Peygamber Efendimiz "Muharrem ayından bir gün oruç tutan kimseye, bir gününe karşılık otuz günlük sevap vardır." buyurmuştur. Bu ayda tutulan orucun önemine değinen sevgili Peygamberimiz Muharem ayının 9-10 ve ya 10-11. günlerinde oruç tutmayı önermiştir. Peki, Muharrem ayının 10. günü hangi gün, ne zamana denk geliyor? 2023 Aşure günü ne zaman, Muharrem'in kaçıncı günü? İşte detaylar...
MUHARREM AYI AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN? 10. GÜN NE ZAMAN?
Muharrem ayının 10'uncu günü yani Aşure günü ise 28 Temmuz 2023 Cuma gününe denk geliyor.
MUHARREM AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Muharrem ayı 2023 yılında 19 Temmuz 2023 Çarşamba günü başlayacak. Bugün aynı zamanda Hicri yılın ilk günüdür.
MUHARREM AYI ORUCU TUTMANIN HÜKMÜ
"Muharrem" hürmet edilen anlamındadır. Bu ay, Hz. Peygamber (s.a.s.) tarafından Allah'ın ayı diye nitelendirilmiştir (Müslim, Sıyâm, 202; Ebû Dâvûd, Savm 55; Tirmizî, Savm, 40). Bu niteleme Muharrem ayının faziletine, ilahî feyz ve bereketinin bolluğuna işarettir.