-Elektronik Mühendisliği
    (Mühendislik Fakültesi)
    Fen Bilgisi Öğretmenliği
    (Eğitim Fakültesi)
    Finans ve Bankacılık
    (Uygulamalı Bilimler Fakültesi)
    Gazetecilik
    (İletişim Fakültesi)
    Gıda Mühendisliği
    (Mühendislik Fakültesi)
    Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
    (İletişim Fakültesi)
    Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İÖ)
    (İletişim Fakültesi)
    Hemşirelik
    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
    İktisat
    (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
    İlköğretim Matematik Öğretmenliği
    (Eğitim Fakültesi)
    İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce)
    (Fen-Edebiyat Fakültesi)
    İnşaat Mühendisliği
    (Mühendislik Fakültesi)
    İslami İlimler
    (İslami İlimler Fakültesi)
    İslami İlimler (İÖ)
    (İslami İlimler Fakültesi)
    İslami İlimler (M.T.O.K.)
    (İslami İlimler Fakültesi)
    İslami İlimler (M.T.O.K.) (İÖ)
    (İslami İlimler Fakültesi)
    İş Sağlığı ve Güvenliği
    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
    İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ)
    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

    İşletme
    (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
    Kamu Yönetimi
    (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
    Kamu Yönetimi (İÖ)
    (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
    Lojistik Yönetimi
    (Uygulamalı Bilimler Fakültesi)
    Makine Mühendisliği
    (Mühendislik Fakültesi)
    Maliye
    (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
    Maliye (İÖ)
    (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
    Matematik
    (Fen-Edebiyat Fakültesi)
    Moleküler Biyoloji ve Genetik
    (Fen-Edebiyat Fakültesi)
    Muhasebe ve Finans Yönetimi
    (Uygulamalı Bilimler Fakültesi)
    Okul Öncesi Öğretmenliği
    (Eğitim Fakültesi)
    Özel Eğitim Öğretmenliği
    (Eğitim Fakültesi)
    Psikoloji
    (Fen-Edebiyat Fakültesi)
    Radyo, Televizyon ve Sinema
    (İletişim Fakültesi)
    Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ)
    (İletişim Fakültesi)
    Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
    (Eğitim Fakültesi)
    Rekreasyon
    (Spor Bilimleri Fakültesi)
    Sağlık Yönetimi
    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
    Sanat Tarihi
    (Fen-Edebiyat Fakültesi)
    Sınıf Öğretmenliği
    (Eğitim Fakültesi)
    Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
    (Eğitim Fakültesi)
    Sosyal Hizmet
    (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
    Sosyoloji
    (Fen-Edebiyat Fakültesi)
    Spor Yöneticiliği
    (Spor Bilimleri Fakültesi)
    Şehir ve Bölge Planlama
    (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)


    Tarih
    (Fen-Edebiyat Fakültesi)
    Tarla Bitkileri
    (Ziraat Fakültesi)
    Tekstil Mühendisliği
    (Mühendislik Fakültesi)
    Tekstil ve Moda Tasarımı
    (Güzel Sanatlar Fakültesi)
    Tekstil ve Moda Tasarımı (KKTC Uyruklu)
    (Güzel Sanatlar Fakültesi)
    Tıp
    (Tıp Fakültesi)
    Türk Dili ve Edebiyatı
    (Fen-Edebiyat Fakültesi)
    Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)
    (Fen-Edebiyat Fakültesi)
    Türkçe Öğretmenliği
    (Eğitim Fakültesi)
    Uluslararası Ticaret ve Finansman
    (Uygulamalı Bilimler Fakültesi)
    Yeni Medya ve İletişim
    (İletişim Fakültesi)
    Yeni Medya ve İletişim (İÖ)
    (İletişim Fakültesi)
    Yeni Medya ve İletişim (KKTC Uyruklu)
    (İletişim Fakültesi)
    Zootekni
    (Ziraat Fakültesi)

        UŞAK ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR, KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI 2023

        Henüz 2023 taban puanları ve kontenjanları açıklanmadı. Geçen yıla ait puanlar şu şekildeydi;

