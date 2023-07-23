Kadir Has Üniversitesi bölümleri 2023! Kadir Has Üniversitesi taban puanları kontenjanları! KHAS 2 yıllık / 4 yıllık bölümler başarı sıralaması

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ'NDEKİ TÜM LİSANS PROGRAMLARI



Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)

(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)

(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)

(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli)

(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Ekonomi (İngilizce) (Burslu)

(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)

(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)

(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)

(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)

(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)

(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (%50 İndirimli)

(Sanat ve Tasarım Fakültesi)

Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (Burslu)

(Sanat ve Tasarım Fakültesi)

Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli)

(İletişim Fakültesi)

Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (Burslu)

(İletişim Fakültesi)

Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (%50 İndirimli)

(İletişim Fakültesi)

Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (Burslu)

(İletişim Fakültesi)

Hukuk (%50 İndirimli)

(Hukuk Fakültesi)

Hukuk (Burslu)

(Hukuk Fakültesi)

Hukuk (Ücretli)

(Hukuk Fakültesi)

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli)

(Sanat ve Tasarım Fakültesi)

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu)

(Sanat ve Tasarım Fakültesi)

İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)

(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli)

(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

İşletme (İngilizce) (Burslu)

(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

İşletme (İngilizce) (Ücretli)

(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)

(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)

(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli)

(Sanat ve Tasarım Fakültesi)

Mimarlık (İngilizce) (Burslu)

(Sanat ve Tasarım Fakültesi)

Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli)

(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu)

(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli)

(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Psikoloji (İngilizce) (Burslu)

(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Psikoloji (İngilizce) (Ücretli)

(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli)

(İletişim Fakültesi)

Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu)

(İletişim Fakültesi)

Reklamcılık (İngilizce) (%50 İndirimli)

(İletişim Fakültesi)

Reklamcılık (İngilizce) (Burslu)

(İletişim Fakültesi)

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli)

(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu)

(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Ücretli)

(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli)

(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu)

(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (%50 İndirimli)

(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Burslu)

(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Ücretli)

(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Yeni Medya (İngilizce) (%50 İndirimli)

(İletişim Fakültesi)

Yeni Medya (İngilizce) (Burslu)

(İletişim Fakültesi)

Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 İndirimli)

(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu)