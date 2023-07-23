Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS), TYT, AYT ve YDT oturumları tamamlandı ve milyonlarca aday gözlerini tercih dönemine çevirdi. Sonuçlara göre taban puanları araştıran milyonlar hangi üniversitede hangi bölümün kaç puanla öğrenci aldığını merak ediyor. Bu kapsamda da İzmir Bakırçay Üniversitesi bölümleri 2023 merak konusu oluyor. İşte İzmir Bakırçay Üniversitesi taban puanları kontenjanları ve 2-4 yıllık bölümler!