        TYT İLE ALAN BÖLÜMLER

        Uçak Teknolojisi TYT 40/41 344,95 424.746

        İlk ve Acil Yardım TYT 70/72 334,43 494.178

        Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 40/41 325,48 561.087

        İlk ve Acil Yardım (İÖ) TYT 60/62 322,12 588.437

        Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 70/72 313,03 669.084

        Ağız ve Diş Sağlığı TYT 70/72 311,32 685.022

        Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) TYT 60/62 304,44 753.658

        Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 60/62 301,63 783.171

        Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri TYT 60/62 300,47 795.611

        Bilgisayar Programcılığı TYT 60/62 299,03 811.189

        Optisyenlik TYT 30/31 297,24 830.739

        Adalet TYT 65/67 292,55 884.407

        Eczane Hizmetleri TYT 40/41 292,26 887.865

        Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) TYT 60/62 287,14 949.675

        Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) TYT 50/52 281,28 1.025.068

        Laborant ve Veteriner Sağlık TYT 50/52 276,6 1.088.424

        Adalet (İÖ) TYT 65/67 276,14 1.094.930

        Ormancılık ve Orman Ürünleri TYT 50/52 276,02 1.096.591

        Laboratuvar Teknolojisi TYT 30/31 275,97 1.097.256

        Çocuk Gelişimi TYT 70/72 273,27 1.135.469

        Mekatronik TYT 40/41 271,32 1.163.722

        Sosyal Güvenlik TYT 65/67 267,58 1.219.684

        Elektrik TYT 45/47 265,92 1.245.160

        Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) TYT 100/103 264,16 1.272.361

        Bilgisayar Programcılığı TYT 50/52 264 1.274.922

        Otomotiv Teknolojisi TYT 30/31 263,41 1.284.202

        Makine TYT 40/41 262,68 1.295.804

        Sağlık Kurumları İşletmeciliği TYT 60/62 261,62 1.313.014

        Yaşlı Bakımı TYT 60/62 258,41 1.365.767

        Çocuk Gelişimi (İÖ) TYT 60/62 256,98 1.389.788

        Tapu ve Kadastro TYT 60/62 253,03 1.458.253

        Bitki Koruma TYT 20/21 251,67 1.482.506

        Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 60/62 250,09 1.511.179

        Radyo ve Televizyon Programcılığı TYT 50/52 247,9 1.551.505

        Sosyal Güvenlik (İÖ) TYT 60/62 243,79 1.630.422

        İşletme Yönetimi TYT 50/52 242,52 1.655.313

        Kaynak Teknolojisi TYT 20/21 242,05 1.664.604

        Tekstil Teknolojisi TYT 30/31 240,92 1.686.852

        Tapu ve Kadastro (İÖ) TYT 40/41 240,62 1.692.978

        Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 20/21 239,79 1.709.904

        Gıda Teknolojisi TYT 30/31 239,03 1.725.417

        Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) TYT 55/57 238,19 1.742.951

        Kimya Teknolojisi TYT 30/31 234,07 1.830.626

        İç Mekan Tasarımı TYT 55/57 231,4 1.889.392

        Bankacılık ve Sigortacılık TYT 40/41 229,6 1.930.240

        Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi TYT 25/26 229,38 1.935.185

        Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 25/26 228,87 1.946.789

        İşletme Yönetimi (İÖ) TYT 35/36 228,64 1.952.326

        Giyim Üretim Teknolojisi TYT 20/21 228,19 1.962.762

        Turizm ve Seyahat Hizmetleri TYT 25/26 228,14 1.963.940

        Moda Tasarımı TYT 36/37 227,3 1.983.662

        Yerel Yönetimler TYT 60/62 226,28 2.007.548

        Bankacılık ve Sigortacılık TYT 50/52 226,06 2.012.922

        İnşaat Teknolojisi TYT 40/41 225,78 2.019.308

        Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) TYT 50/52 224,86 2.041.619

