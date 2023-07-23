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    • Haberler
    • 23.07.2023 14:01
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    • 23.07.2023 14:01
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    İstanbul Okan Üniversitesi bölümleri 2023! Okan Üniversitesi taban puanları kontenjanları! 2 yıllık / 4 yıllık bölümler başarı sıralaması

    Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları ve tercihleri için araştırmalar başladı. Bu dönemde, İstanbul Okan Üniversitesi’nde lisans eğitimine devam etmek isteyen adaylar, Okan Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralaması hakkında araştırmalar yapıyor. Haberimizde, 2023 YKS üniversite sıralaması ve Okan Üniversitesi taban puanlarına ve başarı sıralamasına dair bilgileri bulabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    İstanbul Okan Üniversitesi bölümleri 2023!

    Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları ve tercihleri için araştırmalar başladı. Bu dönemde, İstanbul Okan Üniversitesi’nde lisans eğitimine devam etmek isteyen adaylar, Okan Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralaması hakkında araştırmalar yapıyor. Haberimizde, 2023 YKS üniversite sıralaması ve Okan Üniversitesi taban puanlarına ve başarı sıralamasına dair bilgileri bulabilirsiniz.

    İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ'NDEKİ TÜM LİSANS PROGRAMLARI

    Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli)

    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

    Beslenme ve Diyetetik (Burslu)

    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

    Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 İndirimli)

    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

    Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu)

    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

    Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)

    (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY

    Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)

    (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY

    Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (%50 İndirimli)

    (Uygulamalı Bilimler Fakültesi)SAY

    Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Burslu)

    (Uygulamalı Bilimler Fakültesi)SAY

    Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (İngilizce) (%50 İndirimli)

    (Uygulamalı Bilimler Fakültesi)SAY

    Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (İngilizce) (Burslu)

    (Uygulamalı Bilimler Fakültesi)SAY

    Çince Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli)

    (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)DİL

    Çince Mütercim ve Tercümanlık (Burslu)

    (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)DİL

    Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli)

    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)EA

    Çocuk Gelişimi (Burslu)

    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)EA

    Diş Hekimliği (%50 İndirimli)

    (Diş Hekimliği Fakültesi)SAY

    Diş Hekimliği (Burslu)

    (Diş Hekimliği Fakültesi)SAY

    Diş Hekimliği (İngilizce) (%50 İndirimli)

    (Diş Hekimliği Fakültesi)SAY

    Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu)

    (Diş Hekimliği Fakültesi)SAY

    Diş Hekimliği (İngilizce) (Ücretli)

    (Diş Hekimliği Fakültesi)SAY

    Diş Hekimliği (Ücretli)

    (Diş Hekimliği Fakültesi)SAY

    Ekonomi ve Finans (İngilizce) (%50 İndirimli)

    (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)EA

    Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Burslu)

    (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)EA

    Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)

    (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY

    Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)

    (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY

    Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)

    (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY

    Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)

    (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY

    Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli)

    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

    Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu)

    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

    Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50 İndirimli)

    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

    Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu)

    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

    Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli)

    (Uygulamalı Bilimler Fakültesi)SÖZ

    Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu)

    (Uygulamalı Bilimler Fakültesi)SÖZ

    Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 İndirimli)

    (Uygulamalı Bilimler Fakültesi)SÖZ

    Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu)

    (Uygulamalı Bilimler Fakültesi)SÖZ

    Genetik ve Biyomühendislik (İngilizce) (%50 İndirimli)

    (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY

    Genetik ve Biyomühendislik (İngilizce) (Burslu)

    (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY

    Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli)

    (Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)SÖZ

    Görsel İletişim Tasarımı (Burslu)

    (Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)SÖZ

    Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli)

    (Uygulamalı Bilimler Fakültesi)SÖZ

    Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu)

    (Uygulamalı Bilimler Fakültesi)SÖZ

    Havacılık Yönetimi (%50 İndirimli)

    (Uygulamalı Bilimler Fakültesi)EA

    Havacılık Yönetimi (Burslu)

    (Uygulamalı Bilimler Fakültesi)EA

    Hemşirelik (%50 İndirimli)

    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

    Hemşirelik (Burslu)

    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

    Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli)

    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

    Hemşirelik (İngilizce) (Burslu)

    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

    Hukuk (%50 İndirimli)

    (Hukuk Fakültesi)EA

    Hukuk (Burslu)

    (Hukuk Fakültesi)EA

    İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli)

    (Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)EA

    İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu)

    (Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)EA

    İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli)

    (Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)EA

    İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu)

    (Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)EA

    İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli)

    (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)DİL

    İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu)

    (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)DİL

    İngilizce Öğretmenliği (%50 İndirimli)

    (Eğitim Fakültesi)DİL

    İngilizce Öğretmenliği (Burslu)

    (Eğitim Fakültesi)DİL

    İnşaat Mühendisliği (%50 İndirimli)

    (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY

    İnşaat Mühendisliği (Burslu)

    (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY

    İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)

    (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY

    İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)

    (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY

    İşletme (%50 İndirimli)

    (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)EA

    İşletme (Burslu)

    (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)EA

    İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli)

    (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)EA

    İşletme (İngilizce) (Burslu)

    (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)EA

    Lojistik Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli)

    (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)EA

    Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Burslu)

    (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)EA

    Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)

    (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY

    Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)

    (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY

    Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)

    (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY

    Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)

    (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY

    Mimarlık (%50 İndirimli)

    (Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)SAY

    Mimarlık (Burslu)

    (Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)SAY

    Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli)

    (Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)SAY

    Mimarlık (İngilizce) (Burslu)

    (Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)SAY

    Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli)

    (Eğitim Fakültesi)SÖZ

    Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu)

    (Eğitim Fakültesi)SÖZ

    Otomotiv Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)

    (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY

    Otomotiv Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)

    (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY

    Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli)

    (Eğitim Fakültesi)SÖZ

    Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu)

    (Eğitim Fakültesi)SÖZ

    Pilotaj (İngilizce) (Burslu)

    (Uygulamalı Bilimler Fakültesi)SAY

    Pilotaj (İngilizce) (Ücretli)

    (Uygulamalı Bilimler Fakültesi)SAY

    Psikoloji (%50 İndirimli)

    (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)EA

    Psikoloji (Burslu)

    (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)EA

    Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli)

    (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)EA

    Psikoloji (İngilizce) (Burslu)

    (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)EA

    Psikoloji (İngilizce) (Ücretli)

    (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)EA

    Psikoloji (Ücretli)

    (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)EA

    Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli)

    (Eğitim Fakültesi)EA

    Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu)

    (Eğitim Fakültesi)EA

    Rusça Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli)

    (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)DİL

    Rusça Mütercim ve Tercümanlık (Burslu)

    (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)DİL

    Sinema ve Televizyon (%50 İndirimli)

    (Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)SÖZ

    Sinema ve Televizyon (Burslu)

    (Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)SÖZ

    Tıp (Burslu)

    (Tıp Fakültesi)SAY

    Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli)

    (Tıp Fakültesi)SAY

    Tıp (İngilizce) (Burslu)

    (Tıp Fakültesi)SAY

    Tıp (İngilizce) (Ücretli)

    (Tıp Fakültesi)SAY

    Tıp (Ücretli)

    (Tıp Fakültesi)SAY

    Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli)

    (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)EA

    Uluslararası İlişkiler (Burslu)

    (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)EA

    Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli)

    (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)EA

    Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu)

    (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)EA

    Uluslararası Ticaret (%50 İndirimli)

    (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)EA

    Uluslararası Ticaret (Burslu)

    (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)EA

    Uluslararası Ticaret (İngilizce) (%50 İndirimli)

    (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)EA

    Uluslararası Ticaret (İngilizce) (Burslu)

    (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)EA

    Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)

    (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY

    Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)

    (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

        İstanbul Okan Üniversitesi taban puanları 2023!

