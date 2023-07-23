İstanbul Arel Üniversitesi bölümleri 2023! İstanbul Arel Üniversitesi taban puanları kontenjanları! 2 yıllık / 4 yıllık bölümler başarı sıralaması

YKS'ye giren yüz binlerce aday, üniversite tercih dönemi için heyecanlı bekleyişte. İstanbul Arel Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler ise taban puanları ve başarı sıralamaları hakkında araştırmalarına başladı. İşte detaylar ve puanlar...
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ'NDEKİ TÜM LİSANS PROGRAMLARI
Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY
Beslenme ve Diyetetik (Burslu)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY
Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli)
(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)SAY
Bilgisayar Mühendisliği (Burslu)
(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)SAY
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)SAY
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)SAY
Biyomedikal Mühendisliği (%50 İndirimli)
(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)SAY
Biyomedikal Mühendisliği (Burslu)
(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)SAY
Çizgi Film ve Animasyon (%50 İndirimli)
(Güzel Sanatlar Fakültesi)SÖZ
Çizgi Film ve Animasyon (Burslu)
(Güzel Sanatlar Fakültesi)SÖZ
Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)EA
Çocuk Gelişimi (Burslu)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)EA
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli)
(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)SAY
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu)
(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)SAY
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)SAY
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)SAY
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)SAY
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)SAY
Finans ve Bankacılık (%50 İndirimli)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)EA
Finans ve Bankacılık (Burslu)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)EA
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli)
(Güzel Sanatlar Fakültesi)SÖZ
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu)
(Güzel Sanatlar Fakültesi)SÖZ
Gazetecilik (%50 İndirimli)
(İletişim Fakültesi)SÖZ
Gazetecilik (Burslu)
(İletişim Fakültesi)SÖZ
Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli)
(İletişim Fakültesi)SÖZ
Görsel İletişim Tasarımı (Burslu)
(İletişim Fakültesi)SÖZ
Grafik Tasarımı (%50 İndirimli)
(Güzel Sanatlar Fakültesi)EA
Grafik Tasarımı (Burslu)
(Güzel Sanatlar Fakültesi)EA
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli)
(İletişim Fakültesi)SÖZ
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu)
(İletişim Fakültesi)SÖZ
Havacılık Yönetimi (%50 İndirimli)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)EA
Havacılık Yönetimi (Burslu)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)EA
Hemşirelik (%50 İndirimli)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY
Hemşirelik (Burslu)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY
Hemşirelik (Ücretli)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY
İç Mimarlık (%50 İndirimli)
(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)SAY
İç Mimarlık (Burslu)
(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)SAY
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)DİL
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)DİL
İnşaat Mühendisliği (%50 İndirimli)
(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)SAY
İnşaat Mühendisliği (Burslu)
(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)SAY
İşletme (%50 İndirimli)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)EA
İşletme (Burslu)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)EA
İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)EA
İşletme (İngilizce) (Burslu)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)EA
Lojistik Yönetimi (%50 İndirimli)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)EA
Lojistik Yönetimi (Burslu)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)EA
Makine Mühendisliği (%50 İndirimli)
(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)SAY
Makine Mühendisliği (Burslu)
(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)SAY
Mimarlık (%50 İndirimli)
(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)SAY
Mimarlık (Burslu)
(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)SAY
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)SAY
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)SAY
Muhasebe ve Finans Yönetimi (%50 İndirimli)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)EA
Muhasebe ve Finans Yönetimi (Burslu)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)EA
Psikoloji (%50 İndirimli)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)EA
Psikoloji (Burslu)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)EA
Psikoloji (Ücretli)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)EA
Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)EA
Sağlık Yönetimi (Burslu)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)EA
Sinema ve Televizyon (%50 İndirimli)
(İletişim Fakültesi)SÖZ
Sinema ve Televizyon (Burslu)
(İletişim Fakültesi)SÖZ
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)EA