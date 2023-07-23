AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN? Temmuz 2023 Muharrem ayı ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Muharrem orucu hangi gün başlayacak?

Kur'ân-ı Kerim'de kıymet verilen dört aydan birisi olan Muharrem ayının ne zaman ve hangi gün başlayacağı Temmuz ayının gelmesiyle birlikte merak edilen konulardan birisi oldu. Aynı zamanda Aşure günü için hazırlıklara başlayan milyonlarca vatandaş "Aşure ayı ne zaman, hangi gün" sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Muharrem ayı ne zaman başlıyor? İşte 2023 Aşure ayı tarihi...
AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?
Muharrem ayı 2023 yılında 19 Temmuz 2023 Çarşamba günü başlayacak. Bugün aynı zamanda Hicri yılın ilk günüdür.
Muharrem ayının 10'uncu günü yani Aşure günü ise 28 Temmuz 2023 Cuma gününe denk geliyor.
MUHARREMDE ORUÇ TUTMANIN HÜKMÜ
"Muharrem" hürmet edilen anlamındadır. Bu ay, Hz. Peygamber (s.a.s.) tarafından Allah'ın ayı diye nitelendirilmiştir (Müslim, Sıyâm, 202; Ebû Dâvûd, Savm 55; Tirmizî, Savm, 40). Bu niteleme Muharrem ayının faziletine, ilahî feyz ve bereketinin bolluğuna işarettir.
Resûlullah (s.a.s.) bir hadisinde şöyle buyurmuştur: "Ramazan'dan sonra en faziletli oruç, Allah'ın ayı olan Muharrem'de tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da gece namazıdır." (Müslim, Sıyâm, 202-203; Ebû Dâvûd, Savm, 55; Tirmizî, Savm, 40)