        Henüz taban puanları açıklanmadı. Geçen yıla ait puanlar şu şekildeydi;

        İstanbul Okan Üni. (Vakıf) Pilotaj (İng) (Burslu)SAY519,0007.153

        İstanbul Okan Üni. (Vakıf) Tıp (Burslu)SAY499,99017.537

        İstanbul Okan Üni. (Vakıf) Tıp (İng) (Burslu)SAY498,70018.412

        İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Diş Hekimliği (İng) (Burslu)SAY479,46032.178

        İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Diş Hekimliği (Burslu)SAY478,73032.731

        İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Bilgisayar Mühendisliği (İng) (Burslu)SAY478,38033.002

        İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Tıp (İng) (%50 İnd)SAY476,78034.260

        İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Yazılım Mühendisliği (İng) (Burslu)SAY470,36039.365

        İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Tıp (İng) (Ücretli)SAY459,60048.337

        İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Tıp (Ücretli)SAY457,92049.746

        İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Diş Hekimliği (%50 İnd)SAY456,75050.724

        İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (İng) (Burslu)SAY454,69052.476

        İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Çince Mütercim ve Tercümanlık (Burslu)DİL454,2608.657

        İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Diş Hekimliği (İng) (%50 İnd)SAY453,43053.576

        İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İng) (Burslu)SAY451,97054.886

        İstanbul Okan Üni. (Vakıf)İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu)DİL442,68011.052

        İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Genetik ve Biyomühendislik (İng) (Burslu)SAY438,21067.202

        İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Rusça Mütercim ve Tercümanlık (Burslu)DİL435,89012.769

        İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Makine Mühendisliği (İng) (Burslu)SAY430,34074.536

        İstanbul Okan Üni. (Vakıf)İngilizce Öğretmenliği (Burslu)DİL429,73014.434

        İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Diş Hekimliği (İng) (Ücretli)SAY424,96079.793

        İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Diş Hekimliği (Ücretli)SAY424,87079.895

        İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Mekatronik Mühendisliği (İng) (Burslu)SAY423,00081.825

        İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Hukuk (Burslu)EA420,49026.950

        İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu)SÖZ417,99010.792

        İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İng) (Burslu)SÖZ417,82010.855

        İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu)SÖZ412,60013.588

        İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Otomotiv Mühendisliği (İng) (Burslu)SAY407,54097.802

        İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu)SÖZ400,11022.577

        İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Psikoloji (İng) (Burslu)EA399,45058.568

        İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Mimarlık (İng) (Burslu)SAY398,020108.338

        İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Görsel İletişim Tasarımı (Burslu)SÖZ397,89024.557

        İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Mimarlık (Burslu)SAY393,210113.948

        İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Psikoloji (Burslu)EA381,15094.844

        İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (İng) (Burslu)SAY378,390132.443

        İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Beslenme ve Diyetetik (İng) (Burslu)SAY376,880134.500

        İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Sinema ve Televizyon (Burslu)SÖZ376,30051.885

        İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Burslu)SAY369,310145.140

        İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu)EA369,100122.888

        İstanbul Okan Üni. (Vakıf) Hukuk (%50 İnd)EA368,630124.044

        İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu)SÖZ366,99068.808

        İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Beslenme ve Diyetetik (Burslu)SAY366,700148.992

        İstanbul Okan Üni. (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu)EA365,830131.282

        İstanbul Okan Üni. (Vakıf)İşletme (İng) (Burslu)EA364,380135.070

        İstanbul Okan Üni. (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İng) (Burslu)EA364,070135.886

        İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Hemşirelik (Burslu)SAY361,000157.554

        İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Uluslararası Ticaret (İng) (Burslu)EA356,160157.798

        İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İnd)SÖZ354,16099.139

        İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Hemşirelik (İng) (Burslu)SAY354,100168.899

        İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Uluslararası İlişkiler (İng) (Burslu)EA353,630165.249

        İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu)SAY351,060174.124

        İstanbul Okan Üni. (Vakıf)İşletme (Burslu)EA344,660193.765

        İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Bilgisayar Mühendisliği (İng) (%50 İnd)SAY343,710187.488

        İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Havacılık Yönetimi (Burslu)EA342,970199.603

        İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Yazılım Mühendisliği (İng) (%50 İnd)SAY341,200192.195

        İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Ekonomi ve Finans (İng) (Burslu)EA341,160205.928

        İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Lojistik Yönetimi (İng) (Burslu)EA340,940206.729

        İstanbul Okan Üni. (Vakıf)İnşaat Mühendisliği (Burslu)SAY340,650193.267

        İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Uluslararası Ticaret (Burslu)EA337,370219.950

        İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Uluslararası İlişkiler (Burslu)EA336,510223.197

        İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İng) (Burslu)SAY336,340201.998

        İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Mimarlık (%50 İnd)SAY336,320202.043

        İstanbul Okan Üni. (Vakıf)İnşaat Mühendisliği (İng) (Burslu)SAY336,220202.232

        İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İnd)EA332,200240.571

        İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Çocuk Gelişimi (Burslu)EA330,030249.539

        İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İnd)SÖZ328,130191.366

        İstanbul Okan Üni. (Vakıf)İnşaat Mühendisliği (%50 İnd)SAY326,860222.393

        İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Mimarlık (İng) (%50 İnd)SAY317,640244.358

        İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (İng) (%50 İnd)SAY314,520252.216

        İstanbul Okan Üni. (Vakıf)İngilizce Öğretmenliği (%50 İnd)DİL309,31058.693

        İstanbul Okan Üni. (Vakıf)İnşaat Mühendisliği (İng) (%50 İnd)SAY305,920275.887

        İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Genetik ve Biyomühendislik (İng) (%50 İnd)SAY305,190278.082

        İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İng) (%50 İnd)SAY303,970281.639

        İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Psikoloji (İng) (%50 İnd)EA300,720405.225

        İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Makine Mühendisliği (İng) (%50 İnd)SAY300,380292.376

        İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Otomotiv Mühendisliği (İng) (%50 İnd)SAY298,580297.950

        İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Mekatronik Mühendisliği (İng) (%50 İnd)SAY298,520298.147

        İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Psikoloji (%50 İnd)EA293,970451.258

        İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (İng) (%50 İnd)SAY277,870372.666

        İstanbul Okan Üni. (Vakıf)İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İnd)DİL274,66073.587

        İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (%50 İnd)SAY272,630395.351

        İstanbul Okan Üni. (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İng) (%50 İnd)EA272,590629.935

        İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Psikoloji (İng) (Ücretli)EA272,590629.983

        İstanbul Okan Üni. (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İnd)EA269,760657.355

        İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Psikoloji (Ücretli)EA269,090664.164

        İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Hemşirelik (%50 İnd)SAY268,010417.134

        İstanbul Okan Üni. (Vakıf)İşletme (İng) (%50 İnd)EA265,350702.700

        İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İnd)SÖZ264,830658.550

        İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Uluslararası Ticaret (İng) (%50 İnd)EA261,530743.385

        İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Pilotaj (İng) (Ücretli)SAY258,330468.465

        İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Beslenme ve Diyetetik (%50 İnd)SAY256,480479.237

        İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İng) (%50 İnd)SÖZ255,950752.468

        İstanbul Okan Üni. (Vakıf)İşletme (%50 İnd)EA255,530811.018

        İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Beslenme ve Diyetetik (İng) (%50 İnd)SAY252,230506.194

        İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Çince Mütercim ve Tercümanlık (%50 İnd)DİL251,89084.482

        İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Uluslararası Ticaret (%50 İnd)EA247,730905.751

        İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İnd)SAY246,530546.108

        İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Hemşirelik (İng) (%50 İnd)SAY246,530546.122

        İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Çocuk Gelişimi (%50 İnd)EA243,440960.693

        İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İng) (%50 İnd)SAY243,050572.741

        İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Ekonomi ve Finans (İng) (%50 İnd)EA242,550972.328

        İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Lojistik Yönetimi (İng) (%50 İnd)EA241,490986.517

        İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Havacılık Yönetimi (%50 İnd)EA240,960993.525

        İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Görsel İletişim Tasarımı (%50 İnd)SÖZ235,920979.739

        İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Uluslararası İlişkiler (İng) (%50 İnd)EA232,8801.104.048

        İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Uluslararası İlişkiler (%50 İnd)EA225,3101.211.913

        İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İnd)SÖZ212,5701.233.693

        İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Sinema ve Televizyon (%50 İnd)SÖZ210,3401.255.379

        İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Rusça Mütercim ve Tercümanlık (%50 İnd)DİL159,100122.626

        İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (Burslu)TYT378,270260.870

        İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Uçak Teknolojisi (Burslu)TYT362,900327.522

        İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Mekatronik (Burslu)TYT346,620414.661

        İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Grafik Tasarımı (Burslu)TYT344,310428.751

        İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Mobil Teknolojileri (Burslu)TYT343,910431.253

        İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Optisyenlik (İÖ) (Burslu)TYT343,490433.877

        İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Dış Ticaret (İng) (Burslu)TYT342,160442.114

        İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Anestezi (Burslu)TYT341,280447.737

        İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İng) (Burslu)TYT340,140455.165

        İstanbul Okan Üni. (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (Burslu)TYT338,970462.946

        İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Adalet (Burslu)TYT335,460486.949

        İstanbul Okan Üni. (Vakıf)İş Sağlığı ve Güvenliği (Uzaktan Öğretim) (Burslu)TYT334,720492.091

        İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Anestezi (İÖ) (Burslu)TYT334,080496.653

        İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Makine (Burslu)TYT333,510500.795

        İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Aşçılık (Burslu)TYT329,350531.160

        İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İng) (Burslu)TYT328,010541.339

        İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Uçuş Harekat Yöneticiliği (Burslu)TYT327,060548.698

        İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Odyometri (Burslu)TYT323,330578.423

        İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Burslu)TYT323,130580.071

        İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu)TYT322,680583.879

        İstanbul Okan Üni. (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Burslu)TYT322,470585.635

        İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Elektrik (Burslu)TYT320,380603.082

        İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu)TYT320,040605.973

        İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Dış Ticaret (Burslu)TYT319,310612.301

        İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Mimari Restorasyon (Burslu)TYT318,380620.389

        İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Optisyenlik (Burslu)TYT318,200622.012

        İstanbul Okan Üni. (Vakıf)İnşaat Teknolojisi (Burslu)TYT316,700635.402

        İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Ameliyathane Hizmetleri (Burslu)TYT316,580636.435

        İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Harita ve Kadastro (Burslu)TYT315,250648.504

        İstanbul Okan Üni. (Vakıf)İç Mekan Tasarımı (Burslu)TYT315,010650.802

        İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Burslu)TYT310,830689.691

        İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Radyoterapi (Burslu)TYT309,680700.725

        İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Odyometri (İÖ) (Burslu)TYT309,230705.151

        İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Spor Yönetimi (Burslu)TYT308,670710.622

        İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (Burslu)TYT308,190715.368

        İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Elektronörofizyoloji (Burslu)TYT307,260724.636

        İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Çocuk Gelişimi (Burslu)TYT306,800729.264

        İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Burslu)TYT306,470732.505

        İstanbul Okan Üni. (Vakıf)İnşaat Teknolojisi (İÖ) (Burslu)TYT306,310734.186

        İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Diyaliz (Burslu)TYT304,120756.872

        İstanbul Okan Üni. (Vakıf)İşletme Yönetimi (Burslu)TYT300,680793.415

        İstanbul Okan Üni. (Vakıf)İş Sağlığı ve Güvenliği (Burslu)TYT300,130799.235

        İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Burslu)TYT299,640804.585

        İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (%50 İnd)TYT296,750836.052

        İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Anestezi (%50 İnd)TYT275,8501.098.987

        İstanbul Okan Üni. (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (%50 İnd)TYT273,5501.131.408

        İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Uçak Teknolojisi (%50 İnd)TYT263,8701.276.904

        İstanbul Okan Üni. (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (İÖ) (%50 İnd)TYT262,9401.291.512

        İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Anestezi (İÖ) (%50 İnd)TYT257,4201.382.439

        İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Grafik Tasarımı (%50 İnd)TYT254,8501.426.558

        İstanbul Okan Üni. (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (Ücretli)TYT242,7201.651.292

        İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Mekatronik (%50 İnd)TYT239,8201.709.239

        İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Anestezi (Ücretli)TYT239,3501.718.937

        İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İnd)TYT239,3401.719.199

        İstanbul Okan Üni. (Vakıf)İş Sağlığı ve Güvenliği (Uzaktan Öğretim) (%50 İnd)TYT236,8501.770.782

        İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Adalet (%50 İnd)TYT236,0101.788.825

        İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Spor Yönetimi (%50 İnd)TYT234,9701.810.923

        İstanbul Okan Üni. (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli)TYT234,9601.811.224

        İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Aşçılık (%50 İnd)TYT234,8401.813.955

        İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Anestezi (İÖ) (Ücretli)TYT233,1701.850.013

        İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Makine (%50 İnd)TYT231,5401.886.226

        İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Dış Ticaret (%50 İnd)TYT230,5401.908.618

        İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Ameliyathane Hizmetleri (%50 İnd)TYT229,7701.926.077

        İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli)TYT228,7701.949.177

        İstanbul Okan Üni. (Vakıf)İç Mekan Tasarımı (%50 İnd)TYT226,0502.013.032

        İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Elektrik (%50 İnd)TYT225,7102.021.269

        İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Radyoterapi (%50 İnd)TYT223,6702.069.842

        İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İnd)TYT222,7702.091.593

        İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Optisyenlik (%50 İnd)TYT222,5002.098.105

        İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%50 İnd)TYT222,4102.100.508

        İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (%50 İnd)TYT222,3002.103.009

        İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%50 İnd)TYT222,2402.104.677

        İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Optisyenlik (İÖ) (%50 İnd)TYT221,3502.125.982

        İstanbul Okan Üni. (Vakıf)İşletme Yönetimi (%50 İnd)TYT221,1002.132.185

        İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Dış Ticaret (İng) (%50 İnd)TYT220,9002.137.146

        İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%50 İnd)TYT219,6302.168.839

        İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Harita ve Kadastro (%50 İnd)TYT219,6302.169.035

        İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Odyometri (%50 İnd)TYT216,8302.238.225

        İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Mobil Teknolojileri (%50 İnd)TYT216,1802.254.397

        İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Diyaliz (%50 İnd)TYT215,4102.273.396

        İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%50 İnd)TYT214,3202.300.620

        İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Odyometri (İÖ) (%50 İnd)TYT214,1202.305.783

        İstanbul Okan Üni. (Vakıf)İnşaat Teknolojisi (%50 İnd)TYT212,6902.341.592

        İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Uçuş Harekat Yöneticiliği (%50 İnd)TYT212,4602.347.659

        İstanbul Okan Üni. (Vakıf)İş Sağlığı ve Güvenliği (%50 İnd)TYT211,9302.360.932

        İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Çocuk Gelişimi (%50 İnd)TYT211,6402.368.350

        İstanbul Okan Üni. (Vakıf)İnşaat Teknolojisi (İÖ) (%50 İnd)TYT207,1302.478.934

        İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İng) (%50 İnd)TYT206,1002.503.388

        İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Mimari Restorasyon (%50 İnd)TYT202,2902.590.360

        İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Elektronörofizyoloji (%50 İnd)TYT198,0402.677.901

        İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İng) (%50 İnd)TYTDolmadı
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