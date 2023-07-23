Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi bölümleri 2023! Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi taban puanları, kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması

YKS tercihleri ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacak. Posta vb. yollarla gönderilen tercih listeleri işleme alınmaz ve cevaplandırılmaz. Sadece elektronik ortamda yapılan tercihler geçerlidir.

Yine kılavuz ile birlikte ÖSYM tarafından yayımlanan üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları tercihlerde belirleyici olacak.