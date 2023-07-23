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    • Haberler
    • 23.07.2023 12:51
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    • 23.07.2023 12:51
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    Fenerbahçe Üniversitesi bölümleri 2023! Fenerbahçe Üniversitesi taban puanları kontenjanları! FBÜ 2 yıllık / 4 yıllık bölümler başarı sıralaması

    YKS'ye giren yüz binlerce aday, üniversite tercih dönemi için heyecanlı bekleyişte. Fenerbahçe Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler ise taban puanları ve başarı sıralamaları hakkında araştırmalarına başladı. İşte detaylar ve puanlar...

    takvim.com.tr
    Fenerbahçe Üniversitesi bölümleri 2023!

    YKS'ye giren yüz binlerce aday, üniversite tercih dönemi için heyecanlı bekleyişte. Fenerbahçe Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler ise taban puanları ve başarı sıralamaları hakkında araştırmalarına başladı. İşte detaylar ve puanlar...

    FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ'NDEKİ TÜM LİSANS PROGRAMLARI

    Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli)

    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

    Beslenme ve Diyetetik (Burslu)

    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

    Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)

    (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)SAY

    Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)

    (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)SAY

    Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İndirimli)

    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

    Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu)

    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

    Ebelik (%50 İndirimli)

    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

    Ebelik (Burslu)

    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

    Eczacılık (%25 İndirimli)

    (Eczacılık Fakültesi)SAY

    Eczacılık (Burslu)

    (Eczacılık Fakültesi)SAY

    Ekonomi ve Finans (İngilizce) (%50 İndirimli)

    (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

    Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Burslu)

    (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

    Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)

    (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)SAY

    Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)

    (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)SAY

    Ergoterapi (%50 İndirimli)

    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

    Ergoterapi (Burslu)

    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

    Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli)

    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

    Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu)

    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

    Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50 İndirimli)

    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

    Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu)

    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

    Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli)

    (İletişim Fakültesi)SÖZ

    Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu)

    (İletişim Fakültesi)SÖZ

    Hemşirelik (%50 İndirimli)

    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

    Hemşirelik (Burslu)

    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

    Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli)

    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

    Hemşirelik (İngilizce) (Burslu)

    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

    İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli)

    (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)EA

    İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu)

    (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)EA

    İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli)

    (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)EA

    İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu)

    (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)EA

    İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli)

    (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)DİL

    İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu)

    (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)DİL

    Mimarlık (Burslu)

    (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)SAY

    Psikoloji (%50 İndirimli)

    (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

    Psikoloji (Burslu)

    (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

    Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli)

    (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

    Psikoloji (İngilizce) (Burslu)

    (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

    Psikoloji (İngilizce) (Ücretli)

    (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

    Psikoloji (Ücretli)

    (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

    Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli)

    (İletişim Fakültesi)SÖZ

    Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu)

    (İletişim Fakültesi)SÖZ

    Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli)

    (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

    Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu)

    (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

    Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli)

    (İletişim Fakültesi)SÖZ

    Yeni Medya ve İletişim (Burslu)

    (İletişim Fakültesi)SÖZ

    Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 İndirimli)

    (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

    Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu)

    (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

        FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (FBÜ) TABAN PUANLARI 2023

        Henüz taban puanları açıklanmadı. Geçen yıla ait puanlar şu şekildeydi;

        Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli)SAY47210,77387606

        Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Beslenme ve Diyetetik (Burslu)SAY8309,64146752

        Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)SAY34261,76253349

        Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)SAY6379,0961840

        Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İndirimli)SAY34217,18385495

        Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu)SAY6326,24121607

        Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Ebelik (%50 İndirimli)SAY42219,59384508

        Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Ebelik (Burslu)SAY8277,26211695

        Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Egzersiz ve Spor Bilimleri (%50 İndirimli)EA34204,19585844

        Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Egzersiz ve Spor Bilimleri (Burslu)EA6274,32245551

        Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli)EA34230,81525623

        Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Ekonomi (İngilizce) (Burslu)EA6279,89221784

        Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli)SAY34249,36294483

        Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (Burslu)SAY6331,84114019

        Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Ergoterapi (%50 İndirimli)SAY34228,36374096

        Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Ergoterapi (Burslu)SAY6262,99249616

        Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli)SAY42235,14351060

        Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu)SAY8273,64220703

        Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50 İndirimli)SAY34219,83384396

        Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu)SAY6270,83227801

        Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli)SÖZ21222,80537909

        Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu)SÖZ4310,9485134

        Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Hemşirelik (%50 İndirimli)SAY59234,75352649

        Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Hemşirelik (Burslu)SAY11307,43150459

        Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli)SAY34226,94377125

        Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Hemşirelik (İngilizce) (Burslu)SAY6288,74185647

        Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli)EA59211,55580819

        Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu)EA11299,57152703

        Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli)EA51207,97583347

        Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu)EA9295,41165496

        Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli)DİL34243,0963352

        Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu)DİL6379,6918212

        Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (%50 İndirimli)EA34258,64326716

        Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (Burslu)EA6321,3597670

        Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli)SÖZ25220,11546565

        Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu)SÖZ5324,0358382

        Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli)EA34232,36514176

        Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu)EA6280,26220269

        Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Uluslararası Finans ve Bankacılık (İngilizce) (%50 İndirimli)EA34242,01438157

        Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Uluslararası Finans ve Bankacılık (İngilizce) (Burslu)EA6267,27279681

        Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli)SÖZ25220,60545255

        Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Yeni Medya ve İletişim (Burslu)SÖZ5332,5545099

        Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 İndirimli)EA51215,61577727

        Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu)EA9305,71135365
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