        Lojistik TYT 30/31 222,69 2.093.737

        Dış Ticaret TYT 20/21 221,57 2.120.647

        Yerel Yönetimler (İÖ) TYT 40/41 221,05 2.133.398

        Mimari Dekoratif Sanatlar TYT 30/31 215,27 2.276.944

        Lojistik TYT 35/36 215,15 2.280.067

        Seramik ve Cam Tasarımı TYT 20/21 215,13 2.280.453

        Halıcılık ve Kilimcilik TYT 30/31 207,77 2.463.416

        EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ

        Psikoloji EA 70/72 364,24 135.429

        Sınıf Öğretmenliği EA 50/52 364,01 136.035

        Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 80/82 351,04 173.161

        Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği EA 50/52 328,88 254.374

        Sosyal Hizmet EA 60/62 291,33 470.631

        Antrenörlük Eğitimi EA 50/52 285,51 515.958

        Sağlık Yönetimi EA 60/62 264,65 710.007

        Tekstil ve Moda Tasarımı EA 20/21 261,49 743.849

        Spor Yöneticiliği EA 50/52 260,4 755.718

        İşletme EA 40/41 249,58 882.941

        Rekreasyon EA 30/31 249,45 884.539

        Uluslararası Ticaret ve Finansman EA 30/31 242,97 966.897

        Muhasebe ve Finans Yönetimi EA 30/31 240,16 1.004.018

        Sosyoloji EA 60/62 238,39 1.028.012

        Maliye EA 60/62 237,67 1.037.930

        Tekstil ve Moda Tasarımı (KKTC Uyruklu) EA 1/1 237,19 1.044.565

        Lojistik Yönetimi EA 50/52 235,15 1.072.523

        İktisat EA 40/41 234,65 1.079.590

        Arkeoloji EA 25/26 233,69 1.092.909

        Kamu Yönetimi EA 80/82 233,51 1.095.416

        Finans ve Bankacılık EA 70/72 229,68 1.149.328

        Kamu Yönetimi (İÖ) EA 40/41 221,86 1.261.716

        Maliye (İÖ) EA 40/41 217,16 1.328.989

        SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER

        Tıp SAY 120/123 488,43 25.412

        Diş Hekimliği SAY 100/103 471,14 38.745

        İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 50/52 403,39 102.306

        Hemşirelik SAY 90/93 345,2 184.622

        Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 60/62 313,62 254.517

        Gıda Mühendisliği SAY 15/1 305,22 277.983

        Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 20/21 304,84 279.074

        Tekstil Mühendisliği SAY 20/6 300,25 292.797

        İnşaat Mühendisliği SAY 30/2 298,51 298.168

        Makine Mühendisliği SAY 70/22 298,29 298.912

        Matematik SAY 30/31 289,81 327.266

        Bitki Koruma SAY 35/36 282,59 353.634

        Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 60/62 277,95 372.325

        Bahçe Bitkileri SAY 20/21 257,33 474.207

        Tarla Bitkileri SAY 25/26 250,72 516.107

        İş Sağlığı ve Güvenliği SAY 20/21 244,78 559.261

        Zootekni SAY 30/31 234,84 643.979

        Şehir ve Bölge Planlama SAY 70/72 229,15 700.847

        İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) SAY 20/21 221,24 789.517

        SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER

        Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZ 60/62 403,44 19.808

        Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60/62 393,87 28.577

        Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50/52 379,74 46.430

        Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 50/52 350,99 107.972

        Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 60/62 297,14 374.255

        Coğrafya SÖZ 60/62 286,71 455.570

        Yeni Medya ve İletişim SÖZ 70/72 286,24 459.563

        Halkla İlişkiler ve Reklamcılık SÖZ 70/72 281,49 499.887

        Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZ 70/72 278,33 528.231

        İslami İlimler SÖZ 125/129 275,68 552.508

        Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) SÖZ 60/62 263,94 667.714

        Tarih SÖZ 60/62 262,63 681.327

        Coğrafya (İÖ) SÖZ 40/41 261,14 696.720

        İslami İlimler (M.T.O.K.) SÖZ 15/15 248,38 836.902

        Gazetecilik SÖZ 70/72 246,32 860.184

        İslami İlimler (İÖ) SÖZ 80/82 242,97 898.557

        Yeni Medya ve İletişim (İÖ) SÖZ 70/72 239,21 942.139

        İslami İlimler (M.T.O.K.) (İÖ) SÖZ 10/10 235,73 982.024

        Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) SÖZ 70/72 232,83 1.014.838

        Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İÖ) SÖZ 60/62 229,08 1.057.184

        Sanat Tarihi SÖZ 60/62 208,01 1.277.294

        Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları SÖZ 80/64 167,77 1.487.363

        Yeni Medya ve İletişim (KKTC Uyruklu) SÖZ 1/— – —

        YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER

        İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) DİL 70/72 362,11 37.643
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        Haberler Haberler Uşak Üniversitesi bölümleri 2023! Uşak Üniversitesi taban puanları kontenjanları! ÖSYM 2 yıllık / 4 yıllık bölümler başarı sıralaması
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