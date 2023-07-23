Ağustos ayı itibarıyla askerlik hizmetini yerine getirecek olan gençler sevk ve celp tarihlerini merakla bekliyor. Askerlik sürecine girecek olan yükümlülerin seçim ve sınıflandırma sonuçları, e-Devlet sistemi üzerinden erişime açılacak. Peki, Askerlik ağustos celbi ne zaman açıklanacak 2023? Askerlik yerleri açıklandı mı, sevk tarihleri ne zaman? İşte Ağustos 2023 sınıflandırma sonuçları sorgula!
Ağustos 2023 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmet tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili ayrıntılar belli oldu.
TEMMUZ AYINDA AÇIKLANACAK
Seçim ve sınıflandırma sonuçları 28 Temmuz 2023 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak.
YÜKÜMLÜ SEVK TARİHLERİ
Er (1'inci Grup) - 10 Ağustos 2023
Er (2'nci Grup) - 07 Eylül 2023
Er (3'üncü Grup) - 05 Ekim 2023
Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecek.